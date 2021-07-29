Финансы
Маша Цепелева

Онлайн-переводами стали пользоваться 75% россиян, а доля безналичных расчётов выросла до 70,3% Статьи редакции

С 2013 года доля безналичных платежей выросла в пять раз.

  • Более 75% россиян за последний год совершали онлайн-переводы, результаты опроса опубликовал ЦБ. За два года показатель вырос на 20 п.п.

  • Доля платежей по картам в розничной торговле увеличилась за 2020 год на 10,6 п.п. до 67,6%, доля безналичных платежей выросла на 5,6 п.п. за год — до 70,3%.

  • Банк России связывает рост с пандемией и ограничениями. «Они же стали причиной снижения уровня удовлетворенности населения услугами финансовых организаций до 75%», — пояснили в ЦБ. Последний показатель будет «восстанавливаться вместе с экономикой».

#новость #цб

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Марк Климов

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В большинстве случаев пользуюсь безналом, но переходить на цифровой рубль с запретом налички не хотел бы.
Я бы сравнил наличку с подушками безопасности. 99.9% времени вы о них не думаете, а в критический момент когда вам заблокируют перевод жене в 150 000 рублей во время отпуска на 3 дня или заморозят счёт когда срочно оплатить деньги за операцию ребёнку нужно то сразу вспоминаешь что у тебя есть спасительный инструмент как наличка.

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Семен Смирнов

Марк
2

Очень частые и вероятные кейсы

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Andrew Simon

Марк
1

Смотрите ребята, как бы вам на нал не перейти )

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Правильный Взгляд

Марк
0

Скорее на крипту перейду, чем на цифровой рубль. Но заметка не об этом.

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Никита Каляев

3

Рост скорее связан с вхождением во взрослую жизнь тех кто не знает что такое сберкнижка)

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Против Спама

3

Увеличение оплаты картами связано, скорее всего, с закредитованностью населения. Многие люди оплачивают кредитными средствами за неимением достаточного количества собственных средств. 

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Тимофей Айрих

1

Они же стали причиной снижения уровня удовлетворенности населения.

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Сергей

0

А тем временем товарищ Майор потирает свои ручки от радости

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Sergey Vlasov

0

На этом фоне разговоры о проверках фрилансеров с ежемесячными переводами с разных карт на их карту кажутся реальными.

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Анастасия Браткова

0

да и банки предлагают разные кэшбеки за покупки безнал. а цифровой рубль фигня конечно.

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Ostrog I

0

Думаю в большей степени раст за счет молодежи. Сейчас детям родители делают виртуальные карты, т.к. это удобно. Да и взрослые "дети" все на картах.

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