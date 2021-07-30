Финансы
Евгения Евсеева

Акции Amazon упали на 7,5% после публикации квартального отчёта из-за медленного роста выручки Статьи редакции

Выручка стала расти медленнее, так как люди стали возвращаться к прежним привычкам — они больше не обязаны делать покупки онлайн.

  • Во втором квартале 2021 года выручка Amazon выросла на 27% до $113,08 млрд. Это ниже ожиданий аналитиков — они предсказывали выручку в $115,2 млрд. Кроме того, снизился темп выручки — в предыдущих кварталах он составлял 44%.
  • При этом ускорился рост выручки рекламного направления — на 87% и облачных сервисов AWS — на 37%.
  • После публикации отчётности акции упали почти на 7,5% — до $3325 в ходе расширенных торгов после закрытия биржи, пишет Bloomberg
  • Финдиректор компании Брайан Олсавски отметил, что скорость роста выручки продолжит замедляться в следующих кварталах. Во втором квартале 2020 года продажи росли на 35-45% на фоне пандемии Covid-19, отметил он.
  • Темпы роста сократились из-за распространения вакцины, считает Bloomberg. Интернет-магазины сильно выросли в период пандемии, так как приходилось делать покупки онлайн, но теперь люди возвращаются к прежней жизни.

#новость #amazon

428 просмотров
8 8 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 275815, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Jul 2021 17:37:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Немов

1

Когда у тебя все отлично, НО НЕДОСТАТОЧНО. Охренеть можно с этих рынков и финансовых аналитиков. 

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
4

По классическим методикам оценки амазон многократно переоценен и так.

Ответить

Николай Глущенко

Дмитрий
2

Ага. Люди просчитывают расклад на два шага вперёд, вот жеж наркоманы.

Ответить

Дмитрий Иванов

Дмитрий
1

Когда у тебя все отлично, НО НЕДОСТАТОЧНО

Да. Amazon был оценен на 70 прибылей как раз из предположения, что он будет расти гораздо быстрее конкурентов. Просто хороших отчётов для такой оценки недостаточно.

Ответить

Yarro S

Дмитрий
0

Нужно же мани-менеджерам оправдывать свои комиссии - вот и трейдят туда-сюда, имитируя бурную деятельность 

Ответить

Yuri

1

Не про выручку, а про прибыль, тем не менее.

Ответить

Всеволод Шариков

0

Рынок, он такой.

Ответить

Ринат Хафизов

0

Докупаем, чо? )

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Первая грузовая компания
Как успешно пройти испытательный срок?

Свершилось – вы получили работу мечты! Но впереди еще три месяца испытательного срока. Это время дается вам и работодателю, чтобы определиться, насколько вы друг другу подходите. Как использовать это время с максимальной для себя пользой? Рассказывает главный специалист отдела подбора персонала Ольга Шабалина. Как всегда, упаковали полезные…

0 Обсудить
2
Маркетинг
Nastya Mikhur
Скандалы пивоварни BrewDog приносят её панкам-создателям миллионы: история про дикий маркетинг Статьи редакции

Джеймс Ватт и Мартин Дики ездят на танке по Лондону, продают чучела с бутылками внутри, бесят корпорации своим «агрессивным портером» и благодаря этому привлекают инвесторов и покупателей.

Мартин Дики (слева) и Джеймс Ватт (справа) BrewDog
3 3 комментария
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Aidata
Как подготовиться к жизни без cookies: рекомендации маркетологам

О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.

3 3 комментария
16
Право
Евгения Евсеева
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина Статьи редакции

В декабре 2020 года против организаторов Finiko завели уголовное дело.

Finiko
174 174 комментария
64
Личный опыт
Роман Рабочий
Олег, не переживай, мы не одни. Твоя Маша

Привет, я Роман Рабочий. В марте я выпустил статью про виртуального секретаря Машу, позавчера рассказал, как мы преодолеваем конкуренцию, а вчера «Тинькофф Банк» вдруг назвал меня «последователем». Давайте расставим точки над i.

43 43 комментария
36
Финансы
Евгения Евсеева
Сооснователи Robinhood стали миллиардерами после IPO Статьи редакции

Состояние Влада Тенева оценивается в $2,4 млрд, Байджу Бхатта — в $2,8 млрд, по версии Bloomberg.

17 17 комментариев
20
Маркетинг
Multiways
Снимаем на хромакей или без: гайд для начинающих

К нам часто обращаются клиенты с задачей снять видеолекции или образовательный контент на хромакее, хотя имеют весьма смутное представление о том, что это и как с этим работать. Они считают, что хромакей сделает из скучного видеоурока нечто креативное и уникальное.

Съёмка «Мстителей» проходит с использованием хромакея Источник: Marvel/DC: Geek Movies
1 1 комментарий
GoTech Innovation
31 июля завершается приём заявок в 1-й этап отбора программы B2C Future Solutions
0 Обсудить
1
Стартапы Якутии
Туристические маршруты и сервисы Якутии объединят на цифровой платформе
Природный  парк «Ленские столбы»
0 Обсудить
0
Дизайн
Николай Романов
Пять практических приёмов, как улучшить читаемость документов
Пошаговый пример переработки таблицы Joey Cherdarchuk, darkhorseanalytics.com
46 46 комментариев
171
Фоксфорд
Как превратить юристов из бюрократов в опору компании

Бывает, что корпоративные юристы — люди, которые не показываются из кабинета и иногда вставляют палки в колёса другим отделам. Но в «Фоксфорде» они сами ходят к бизнес-заказчикам и предлагают идеи. Юрист онлайн-школы «Фоксфорд» Катя Кулакова рассказывает, как работает юридический отдел, который живёт интересами компании.

Катя Кулакова, юрист онлайн-школы "Фоксфорд"
1 1 комментарий
6
Больше статей
null