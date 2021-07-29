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Финансы
Евгения Евсеева

Didi задумалась об уходе с Нью-Йоркской биржи на фоне претензий китайских властей — WSJ Статьи редакции

Это поможет компании решить проблемы с регуляторами и компенсировать убытки инвесторов, говорят источники.

3 3 комментария
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Didi рассматривает возможность делистинга с Нью-Йоркской биржи — ятобы успокоить китайских регуляторов и компенсировать убытки инвесторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Didi планы провести делистинг отрицает, пишет Reuters.

Выкуп акций у инвесторов может быть частично или полностью профинансирован деньгами, полученными при IPO. Цена выкупа ещё не определена, но её могут установить на уровне цены размещения — $14 за акцию — или выше, говорит один из источников WSJ.

Управление по вопросам киберпространства Китая поддерживает план делистинга, говорит источник. Также Didi рассматривает возможность привлечения государственного инвестора, который поможет профинансировать сделку и решить проблемы с регуляторами.

30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд. Капитализация компании достигла $73 млрд.

2 июля управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности сервиса 2 июля. На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей, а 4 июля регулятор потребовал удалить Didi из китайских магазинов приложений.

Также, по данным источников Bloomberg, власти Китая могут оштрафовать Didi на рекордную сумму — больше штрафа Alibaba в $2,8 млрд за антимонопольные нарушения.

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vc.ru

#новость #didi

3 3 комментария
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Михаил Синицын

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Как бы топ такси

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Алексей Штейн

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А как там русский офис поживает? планы на экспансию остались?

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Алексей Никитенко

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Уже опровергли. 

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