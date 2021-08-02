Финансы
Евгения Евсеева

Платёжная система Square Джека Дорси купит австралийский сервис рассрочки Afterpay за $29 млрд Статьи редакции

Сделка может стать одной из крупнейших в истории Австралии.

  • Square объвила о выкупе всех акций австралийского сервиса рассрочки Afterpay в обмен на собственные акции стоимостью около $29 млрд.
  • Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года. Акционеры получат 0,375 акций Square в обмен на одну акцию Afterpay. Премия составит 30% из расчета цены акций обеих компаний на момент закрытия.
  • Square также проведет вторичное размещение акций на Австралийской фондовой бирже. После покупки компания интегрирует Afterpay в эквайринг и в платежное приложение Cash App Square.
  • Afterpay позволяет продавцам продавать свои товары в рассрочку. Сейчас сервис доступен в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, а также в Великобритании, Франции, Италии и Испании, где он известен как Clearpay.
  • На фоне новостей акции Afterpay в Австралии выросли больше на 23%, пишет CNBC. Сделка может стать одной из крупнейших в истории Австралии.
  • Один из наиболее известных в мире сервисов рассрочки в мире — Affirm, аналогичные продукты предлагают PayPal, Klarna, Mastercard и Fiserv, American Express, Citi и J. P. Morgan Chase, отмечает издание.

#новость #square

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Andy Ranner

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Повторение одной и той же фразы дважды по тексту статьи. Это при том, что статья минимальна в объёме.

... акции "выросли больше на 23%"...

Редакция vc, всё чаще и чаще натыкаюсь на подобное.

Куда смотрят ваши редакторы, куда исчезла вычитка текста перед публикацией? Ибо я отказываюсь верить в то, что с подобными огрехами может выйти статья с предварительной проверкой...

Лажаете на пустом месте. Минус, в общем.

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