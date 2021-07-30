Акции Pinterest на премаркете упали на 20% после объявления о сокращении числа пользователей Статьи редакции
В компании считают, что интерес к её продуктам падает из-за отмены коронавирусных ограничений.
- Выручка компании за второй квартал выросла на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $613 млн, пишет CNBC.
- Чистая прибыль составила $69,4 млн, или 10 центов на акцию. В во втором квартале 2020 года компания показала убытки на $100,7 млн.
- Во втором квартале у Pinterest было 454 млн активных пользователей в месяц. По данным CNBC, это это меньше на 5%, чем 478 миллионов, о которых компания сообщала по итогам первого квартала. На главном рынке компании — в США число активных пользователей в месяц упало на 7%.
- Pinterest объяснил снижение непропорциональным ростом использования в 2020 году, когда пользователи сидели дома. А по мере снятия ограничений пользователи потеряли интерес к продукту, так как стали больше времени общаться и участвовать в мероприятиях.
- После объявления итогов за второй квартал и закрытия биржи с 29 июля акции Pinterest упали на 20%. На 13:50 мск одна акция компании стоит $56.89.
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