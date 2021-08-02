Финансы
Nazigul Jusupova

Криптовалютный стартап Matrixport привлёк $129 млн от партнёров DST Global и других при оценке свыше $1 млрд Статьи редакции

Сингапурская компания стала «единорогом» спустя два года после основания.

  • Помимо партнёров фонда DST Global Юрия Мильнера инвестиционный раунд C возглавили C Ventures и K3 Ventures, при участии Qiming Venture Partners, CE Innovation Capital, Tiger Global и других.
  • Средства планируют направить на исследования и разработку, а также в развитие инновационных продуктов и сферу безопасности. Кроме этого, компания планирует развиваться на международном уровне и получить лицензию для работы в новых юрисдикциях.
  • Matrixport предлагает финансовые услуги, связанные с криптовалютами, включая их хранение, торговлю, кредитование, управление активами как юридическим, так и физическим лицам.
  • Гендиректор компании Джон Гэ сообщил Bloomberg, что компания намерена провести IPO через три-пять лет, а в течение пяти лет она планирует управлять или хранить активы на «сотни миллиардов долларов».
  • Как сообщает компания, по состоянию на март 2021 года она работала с клиентскими активами на сумму более $10 млрд, а в финансах трансакции по всем линейкам продуктов составляли $5 млрд. В апреле 2021 года компания привлекла от инвесторов $84 млн.
  • Matrixport была основана в 2019 году в Сингапуре. Сейчас у неё есть лицензия для работы в Гонконге и Швейцарии.

#новости #matrixport

1451 просмотров
6 6 комментариев
1
3
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["matrixport","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 276772, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Aug 2021 18:37:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Многий чайник

1

DST Global не участвовал в сделке, только партнеры.

Ответить

Georgi Lis

Многий
1

Так бы новость никто не читал :)

Ответить

Dmitri Atname

1

Выйти на биржу, провести IPO, но не "выйти на IPO", плиз.

Ответить

Nesterov Igor

–1

Когда там биткойн уже в ноль упадёт? Монитор вниз пробьёт? 

Ответить

Lemoon Exchange

Nesterov
2

Сразу за RUR, EUR, и USD )

Ответить

Igor Kachura

Nesterov
0

Предпосылки?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Истории
Vyacheslav Shushurikhin
Это Наваль Равикант: он привёл к стартапам частных инвесторов и создал AngelList, «Tinder для вложений» Статьи редакции

Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.

Наваль Равикант The Financial Pandora
11 11 комментариев
39
Первая грузовая компания
Как отпугнуть клиента от онлайн сервисов: 6 вредных советов

Каждая компания стремится сделать понятный и удобный онлайн сервис для партнеров. Бизнес тратит огромные средства на разработку программ и приложений. Но все это может быть напрасно, если вы не провели предварительную работу с заказчиками и не объяснили, зачем ему разбираться в вашем новом ИТ-продукте. Подготовили 6 антисоветов для тех, кто хочет…

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Будущее
Полина Лааксо
Как в «Чёрном зеркале»: нейросеть GPT-3 помогла канадцу «связаться» с умершей невестой — в ИИ-чате Статьи редакции

Хоть с помощью ИИ-сервисов и можно «оживить» умерших, в конечном итоге их всё равно придётся потерять, пишет San Francisco Chronicle.

Клои Эллингсон для Chronicle
8 8 комментариев
16
Медиа
Таня Боброва
YouTube начал тестировать подписку Premium Lite — с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции

В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.

234 234 комментария
30
Техника
Nazigul Jusupova
Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor Статьи редакции

До этого компания использовала чипы Qualcomm.

Новые Pixel Google
41 41 комментарий
19
Дизайн
Nazigul Jusupova
IKEA представила свой первый «умный» очиститель воздуха, встроенный в журнальный столик Статьи редакции

Устройство поступит в продажу в октябре.

31 31 комментарий
11
Приёмная
Roman Yankov
Яндекс.Маркет заблокировал аккаунт с длительной историей из-за заказа кошачьего корма со скидкой

Являюсь клиентом Беру.ру, потом Яндекс.Маркет с 23.07.2019, а также подписчиком Яндекс.Плюс, пользователем Драйва. С тех пор сделан 41 заказ на общую сумму 207000 р. Есть аккаунты в Я.Маркете также у жены, мамы и тёщи, но они не такие активные. В начале года завели двух кошек, с тех пор регулярно заказывал там корм для них и наполнитель для…

12 12 комментариев
15
Yota
Миллениалы предпочитают World of Tanks и Minecraft: Yota составила рейтинг популярных онлайн-игр

Летом пользователи Yota стали больше играть в онлайн-игры, трафик в данной категории вырос почти в два раза на смартфонах, планшетах и модемах в июне и июле по сравнению с двумя месяцами ранее.

4 4 комментария
3
Evrone
Evrone News #07: тренды QA и open source

Сегодня в традиционной подборке рассказываем об удачных open source решениях нашей команды: архивном monkey patch и шаблоне чистой архитектуры на Go, а также анализируем тренды 2021 года в QA и тестировании.

0 Обсудить
1
GoTech Innovation
Finlanding: окно в Европу для бизнеса
0 Обсудить
1
Финансы
Dmitry Volkov
Хитрости банка «Тинькофф»

Пользуясь им более 8 лет, в последнее время начал замечать как сервис банка и других его инструментов пытается выжать из любой ситуации каждый рубль. Вот те, которые мне удалось отследить.

135 135 комментариев
20
Больше статей
null