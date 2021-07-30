Если его не обжалуют.

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование запатентованной технологии «Система электронных платежей». Суд постановил, что именно она используется в работе Samsung Pay. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст решения суда.

Патент описывает «Систему электронных платежей» как изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявку на него подали в России ещё в 2013 году.

Удовлетворив иск «Сквин СА», суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ». Решение можно обжаловать в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.

В Samsung Electronics сообщили «Коммерсанту», что пока изучают документы и не планируют «никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент».

Эксперты сообщили изданию, что компания может не просто обжаловать решение суда, но и патент «Сквин СА» на отсутсвие в нём новизны. Как отметил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, шансы, что патент признают качественным, «не превышают 1%». Также Samsung Electronics может выкупить лицензию у «Сквин СА».