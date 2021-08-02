Криптовалютный стартап Matrixport привлёк $129 млн от партнёров DST Global и других при оценке свыше $1 млрд Статьи редакции
Сингапурская компания стала «единорогом» спустя два года после основания.
- Помимо партнёров фонда DST Global Юрия Мильнера инвестиционный раунд C возглавили C Ventures и K3 Ventures, при участии Qiming Venture Partners, CE Innovation Capital, Tiger Global и других.
- Средства планируют направить на исследования и разработку, а также в развитие инновационных продуктов и сферу безопасности. Кроме этого, компания планирует развиваться на международном уровне и получить лицензию для работы в новых юрисдикциях.
- Matrixport предлагает финансовые услуги, связанные с криптовалютами, включая их хранение, торговлю, кредитование, управление активами как юридическим, так и физическим лицам.
- Гендиректор компании Джон Гэ сообщил Bloomberg, что компания намерена провести IPO через три-пять лет, а в течение пяти лет она планирует управлять или хранить активы на «сотни миллиардов долларов».
- Как сообщает компания, по состоянию на март 2021 года она работала с клиентскими активами на сумму более $10 млрд, а в финансах трансакции по всем линейкам продуктов составляли $5 млрд. В апреле 2021 года компания привлекла от инвесторов $84 млн.
- Matrixport была основана в 2019 году в Сингапуре. Сейчас у неё есть лицензия для работы в Гонконге и Швейцарии.
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