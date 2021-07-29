Tencent за месяц потеряла $170 млрд капитализации на фоне давления китайских властей — это мировой рекорд Статьи редакции
Девять из десяти компаний с наибольшими потерями в июле — из Китая.
- Капитализация крупнейшей китайской компании Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля, это рекордные потери среди мировых компаний, посчитал Bloomberg.
Из 10 компаний, которые больше остальных потеряли в рыночной стоимости в июле, девять китайских и одна нидерландская — Prosus, которой принадлежит доля в 28,9% в Tencent и 28,9% в Mail.Ru Group.
- По расчётам Bloomberg, Alibaba потеряла $103,9 млрд, один из крупнейших сервисов доставки еды в Китае Meituan — $87,9 млрд.
- Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайский властей к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах. Также власти потребовали от образовательных компаний стать некоммерческими организациями и отказаться от привлечения иностранного капитала и IPO.
- 28 июля представители регулятора провели телефонный звонок с руководителями американских фондов и банков и руководителями китайских финансовых компаний, чтобы «развеять страхи по поводу вложений в Китай», сообщают источники Financial Times.
- На фоне переговоров в четверг утром акции Tencent в Гонконге подорожали на 10%, Alibaba — на 7,7%.
Это многоходовочка, говорили они, Китай супер, говорили они - сделать рекордные потери капитализации на фоне растущей экономики в мире, это знатно конечно обосрались, Вини Пух я так понимаю будет не при чем?
Капитализация - это виртуальная цифра. Она имеет значение только в одном случае: когда надо привлекать инвестиции.
От того, что капитализация упала на 170 млрд., прибыль компании не сократилась, продукты покупать не перестали, а клиенты не разбежались.
Даже сама Tencent могла не пострадать - удар пришёлся по биржевым спекулям.
угу, возможно, посмотрите на ситуацию с другой стороны -по смехотворному решению партийного чиновника сливаются миллиарды денег, без каких либо причин, , поэтому Тенсент конечно следствие, но не причина проблемы. Суть в том, что большие фонды и инвесторы теперь не будут делать инвестиции в Китай, поскольку деньги можно потерять за один день буквально.
Для кого-то падение это сигнал тревоги, а для кого-то сигнал возможностей ;)
да не вопрос, но теперь Китай может забыть об нормальных инвесторах, капитал будет смотреть в сторону Индии и других стран, там где "кидают" на деньги, они(деньги) не задерживаются
а по моему очень здорово, что они сдувают пузырь после 10-летнего роста мировых индексов
я только "за", восточному дракону подрезали крыла на взлете...свои же соотечественники)
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