Кто участвовал в финансовой цепочке, какими способами выводили деньги и как власти планируют регулировать рынок — в материале.

543 просмотров

Объём рынка ставок в России оценивается в 1,25 трлн в год. В начале 2021 года ЦБ начал проверять, штрафовать и отнимать лицензии у банков и организаций, которые замешаны в переводах онлайн-казино. На фоне проверок ЦБ в январе казино и нелегальные букмекеры перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина, и практически приостановили работу. В финансовой схеме мог участвовать банк Qiwi, «ЮMoney», банки из топ-30, кипрская Ecommpay и другие. Главное — из расследования The Bell.

Кто участвовал в цепочке

С 2006 года казино в России могут работать только в специальных игровых зонах. С того же года казино начали «переезжать» в интернет. Организаторы получали лицензии в юрисдикциях, где азартные игры не запрещены, например, в Кюрасао. Деньги от ставок получали через нескольких посредников.

В декабре 2020 года Банк России оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка», через который работает Qiwi. Источники на рынке связывали санкции ЦБ с обработкой платежей для «серых» букмекеров.



В январе 2021 года ЦБ ограничил переводы денег в «ЮMoney» между физлицами и компаниями-нерезидентами. Близкий к «ЮMoney» источник Frank Media рассказал, что ЦБ ввёл ограничения из-за работы с «серыми» букмекерами. Представитель Qiwi ответил The Bell, что компания всегда соблюдала ограничения, предусмотренные законодательством. Представитель «Юmoney» отказался от комментариев.



В апреле 2021 года регулятор отозвал лицензию у НКО «РИБ», в начале июня — у РФИ Банка, в июле — у «Русского финансового общества». У всех за операции с нелегальными онлайн-казино.



Одним из основных проводников трансграничных платежей для онлайн-казино трое источников The Bell назвали европейскую Ecommpay. Ставки с русских банковских карт шли на специальные счета, а потом — на счета казино, в основном в кипрских банках.

«ЦБ с их схемами много лет ничего не мог сделать. Пока регулятор принимал одну поправку, они придумывали по 3–4 альтернативные схемы, — рассказывает один из клиентов компании. — Комиссия софта Ecommpay раньше составляла 0,7%, но обороты доходили до десятков миллиардов рублей в месяц».



Схемы вывода денег

Каждой трансакции в платежных системах присваивается MCC-код. Например, для онлайн-казино — 7995, в России такие операции запрещены. Но банки-эквайеры могут менять код, например, на код покупки электронной валюты, оплату игр и другой.

Чтобы вывести деньги с карты, нужен банк-эквайер, подключённый к системам Visa и Mastercard. Были задействованы десятки банков, включая участников топ-30, рассказывают трое собеседников The Bell. Ответственный менеджер видел, что операция может быть незаконной, но давал ей ход. За это мог зарабатывать до 0,1% от оборота всех подобных операций, утверждает источник.

Схема вывода денег через карты The Bell

The Bell ознакомились с копиями договоров между ООО «НКО Юмани» (прежнее название «Яндекс.Деньги») и компанией «Техинфьюжн». В 2014–2019 годах платежная система принимала ставки игроков работавшего через «Техинфьюжн» букмекера 1xBet.

Судя по договорам, «Яндекс.Деньги» были агрегатором-шлюзом, через который принимались ставки со счетов игроков в «Сбербанке», «Альфа-банке», «Промсвязьбанке» и «Киви Банке», рассказали The Bell юристы «Парлана» (компания представляет интересы игроков, делавших ставки 1xBet онлайн-переводами, в суде «Техинфьюжн» с основателями 1xBet).

Схема вывода денег через кошельки The Bell

Как власти и банки хотят регулировать рынок

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о едином регуляторе азартных игр. Автором идеи себя назвал член исполкома, генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он «родственник высокопоставленного представителя одной из силовых структур, которая заинтересована в реформировании азартного рынка», рассказали The Bell двое его знакомых, но подтвердить информацию не удалось.

По новому закону с 1 сентября букмекеры должны отчислять 1,5% от выручки в квартал, а минимальная сумма отчислений за квартал — 30 млн рублей. До принятия закона букмекеры обязаны были переводить в пользу спортивных федераций 5% от доходов, но не менее 15 млн рублей в квартал.

В августе 2019 года единым оператором лотерей в поддержку развития бокса стала компания «Спортивные лотереи». В июне 2021 года 99% долей в этой компании стал владеть боксерский центр Кремлева, 1% — ВТБ. На ПМЭФ в 2021 году Кремлев заключил соглашение с ВТБ о сотрудничестве «в сфере развития лотерейного бизнеса», стороны не раскрыли условия.

ВТБ вместе со структурами Кремлева будут разрабатывать единый центр учёта ставок, который необходим по новому закону, рассказали The Bell два источника на платёжном рынке.

Как работает легальный рынок букмекеров

В России работает два Центра учета переводов интерактивных ставок, через который легальные букмекеры могут получать деньги. Оператор первого — НКО «Мобильная карта», второго — Qiwi.

Центр — посредник между игроком и букмекером, он отвечает за прием платежей и выплату выигрышей, с учётом налога в 13% с каждого выигрыша, который должен заплатить игрок.



Большинство легальных букмекеров работают в «белой» и «серой» зоне, чтобы избавиться от налогов на часть доходов, утверждают два источника The Bell.

«Белые» букмекеры использовали сложные схемы для вывода денег, чтобы ускорить переводы. Например, «если человек из Узбекистана делал ставку в букмекере с лицензией, банку нужно было долго и сложно разбираться, может он провести перевод или нет, он этого не делал», рассказывает источник на платёжном рынке.

Как работает рынок сейчас