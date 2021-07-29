ЦБ начнёт мониторить Telegram-каналы для инвесторов с рекомендациями по проведению сделок на бирже Статьи редакции
Закрыть каналы за нарушения Центробанк не сможет.
- Центробанк будет информировать граждан о публикациях и указывать верифицированная она или это мнение частного эксперта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на первого зампреда банка Сергея Швецова.
- По его словам, ЦБ не сможет закрыть каналы за нарушения, но учтут, если они будут следовать кодексу поведения аналитиков.
- В мае 2021 года Госдума ограничила продажи сложных финансовых продуктов инвесторам без опыта. Тестирование неопытных инвесторов перенесли на 1 октября 2021 года. Без тестирования инвесторы смогут покупать только наименее рискованные продукты.
- Например, это могут быть акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги России, ипотечные облигации и другие. Регулятор может обязать расторгнуть договоры и вернуть клиентам деньги компании, которые продолжат продавать сложные финансовые продукты неопытным инвесторам.
А психологи начнут мониторить порно сайты ?
они не смогут регулировать цену на ТГ каналах)
1. Покупаешь
2. Блокируешь каналы, на которых советуют продавать
3. Не трогаешь каналы, на которых советуют покупать
4. ???
5. Профит!
можешь пример привести, кроме Теслы и Верджин, где канал в Телеграме цену акций накрутил? У меня сын такой канал ведет, но ему еще 16 нет.
Если это хоть чуть-чуть охладит мамкиных инвесторов и инфоцыган, и убережёт кого-то от финансовых потерь, то это хорошо. Но на деле скорее всего будет что-то чисто формальное.
В принципе неплохо увидеть на сайте ЦБ списочек каналов, которые публикуют явный трэш или манипулируют рынком
Если я правильно понимаю, то уже давно это делается. Просто сейчас решили сказать публично.
https://t.me/probonds - канал о высокодоходных облигациях от лидера рынка 😉
Комментарий удален
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