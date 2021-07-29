Онлайн-переводами стали пользоваться 75% россиян, а доля безналичных расчётов выросла до 70,3% Статьи редакции
С 2013 года доля безналичных платежей выросла в пять раз.
- Более 75% россиян за последний год совершали онлайн-переводы, результаты опроса опубликовал ЦБ. За два года показатель вырос на 20 п.п.
Доля платежей по картам в розничной торговле увеличилась за 2020 год на 10,6 п.п. до 67,6%, доля безналичных платежей выросла на 5,6 п.п. за год — до 70,3%.
- Банк России связывает рост с пандемией и ограничениями. «Они же стали причиной снижения уровня удовлетворенности населения услугами финансовых организаций до 75%», — пояснили в ЦБ. Последний показатель будет «восстанавливаться вместе с экономикой».
В большинстве случаев пользуюсь безналом, но переходить на цифровой рубль с запретом налички не хотел бы.
Я бы сравнил наличку с подушками безопасности. 99.9% времени вы о них не думаете, а в критический момент когда вам заблокируют перевод жене в 150 000 рублей во время отпуска на 3 дня или заморозят счёт когда срочно оплатить деньги за операцию ребёнку нужно то сразу вспоминаешь что у тебя есть спасительный инструмент как наличка.
Скорее на крипту перейду, чем на цифровой рубль. Но заметка не об этом.
Рост скорее связан с вхождением во взрослую жизнь тех кто не знает что такое сберкнижка)
Увеличение оплаты картами связано, скорее всего, с закредитованностью населения. Многие люди оплачивают кредитными средствами за неимением достаточного количества собственных средств.
На этом фоне разговоры о проверках фрилансеров с ежемесячными переводами с разных карт на их карту кажутся реальными.
да и банки предлагают разные кэшбеки за покупки безнал. а цифровой рубль фигня конечно.
Думаю в большей степени раст за счет молодежи. Сейчас детям родители делают виртуальные карты, т.к. это удобно. Да и взрослые "дети" все на картах.
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