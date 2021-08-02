Платёжная система Square Джека Дорси купит австралийский сервис рассрочки Afterpay за $29 млрд Статьи редакции
Сделка может стать одной из крупнейших в истории Австралии.
- Square объвила о выкупе всех акций австралийского сервиса рассрочки Afterpay в обмен на собственные акции стоимостью около $29 млрд.
- Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года. Акционеры получат 0,375 акций Square в обмен на одну акцию Afterpay. Премия составит 30% из расчета цены акций обеих компаний на момент закрытия.
- Square также проведет вторичное размещение акций на Австралийской фондовой бирже. После покупки компания интегрирует Afterpay в эквайринг и в платежное приложение Cash App Square.
- Afterpay позволяет продавцам продавать свои товары в рассрочку. Сейчас сервис доступен в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, а также в Великобритании, Франции, Италии и Испании, где он известен как Clearpay.
- На фоне новостей акции Afterpay в Австралии выросли больше на 23%, пишет CNBC. Сделка может стать одной из крупнейших в истории Австралии.
- Один из наиболее известных в мире сервисов рассрочки в мире — Affirm, аналогичные продукты предлагают PayPal, Klarna, Mastercard и Fiserv, American Express, Citi и J. P. Morgan Chase, отмечает издание.
Повторение одной и той же фразы дважды по тексту статьи. Это при том, что статья минимальна в объёме.
... акции "выросли больше на 23%"...
Редакция vc, всё чаще и чаще натыкаюсь на подобное.
Куда смотрят ваши редакторы, куда исчезла вычитка текста перед публикацией? Ибо я отказываюсь верить в то, что с подобными огрехами может выйти статья с предварительной проверкой...
Лажаете на пустом месте. Минус, в общем.
Бывает, что корпоративные юристы — люди, которые не показываются из кабинета и иногда вставляют палки в колёса другим отделам. Но в «Фоксфорде» они сами ходят к бизнес-заказчикам и предлагают идеи. Юрист онлайн-школы «Фоксфорд» Катя Кулакова рассказывает, как работает юридический отдел, который живёт интересами компании.
Свершилось – вы получили работу мечты! Но впереди еще три месяца испытательного срока. Это время дается вам и работодателю, чтобы определиться, насколько вы друг другу подходите. Как использовать это время с максимальной для себя пользой? Рассказывает главный специалист отдела подбора персонала Ольга Шабалина. Как всегда, упаковали полезные…
Если не интересно читать про мошенников, а хочется поднять себе настроение, то вам в конец статьи - там милейшие фотокарточки чудесных пёселей.
Ключевое слово в Yoast SEO обязательно использовать в 2021 году? Читал старые материалы, что это вредит и только для англоязычных сайтов.
Не знаю как сейчас. Но заметил, когда начал вписывать месяц назад ключевое слово, переходы из Google Новости исчезли совсем. А ранее, когда не вписывал, то было 15 кликов из GNews.
И неважно, работаете ли вы в этом сегменте или нет.
Я купил чайник недавно. Вот такой как на картинке. С одной стороны это я сейчас хвастаюсь.С другой стороны, интересно почему я купил его? Начнем с того, что он стоит почти 100€ и это в целом для электрического чайника дофига. При этом в нем нельзя даже посмотреть сколько там воды. Не говоря уже о настройке температуры. Внутри совершенно обычный…
Риск-менеджмент традиционно считается уделом крупных компаний. Кроме них просчитывают риски разве что стартапы, и те по требованию инвесторов. Малый и средний бизнес (МСБ) работает без подобной аналитики — ему не до этого. Предпринимателей можно понять, когда ты поднимаешься с нуля или масштабируешь проект, мысль идет в векторе достижения…
При трудоустройстве в организацию мне предложили открыл счет для перечисления заработной платы в Альфа Банке. Ну Альфа Банк так Альфа Банк, мне в целом было не принципиально на какой счет приходит зарплата.
Подробный гид от основателя «Белой Радуги» о том, какие гаджеты для домашней гигиены нужны всем, а что — маркетинг и вообще опасно.
О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.