Didi задумалась об уходе с Нью-Йоркской биржи на фоне претензий китайских властей — WSJ Статьи редакции
Это поможет компании решить проблемы с регуляторами и компенсировать убытки инвесторов, говорят источники.
Didi рассматривает возможность делистинга с Нью-Йоркской биржи — ятобы успокоить китайских регуляторов и компенсировать убытки инвесторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Didi планы провести делистинг отрицает, пишет Reuters.
Выкуп акций у инвесторов может быть частично или полностью профинансирован деньгами, полученными при IPO. Цена выкупа ещё не определена, но её могут установить на уровне цены размещения — $14 за акцию — или выше, говорит один из источников WSJ.
Управление по вопросам киберпространства Китая поддерживает план делистинга, говорит источник. Также Didi рассматривает возможность привлечения государственного инвестора, который поможет профинансировать сделку и решить проблемы с регуляторами.
30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд. Капитализация компании достигла $73 млрд.
2 июля управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности сервиса 2 июля. На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей, а 4 июля регулятор потребовал удалить Didi из китайских магазинов приложений.
Также, по данным источников Bloomberg, власти Китая могут оштрафовать Didi на рекордную сумму — больше штрафа Alibaba в $2,8 млрд за антимонопольные нарушения.
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