Суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора. Решение вступит в силу через 30 дней Статьи редакции
Если его не обжалуют.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование запатентованной технологии «Система электронных платежей». Суд постановил, что именно она используется в работе Samsung Pay. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст решения суда.
Патент описывает «Систему электронных платежей» как изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявку на него подали в России ещё в 2013 году.
Удовлетворив иск «Сквин СА», суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ». Решение можно обжаловать в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.
В Samsung Electronics сообщили «Коммерсанту», что пока изучают документы и не планируют «никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент».
Эксперты сообщили изданию, что компания может не просто обжаловать решение суда, но и патент «Сквин СА» на отсутсвие в нём новизны. Как отметил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, шансы, что патент признают качественным, «не превышают 1%». Также Samsung Electronics может выкупить лицензию у «Сквин СА».
Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин сообщил, что компания действительно планирует оспаривать патент. Из-за его действия под угрозой также находятся сервисы Apple Pay и Google Pay, добавила старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова.
Все эти патенты пора отменять, там одни тролли же практически.
Прежде чем минусовать напишите хотя бы 10 патентов, которые действительно двинули прогресс за последние 10 лет.
Одни такси изобрели в 2021, другие платёжную систему и прочие прямоугольники с жестами. 🤦♀️
Сейчас либо троллины регистрируют воздух, либо попытка корпораций застолбить очевидные концепции чтобы не иметь проблем от троллинга в будущем (ну или самим докопаться до конкурентов в случае чего).
Тролли - побочный эффект. Без патентов не получится справедливого бизнеса и рынка идей. Все эти истории про копирование идей стартапов частенько происходят из-за отсутствия патентов на те сферы, где его создать можно. Плюс компании могут покупать идеи, а не только сами продукты.
Справедливый бизнес? Это как? Рынок это рынок и он сам все расставит на свои места. Если у вас хреновый товар, то его никто брать не будет. А если товар гуд то будет все ок
Это всё ерунда!
Вот с нуля сейчас сделать что угодно и внезапно окажется что это чужих 500 патентов уникальных, без которых не смогли бы. Нужно будет делиться.
Конечно некоторым хочется и идеи продавать 😂.
Средний теркин30см
сейчас реально судов изза сложных продутов нет, их проше купить и леценщировать.
все суды тзза идей которые может придумать каждый и у них нет технической сложности, типа я придумал шипок, нет я , ну чо за бред.
изобретения без технической подоплеки точно нельзя и ненужно патентовать.
корирование идей стартапов это из той же оперы, в веб вообще технической сложности нет, это развелечение домохозяек, я ьут рюшечку поставлю а я тут
А разве у патента есть задача двинуть прогресс? Думаю прогресс двигают технологии...
Как то раз на нашу компанию подали в суд за использование чужого зарегистрированного товарного знака, мы немного удивились, так как наш Т/З зарегистрирован в начале 2000-х, а Т/З истца зарегистрирован в 2012. Немного погуглив, узнали, что это компания тролль.
Если и в этой сфере есть компании тролли, нужно отменить права владения товарным знаком тоже?
Средний теркин30см
нужно сменить схему, патент должен быть как эскроу счет. типа тратишь деньги на исследования и они все записываются. потом открываешь для всех патент, и кто его использует должен те отбалшлять какойто фикс бонус с продаж но не больше скажет 10х рамходов в итоге
частным лицам тоже чтото типа тогоже. короче исходить нужно от доходов/расходов. примерно как современные музакльные сообщества.
Не освещен самый главный вопрос - кто владеет «Сквин СА»?
А как же Google pay and Apple pay?
Местный Гоша
Причем здесь это?
иск швейцарской компании «Сквин СА»
Чего там швейцарского?
коренной швейцарец
"Суть изобретения сводится к тому, что телефон покупателя и кассовая система продавца передают свой пакет информации по двум разным каналам в платежную систему (Visa, Masterсard или другую), которая по содержащемуся в обоих пакетах одноразовому коду идентифицирует конкретную платёжную операцию."
Я не знаю что там передаётся у Samsung, но Google Pay работает даже без подключения к Интернету и, соответственно, ничего передавать не может в платёжную систему.
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Если его не обжалуют.
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