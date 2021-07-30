Amazon отчиталась за второй квартал: выручка выросла на 27%, до $113,08 млрд, прибыль — на 48,4%, до $7,7 млрд Статьи редакции
Прибыль выросла за счёт роста выручки от облачных сервисов, рекламы и подписок.
- Компания показала значительное замедление темпов роста по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда выручка выросла на 41%. Аналитики Refinitiv прогнозировали выручку в $115,2 млрд, пишет CNBC.
- По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила $7,778 млрд, что на 48,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В пересчёте на акцию она составила $15,12. По данным CNBC, росту прибыли способствовали доходы от облачных сервисов, подписок и рекламного бизнеса.
- Подразделение «Другое», занимающееся рекламой и подпиской, увеличило выручку на 87% в годовом исчислении, до $8 млрд. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 37%, до $14,81 млрд.
- Amazon заявила, что в третьем квартале ожидает прибыль от $2,5 млрд до $6 млрд. Это меньше, чем $6,2 млрд, которые компания расходовала в связи с мерами безопасности от Covid-19 в третьем квартале 2020 года, отмечает издание.
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