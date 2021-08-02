ФНС запустит систему для определения нормы налоговой нагрузки для компаний Статьи редакции
Под её действие попадут самозанятые, индивидуальные предприниматели и компании вне зависимости от налогового режима, говорит источник.
- ФНС разрабатывает систему «Налоговый потенциал» — она позволит прогнозировать поступления в бюджет по отдельным отраслям регионов и от крупных муниципалитетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и представителя службы. Запуск служба планирует в 2022 году.
- Система позволит определить, какую налоговую нагрузку должна нести компания исходя из ее внутренних метрик. Она будет охватывать самозанятых, компании и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от налогового режима, уточнил федеральный чиновник.
- Система будет отслеживать отклонения от «нормального» уровня рентабельности, налоговой нагрузки и зарплат от средней по региону. Всего при анализе будут учитываться более 50 показателей.
- Отклонения не будут однозначно означать, что компания недоплачивает налоги или использует незаконные схемы для их минимизации, но такие организации попадут в «зону повышенного внимания».
- Налоговые органы уже контролируют конкретные сделки и выявляют риски неуплаты налогов с помощью АСК НДС. При этом представитель ФНС отметил, что сравнивать их нельзя из-за разных целей, прикладных задач и степени охвата бизнеса.
С учетом текущего уровня информатизации, выявить это не сложно уже сегодня, в том числе и за предыдущие периоды. Налоги это отлично, вот только работники не знают как много за них их платит работодатель. Переложить бы их на плечи сотрудников, того и глядишь спрос с государства будет совсем другого порядка.
Именно по этому, с зомбоящика вещают о самых низких налогах, про косвенные и скрытые налоги естественно умалчивается.
За вилы вряд ли, но собираемость налогов приблизится к нулю. Палка о двух концах
Я пишу в расчетных листках, сколько было уплачено страховых взносов за сотрудника.
Никто не запрещает страхователям так делать.
вы путаете страховые взносы с налогами. взнос в пенсионный фонд не равно налог, взнос в ффомс и фсс не равно налог.
В западных странах вас бы обязали самостоятельно оплачивать страховку, что в процентном выражении как правило больше 3-8 процентов от зп. Плюс там люди более ответственно подходят к накоплению капитала на старость, поэтому в сумме они самостоятельно откладывают деньги.
Сам являюсь работодателем и уверен, если отменить пенсионные/страховые взносы без обязательств на их самостоятельное обеспечение большинство реднеков (вы любите его народ называть) просто ничего самостоятельно оформлять не станут, а вот нытья станет только больше, ибо русский дурачок еще с советских времен любит все "на шару, и ищет где бы обмануть государство", и так не только с государством, это проявляется по отношению и к ближнему и к работодателю и к сервису, который его обслуживает.
Я б сменил пенсионку по трём причинам:
– Мне накопительную заморозили с 2014 года. Вместо моей нормальной старости, эти деньгу идут на то, на что они не должны идти от слова совсем.
– Сверх определённого лимита в год мои отчисления уже не идут мне ни в каком виде, а идут всем вокруг, а мне с них хрен. Лимит меняется каждый год.
– Даже НПФ Сбербанка, пока была возможность из обязаловки в него деньги переводить, показал больший процент доходности, чем государство. А это Сбер, между прочим, махина с огромными издержками.
Так что я всеми руками за, чтобы определить свой НПФ, убрав полностью ПФР с моих глаз и чтобы никто не морозил мои пенсионные отчисления.
Мед страховку я бы тоже выбрал частную за свои 5,1% с зарплаты. Хожу по ДМС – совсем другие лица и условия. Хожу в гос поликлинику – лучше с каждым годом, кроме серьёзных случаев (операции), но совсем не то. Лежал в больнице госовской, полная задница.
Это да. Но почему после определённой точки я перестаю платить за себя и плачу только за того советского гражданина.
Напомню вам Джеймс, что у нас страховые взносы 22%
о как, а я всегда думал что 22% взнос в пфр, ну вам на диване виднее видимо.
Будет вам как Реднеку известно, Джеймс, что страховые взносы это не только пенсионка:
ПФР - 22%
Соц.страх - 2,9
Мед.страховка - 5,1
А уже дальше, то что осталось облагается НДФЛ от 13 до 15%
А потом решив потратить кровные, вы заплатите 20% почти от любой покупки кроме хлеба и молока.
Так он идёт "страховой взнос в пфр", а если более конкретно, то: взнос на обязательное пенсионное страхование(ОПС). Так что это тоже страховой взнос как ФОМС и ФСС.
Ок, не налог регламентирует налоговый кодекс РФ. Какая же ошибка закралась в такой важный официальный документ! Может тогда лучше кодекс переименовать в налоговый и неналоговый кодекс РФ?
Что вы так плохо о работниках? Они все знают, что работодатель платит очень мало, если человек у себя работникам платит чуть больше МРОТ он и взносы за лизинг Крузака себе и Лексуса жене в автосалон Тоеты платит больше, чем в пенсионный фонд. На том и стоим
жду диванных бизнесменов и их рассказы как именно из-за Путина они еще не миллионеры живущие в Барвихе.
Очередная задумка государства о том, как контролировать общество (бизнес). Но где законы о контроле этих государственников? Почему не вводят программу, прогнозирующую доходы и расходы чиновников? Или ФНС по голове дадут за такую инициативу?
Страна рабов, страна господ...
"ФНС введёт пониженную ставку налогов для компаний с положительной налоговой историей!"
Когда такие новости будут?)
и, кстати, ничего нового они не сделали, нашёл у себя на компе файл от 2014-2015 гг. все той же ФНС
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить...
Когда уже эти налоговые эксперименты закончатся?
такое же и раньше было. в волны обеления зарплат - местные власти вызывали предпринимателей и грозя пальчиком говорили, чот у вас средняя ЗП уж больно низкая. нука давайте обеляйтесь
Как они будут считать норму налоговой нагрузки самозанятых, если это подработка скажем. Там поступления могут быть абсолютно рандомными
Они сравнивают среднестатистический доход в каждой категории
но самозанятые не выбирают категории же? Там максимум неформальный комментарий, как они по ним будут категорию определять?
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