Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд Статьи редакции
Основатели компании продали акции на $50 млн каждый.
В ходе IPO компания продала 55 млн своих акций по $38 за штуку, пишет Bloomberg.
Компания разместила акции по нижней границе ценового диапазона, по верхней границе ценового диапазона компанию оценили бы за $36 млрд, отмечает издание.
По данным CNBC, cоучредители компании Влад Тенев и Байджу Бхатт продали акции на сумму около $50 млн каждый.
Накануне IPO Robinhood заявила о выручке в $574 млн во втором квартале 2021 года, год назад — $244 млн за тот же период. Компания оценивает чистый убыток во втором квартале от $487 млн до $537 млн, в первом квартале он составил $1,4 млрд из-за скачка цен на акции GameStop в январе.
- 1 июля Robinhood подал заявку на публичное размещение 20-35% акций на бирже Nasdaq под символом «HOOD». После чего выручка за первый квартал выросла на 309%, до $522 млн.
- 19 июля компания подала обновлённую заявку в SEC и объявила, что планирует предложить инвесторам 55 млн акций и привлечь более $2,3 млрд.
Ура, наши победили ! (с)
Так были правы скептики пару дней назад, что не нужно участвовать в IPO Робингуда или нет?
Кто может посмотреть курс бумаг после размещения?
Он падает или держится?
Эх, как же не хватает сервиса на VC, чтобы каждый мог доказать остальным:
- Ну, видите ? А я что вам неделю назад (месяц, квартал) говорил ?
торгов еще не было. на премаркете по 40
Хочется пригласить в комментарии январских фантазёров, которые говорили «Ну всё, Робингуду конец, они так облажались, что никогда не оправятся».
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