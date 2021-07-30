Регулятор в США приостановил приём заявок на IPO от китайских компаний — Reuters Статьи редакции
Регистрацию ценных бумаг ограничили на время разработки руководства для листинга, сообщили источники.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к компаниям из Китая с просьбой не регистрировать выпуск ценных бумаг, пока она не закончит руководство для раскрытия рисков, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Неизвестно, сколько времени это займёт.
- Комиссар SEC Эллисон Ли заявила 27 июля, что «китайские компании на фондовых биржах США должны раскрывать риски вмешательства правительства Китая в бизнес в регулярной отчётности».
- 28 июля представители китайского регулятора провели звонок с руководителями американских фондов и банков и руководителями китайских финансовых компаний, чтобы «развеять страхи по поводу вложений в Китай», сообщают источники Financial Times.
- Листинги китайских компаний в США достигли в этом году рекордных $12,8 млрд, на американских биржах котируются 418 компаний из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков Refinitiv. После ограничений Didi не было запланировано ни одного крупного IPO китайской компании в США.
Ну чё пацаны , фиксируем прибыль?
фиксируем что, простите?
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