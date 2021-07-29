Финансы
Nazigul Jusupova

ЦБ начнёт мониторить Telegram-каналы для инвесторов с рекомендациями по проведению сделок на бирже Статьи редакции

Закрыть каналы за нарушения Центробанк не сможет.

  • Центробанк будет информировать граждан о публикациях и указывать верифицированная она или это мнение частного эксперта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на первого зампреда банка Сергея Швецова.
  • По его словам, ЦБ не сможет закрыть каналы за нарушения, но учтут, если они будут следовать кодексу поведения аналитиков.
  • В мае 2021 года Госдума ограничила продажи сложных финансовых продуктов инвесторам без опыта. Тестирование неопытных инвесторов перенесли на 1 октября 2021 года. Без тестирования инвесторы смогут покупать только наименее рискованные продукты.
  • Например, это могут быть акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги России, ипотечные облигации и другие. Регулятор может обязать расторгнуть договоры и вернуть клиентам деньги компании, которые продолжат продавать сложные финансовые продукты неопытным инвесторам.

#новость #центробанк

902 просмотров
19 19 комментариев
6
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 275150, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Jul 2021 13:37:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Арсенович

5

А психологи начнут мониторить порно сайты ?

Ответить

Влад

Андрей
0

Ничего плохого нет, когда цб регулирует фиктивную цену акций.

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Влад
1

они не смогут регулировать цену на ТГ каналах)

Ответить

Михаил Капустин

Руслан
4

1. Покупаешь
2. Блокируешь каналы, на которых советуют продавать
3. Не трогаешь каналы, на которых советуют покупать
4. ???
5. Профит!

Ответить

Руслан

Михаил
1

гм, напомните мне чем закончилась блокировка ТГ от государства?

Ответить

Влад

Руслан
1

Суть не в мониторинге, а в том чтоб следить за этим и возбуждать уголовные дела, если цену акций накручивают. Во всех странах так делают, иначе стоимость акций будет не объективной.

Ответить

Дарья Смолякова

Влад
2

Уголовные дела... НАКРУЧИВАНИЕ цены акций через ТК.... 

Ответить

Руслан

Влад
0

накручивают цены на серьезных ресурсах, без обид, но ТГ каналы на такой термин никак не тянут

Ответить

Дарья Смолякова

Влад
1

можешь пример привести, кроме Теслы и Верджин, где канал в Телеграме цену акций накрутил? У меня сын такой канал ведет, но ему еще 16 нет. 

Ответить

Руслан

Дарья
0

значит он у вас будущий "Уорен Баффет")

Ответить

Дмитрий Пелипас

3

Лишь бы че порегулировать

Ответить

Сергей Милосердов

0

Если это хоть чуть-чуть охладит мамкиных инвесторов и инфоцыган, и убережёт кого-то от финансовых потерь, то это хорошо. Но на деле скорее всего будет что-то чисто формальное.

Ответить

Ar AbduRashid

0

Пусть опять Гуглу штраф выпишут за то что с ТГ не могут совладать 😁😁😁

Ответить

Денис Николаев

0

В принципе неплохо увидеть на сайте ЦБ списочек каналов, которые публикуют явный трэш или манипулируют рынком

Ответить

One Geek

0

Ищут идеи для инвестирования? Специально для @Kraftwerk - ищут драйверы роста 😉

Ответить

Сергей Лукьянчиков

0

"советы опытного трейдера, акции, крипта"

Ответить

Vilent

0

Есть же пульс от тинькова, в котором рекомендаций больше, чем в телеграмм. 

Ответить

Sergey Ilyin

0

Если я правильно понимаю, то уже давно это делается. Просто сейчас решили сказать публично.

Ответить

Мария Грязнова

0

https://t.me/probonds - канал о высокодоходных облигациях от лидера рынка 😉

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Приёмная
Максим Рубинский
Банкомат «Альфа-банка» дал сбой и не зачислил деньги. Банк ничего не делает

Банкомат не вернул 50 300 рублей. А Банк дальше чат бота по обращению отвечает ориентировочно, когда-нибудь ответим на обращение.

16 16 комментариев
28
Приёмная
Anton Chukanov
«Ростелеком» подал на меня в суд после смены провайдера

Дело было в 2019 году. Мой провайдер в целом меня устраивал, но цена казалась слегка завышенной, да и просадки в скорости частенько бывали.
И тут как-то звонит мне человек с незнакомого номера, предлагает подключиться к Ростелекому, сэкономить 100 рублей в месяц, получить выше скорость и хороший роутер в аренду за рубль. Я заинтересовался, но мне…

185 185 комментариев
74
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Альфа-Банк
Как (и зачем) мы полностью переделали интернет-банк. Опыт Альфа-Банка
81 81 комментарий
14
Дизайн
Futura by redmadrobot
Дизайн-джем #36: вышивка для Бьорк и журнала Time, а также дизайн-работы Moonassi, Оамула Лу, Лизы Смирновой и других

В сотканном из нитей вдохновения дайджесте от Futura by red_mad_robot.

0 Обсудить
Сервисы
Евгения Евсеева
«Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета» Статьи редакции

Сначала доставка будет доступна в Москве, а затем в Петербурге и других городах.

17 17 комментариев
10
Медиалогия
Симпл-димпл, поп-ит, сквиш

Если для вас это просто набор звуков, то, поясняем, все это антистресс-игрушки. Несмотря на то, что в продаже они были давно, в середине апреля они неожиданно приобрели огромную популярность благодаря соцсети TikTok.

0 Обсудить
0
Крипто
Александр Комаров
Как мы сделали покупку «крипты» доступной даже для домохозяек

Добрый день! Меня зовут Александр Комаров, я руководитель проекта мобильного приложения MEW wallet. Наша компания разработала MyEtherWallet — первый в мире специализированный криптокошелёк для покупки и хранения криптовалюты Эфириум (Эфир, Ethereum, ETH). Им пользуются 3,5 млн человек по всему миру! В посте расскажу о том, как мы дошли до жизни…

4 4 комментария
14
Httpool
Aleph расширяет присутствие на Ближнем Востоке: холдинг приобрел контрольный пакет акций Connect Ads

Aleph Holding, глобальный партнер крупнейших диджитал платформ и материнская компания Httpool, объявил о приобретении контрольного пакета акций Connect Ads. Компания является провайдером цифровых медиа и рекламных решений в странах Ближнего Востока и Африки.

0 Обсудить
4
Финансы
Nazigul Jusupova
ЦБ начнёт мониторить Telegram-каналы для инвесторов с рекомендациями по проведению сделок на бирже Статьи редакции

Закрыть каналы за нарушения Центробанк не сможет.

19 19 комментариев
6
Личный опыт
Денис Пешехонов
План победы: как я получил 2.5 миллиона рублей в конкурсе Сбера

История о том, как мне удалось с помощью старания, стратегии и толики удачи выиграть конкурс для разработчиков с внушительным призовым фондом.

Морзе, резистор, стихотворный размер. Везде одна страница с визуальным выводом и длинный голосовой ввод.
15 15 комментариев
31
Bright
От конкурентной разведки до настройки рекламы: как использовать прокси в бизнесе

Объясняем на простых примерах.

2 2 комментария
3
Больше статей
null