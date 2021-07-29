Финансы
Маша Цепелева

Акции онлайн-брокера Robinhood резко потеряли в цене после начала торгов — через час цена вернулась к начальной Статьи редакции

Цена падала на 12,24%.

  • Меньше чем через час после начала торгов на бирже Nasdaq цена акций Robinhood упала больше, чем на 12% на минимуме — с $38 до $33,35 за штуку. После цена вернулась к значению в $37,93. По данным на 20:36 мск, акции торговались по цене $36,8 за штуку.
  • Компания рассчитывала продать розничным инвесторам до 35% акций. Размещение прошло по цене в нижней границе диапазона, это было сигналом низкого спроса, сообщает Bloomberg.
  • «То, как отдельные инвесторы воспринимают Robinhood может иметь большее значение, чем фактическая эффективность бизнеса», — прокомментировал изданию глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors Макс Гохман.
  • 19 июля Robinhood подала заявку в SEC и объявила, что планирует привлечь более $2,3 млрд. После IPO компания привлекла $2,1 млрд с капитализацией $31,8 млрд.
Изменение цены на акции Robinhood в первый день торгов Nasdaq

#новость #robinhood

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Даниил Пискурёв

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Igor Shkarin

Даниил
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Боль. Я сегодня совершил все по этой методичке. 🤦‍♂️😁

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Сергей Гулькин

–7

Всем пофиг

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Дмитрий Оверчук

Сергей
8

поэтому ты первым откомментировал?)

Ответить

Сергей Гулькин

Дмитрий
0

Именно так

Ответить

Вадим Парамонов

Сергей
2

А решать за всех, Вас кто учил?

Ответить

Сергей Гулькин

Вадим
–3

Я учил себя сам. Зачем мне учителя?

Ответить

Вадим Парамонов

Сергей
0

Тогда совет, прислушиваться или нет, опять же решать Вам, но тщательно выбирайте затрагиваемых в контексте личностей, в некоторых случаях, после такого нос ложится на лицо и испытывается дискомфорт, в связи с утратой халфы.

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Evgeny Boyko

2

Скорее пишите новость пока цена не вернулась к начальной

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arasalanchek aewrter

0

Я знал, пахахахахахахахахха

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Константин Глядяев

0

Хомяки вышли из чата.

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Великолепный пистолет

0

Очень удачное IPO. 

Покупаем, докупаем, фиксируем прибыль.

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Лев Щенин

0

Вопрос прежний:
надо было участвовать в IPO Робингуда или нет?
Вот в чём вопрос !

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Николай Глущенко

Лев
0

Конечно участвуйте. В крайнем случае создадите массовку, а если повезёт то даже наваритесь)

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Квадратный единорожек88

0

Да восстановятся когда-нибудь -) 

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Rezon Altos

0

Хорошо что по нижнему, может не будет как с коин

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