Акции онлайн-брокера Robinhood резко потеряли в цене после начала торгов — через час цена вернулась к начальной Статьи редакции
Цена падала на 12,24%.
- Меньше чем через час после начала торгов на бирже Nasdaq цена акций Robinhood упала больше, чем на 12% на минимуме — с $38 до $33,35 за штуку. После цена вернулась к значению в $37,93. По данным на 20:36 мск, акции торговались по цене $36,8 за штуку.
- Компания рассчитывала продать розничным инвесторам до 35% акций. Размещение прошло по цене в нижней границе диапазона, это было сигналом низкого спроса, сообщает Bloomberg.
- «То, как отдельные инвесторы воспринимают Robinhood может иметь большее значение, чем фактическая эффективность бизнеса», — прокомментировал изданию глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors Макс Гохман.
- 19 июля Robinhood подала заявку в SEC и объявила, что планирует привлечь более $2,3 млрд. После IPO компания привлекла $2,1 млрд с капитализацией $31,8 млрд.
Всем пофиг
поэтому ты первым откомментировал?)
Именно так
А решать за всех, Вас кто учил?
Я учил себя сам. Зачем мне учителя?
Тогда совет, прислушиваться или нет, опять же решать Вам, но тщательно выбирайте затрагиваемых в контексте личностей, в некоторых случаях, после такого нос ложится на лицо и испытывается дискомфорт, в связи с утратой халфы.
Вопрос прежний:
надо было участвовать в IPO Робингуда или нет?
Вот в чём вопрос !
Конечно участвуйте. В крайнем случае создадите массовку, а если повезёт то даже наваритесь)
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