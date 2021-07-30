Финансы
Nazigul Jusupova

Amazon отчиталась за второй квартал: выручка выросла на 27%, до $113,08 млрд, прибыль — на 48,4%, до $7,7 млрд Статьи редакции

Прибыль выросла за счёт роста выручки от облачных сервисов, рекламы и подписок.

  • Компания показала значительное замедление темпов роста по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда выручка выросла на 41%. Аналитики Refinitiv прогнозировали выручку в $115,2 млрд, пишет CNBC.
  • По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила $7,778 млрд, что на 48,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В пересчёте на акцию она составила $15,12. По данным CNBC, росту прибыли способствовали доходы от облачных сервисов, подписок и рекламного бизнеса.
  • Подразделение «Другое», занимающееся рекламой и подпиской, увеличило выручку на 87% в годовом исчислении, до $8 млрд. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 37%, до $14,81 млрд.
  • Amazon заявила, что в третьем квартале ожидает прибыль от $2,5 млрд до $6 млрд. Это меньше, чем $6,2 млрд, которые компания расходовала в связи с мерами безопасности от Covid-19 в третьем квартале 2020 года, отмечает издание.

#amazon #новость

356 просмотров
3 3 комментария
0
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 275460, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Jul 2021 07:51:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Вадим Моржик

2

Прибыль всего +48%.
Логично, что акции сразу -7%

Ответить

Сергей Милосердов

1

...и ушатала почти весь рынок

Ответить

Kesha Pazzy

1

Ждем Амазон в России.
А то Галкин уже надоел)

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Columbus Russia
PERI развивает систему управления производством с 1С:ERP
0 Обсудить
0
Первая грузовая компания
Как оцифровать ремонт колесных пар? Ответ нашли в Первой грузовой компании

Мы завершили разработку интеллектуальной системы, которая на основе контрольно-технических измерений позволяет отслеживать толщину колесных пар (ИС КТИ). С ее помощью компания снижает расходы на ремонт и повышает уровень клиентского сервиса. Проект является частью масштабной разработки под названием «Цифровой вагон». В статье мы подробно…

1 1 комментарий
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Андрей Мочалов
Как Askona обманывает покупателей, а Aliexpress и Tmall не видят очевидного

Здравствуйте! Всегда был только читателем на vc и не думал, что когда-то придётся выйти из тени, но сейчас я не вижу другого выхода. Постараюсь кратко и по факту.
Видя очередную распродажу с мегаскидками на Али, я решился заказать матрас и в нагрузку к нему анатомическую подушку в Askona Official Store. Скомбинировав скидки, купоны, монеты и всё…

77 77 комментариев
131
Evrone
Итоги Python meetup: медленные языки, быстрые роботы
0 Обсудить
1
Вопросы
Иван Шеметов
Рогозин плохой маркетолог?

Почему полёт Брэнсона на самолёте в космос наблюдало в прямом эфире огромное количество людей, а про модуль "Наука" информационная изоляция и то, если бы не брак двигателей которые повернули станцию на 40 градусов наверное вообще в новостях не было бы ни слова. Так почему же наши СМИ с радостью освещают частные Американские компании, но ни слова…

4 4 комментария
Spotify
«Spotify: История продукта». Создание десктопного приложения

От десктопного приложения с серверами в шкафу до революционного формата потоковой передачи музыки.
«Spotify: История продукта» — серия статей от команды Spotify в России, где читатели vc.ru могут узнать, как создавался сервис, какие решения стояли за продуктовыми изменениями и кто придумал музыкальные стриминги такими, какими они выглядят сейчас.

4 4 комментария
6
Приёмная
Никита Заренок
Мой Аккаунт на авито заблокирован. Профиль заблокирован В нём предлагали сомнительные условия сделок. Ваши объявления

Всем доброго утра, начну сразу с весёлого, создал аккаунт авито 4-5 лет назад, на аккаунте 50 отзывов, все 5 звёзд, занимаюсь продажей техники, комплектующих, пк, и т.д. Всё было хорошо, пока не выставил объявление ниже рыночной цены , продавал видеокарту 3080 по 120 тысяч, под заказ от несокльких штук, указал номер телефона, всё обписал в…

0 Обсудить
3
Транспорт
Маша Цепелева
Власти США предъявили обвинения основателю производителя электрогрузовиков Nikola миллиардеру Тревору Милтону Статьи редакции

Присяжные требуют, чтобы Милтон лишился всего имущества и денег, «связанных с преступлением», это может быть около $1 млрд.

Тревор Милтон The Verge
94 94 комментария
30
Приёмная
Dmitriy
«Яндекс.Про» отстранил курьера от работы из-за неправильного адреса клиента

Несколько лет назад я прочитал на VC занимательную статью о том, как в одной из американских IT компаний искусственный интеллект самостоятельно уволил сотрудника, а тот никак не смог этому противостоять. Тогда мне это показалось забавным, исключительным случаем, но я и подумать не мог, что такие ситуации могут быть отлажены в «систему» и…

73 73 комментария
136
Маркетинг
Николай Мясников
Бизнес с «нуля». Как эффективно продвигать стартап?

«Начинать новую жизнь нужно с теми, кто тебе действительно дорог” (Лукас Скотт “Холм одного дерева»).

0 Обсудить
3
Сервисы
Тинькофф
От простого робота до Защитника: как мы создавали телефонного секретаря Олега, которого потом начали копировать

В начале июня мы запустили Защитника Олега — нашего нового общедоступного телефонного секретаря, разработанного на базе похожего решения для абонентов Тинькофф Мобайла (работает с 2019 года).

103 103 комментария
130
Больше статей
null