Финансы
Маша Цепелева

Tencent за месяц потеряла $170 млрд капитализации на фоне давления китайских властей — это мировой рекорд Статьи редакции

Девять из десяти компаний с наибольшими потерями в июле — из Китая.

  • Капитализация крупнейшей китайской компании Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля, это рекордные потери среди мировых компаний, посчитал Bloomberg.

  • Из 10 компаний, которые больше остальных потеряли в рыночной стоимости в июле, девять китайских и одна нидерландская — Prosus, которой принадлежит доля в 28,9% в Tencent и 28,9% в Mail.Ru Group.

  • По расчётам Bloomberg, Alibaba потеряла $103,9 млрд, один из крупнейших сервисов доставки еды в Китае Meituan — $87,9 млрд.
  • Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайский властей к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах. Также власти потребовали от образовательных компаний стать некоммерческими организациями и отказаться от привлечения иностранного капитала и IPO.
  • 28 июля представители регулятора провели телефонный звонок с руководителями американских фондов и банков и руководителями китайских финансовых компаний, чтобы «развеять страхи по поводу вложений в Китай», сообщают источники Financial Times.
  • На фоне переговоров в четверг утром акции Tencent в Гонконге подорожали на 10%, Alibaba — на 7,7%.
Компании, которые больше всего потеряли в капитализации в июле 2021 года Bloomberg
Что происходит в Китае: партия ограничивает…
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий…
vc.ru

#новость #tencent

1117 просмотров
12 12 комментариев
1
4
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tencent"], "comments": 12, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 275201, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Jul 2021 14:37:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Руслан Ніколаєнко

4

Это многоходовочка, говорили они, Китай супер, говорили они -  сделать рекордные потери капитализации на фоне растущей экономики в мире, это знатно конечно обосрались, Вини Пух я так понимаю будет не при чем?

Ответить

Syzygy

Руслан
5

Капитализация  - это виртуальная цифра. Она имеет значение только в одном случае: когда надо привлекать инвестиции.
От того, что капитализация упала на 170 млрд., прибыль компании не сократилась, продукты покупать не перестали, а клиенты не разбежались.
Даже сама Tencent могла не пострадать - удар пришёлся по биржевым спекулям.

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Syzygy
0

угу, возможно, посмотрите на ситуацию с другой стороны -по смехотворному решению партийного чиновника сливаются миллиарды денег, без каких либо причин, , поэтому Тенсент конечно следствие, но не причина проблемы. Суть в том, что большие фонды и инвесторы теперь не будут делать инвестиции в Китай, поскольку деньги можно потерять за один день буквально.

Ответить

Syzygy

Руслан
1

Может, не будут. А может, и будут. Я думаю, будут, Китай ещё не дошёл до стадии какой-нибудь Венесуэлы. А риски фонды готовы нести - они для этого и создавались.

Ответить

Антон Семенов

Руслан
0

Для кого-то падение это сигнал тревоги, а для кого-то сигнал возможностей ;)

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Антон
1

да не вопрос, но теперь Китай может забыть об нормальных инвесторах, капитал будет смотреть в сторону Индии и других стран, там где "кидают" на деньги, они(деньги) не задерживаются

Ответить

Yarro S

Антон
0

Применять методику Баффета к развивающимся рынкам - сомнительная затея

Ответить

Bulat Ziganshin

Руслан
0

а по моему очень здорово, что они сдувают пузырь после 10-летнего роста мировых индексов

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Bulat
0

я только "за", восточному дракону подрезали крыла на взлете...свои же соотечественники)

Ответить

Anton Pestsov

1
Ответить

Денис Файзулин

0

вот что бывает, когда в стране убрали двупартийность

Ответить

ImYme Mikihito

0

Грустно немножко.
Хотя. падение Гонкога - шанс для усиления Сингапура

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Spotify
«Spotify: История продукта». Создание десктопного приложения

От десктопного приложения с серверами в шкафу до революционного нового формата потоковой передачи музыки. «Spotify: История продукта» — серия статей от команды Spotify в России, в которой читателям vc.ru расскажут о том, как создавался сервис, какие решения стояли за продуктовыми изменениями и кто повлиял на то, как музыкальные стриминги выглядят…

3 3 комментария
4
Финансы
Nazigul Jusupova
Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд Статьи редакции

Основатели компании продали акции на $50 млн каждый.

5 5 комментариев
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Anton Chukanov
«Ростелеком» подал на меня в суд после смены провайдера

Дело было в 2019 году. Мой провайдер в целом меня устраивал, но цена казалась слегка завышенной, да и просадки в скорости частенько бывали.
И тут как-то звонит мне человек с незнакомого номера, предлагает подключиться к Ростелекому, сэкономить 100 рублей в месяц, получить выше скорость и хороший роутер в аренду за рубль. Я заинтересовался, но мне…

262 262 комментария
98
eBay
История «Макет 29»: Как продавать модели подводных лодок из Северодвинска в США и Францию

Артём Ботолин, основатель «Макет 29», родился и вырос в городе корабелов и моряков — Северодвинске. В детстве, как и многие мальчишки в классе, мечтал стать военным, но в итоге карьеру связал с любимым хобби — созданием изделий из дерева. Поработав долгое время в макетной мастерской, Артём открыл собственный бизнес, магазин «Макет 29», где можно…

0 Обсудить
0
Bright
От конкурентной разведки до настройки рекламы: как использовать прокси в бизнесе

Объясняем на простых примерах.

2 2 комментария
5
Httpool
Aleph расширяет присутствие на Ближнем Востоке: холдинг приобрел контрольный пакет акций Connect Ads

Aleph Holding, глобальный партнер крупнейших диджитал платформ и материнская компания Httpool, объявил о приобретении контрольного пакета акций Connect Ads. Компания является провайдером цифровых медиа и рекламных решений в странах Ближнего Востока и Африки.

0 Обсудить
4
Разработка
Полина Лааксо
Архетипы проблемных продакт-менеджеров в ИТ-проектах Статьи редакции

Одни пишут слишком длинные ТЗ, а другие не пишут их вовсе. Кто-то заставляет коллег перерабатывать или во всём винит разработчиков. Чем они опасны и как с ними работать, объясняет техлид Нил Грин.

Фильм «Несносные боссы»
2 2 комментария
14
Личный опыт
Денис Пешехонов
План победы: как я получил 2.5 миллиона рублей в конкурсе Сбера

История о том, как мне удалось с помощью старания, стратегии и толики удачи выиграть конкурс для разработчиков с внушительным призовым фондом.

Морзе, резистор, стихотворный размер. Везде одна страница с визуальным выводом и длинный голосовой ввод.
26 26 комментариев
49
Дизайн
Futura by redmadrobot
Дизайн-джем #36: вышивка для Бьорк и журнала Time, а также дизайн-работы Moonassi, Оамула Лу, Лизы Смирновой и других

В сотканном из нитей вдохновения дайджесте от Futura by red_mad_robot.

0 Обсудить
16
Evrone
Итоги Python meetup: медленные языки, быстрые роботы
0 Обсудить
0
Сервисы
Евгения Евсеева
«Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета» Статьи редакции

Сначала доставка будет доступна в Москве, а затем в Петербурге и других городах.

21 21 комментарий
12
Больше статей
null