Акции Amazon упали на 7,5% после публикации квартального отчёта из-за медленного роста выручки Статьи редакции
Выручка стала расти медленнее, так как люди стали возвращаться к прежним привычкам — они больше не обязаны делать покупки онлайн.
- Во втором квартале 2021 года выручка Amazon выросла на 27% до $113,08 млрд. Это ниже ожиданий аналитиков — они предсказывали выручку в $115,2 млрд. Кроме того, снизился темп выручки — в предыдущих кварталах он составлял 44%.
- При этом ускорился рост выручки рекламного направления — на 87% и облачных сервисов AWS — на 37%.
- После публикации отчётности акции упали почти на 7,5% — до $3325 в ходе расширенных торгов после закрытия биржи, пишет Bloomberg
- Финдиректор компании Брайан Олсавски отметил, что скорость роста выручки продолжит замедляться в следующих кварталах. Во втором квартале 2020 года продажи росли на 35-45% на фоне пандемии Covid-19, отметил он.
- Темпы роста сократились из-за распространения вакцины, считает Bloomberg. Интернет-магазины сильно выросли в период пандемии, так как приходилось делать покупки онлайн, но теперь люди возвращаются к прежней жизни.
Когда у тебя все отлично, НО НЕДОСТАТОЧНО. Охренеть можно с этих рынков и финансовых аналитиков.
По классическим методикам оценки амазон многократно переоценен и так.
Ага. Люди просчитывают расклад на два шага вперёд, вот жеж наркоманы.
Когда у тебя все отлично, НО НЕДОСТАТОЧНО
Да. Amazon был оценен на 70 прибылей как раз из предположения, что он будет расти гораздо быстрее конкурентов. Просто хороших отчётов для такой оценки недостаточно.
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