Чайник

Я купил чайник недавно. Вот такой как на картинке. С одной стороны это я сейчас хвастаюсь.С другой стороны, интересно почему я купил его? Начнем с того, что он стоит почти 100€ и это в целом для электрического чайника дофига. При этом в нем нельзя даже посмотреть сколько там воды. Не говоря уже о настройке температуры. Внутри совершенно обычный…