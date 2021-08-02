ООО СК "Сбербанк Страхование" предлагает возместить стоимость ущерба в порядке суброгации непричастных к этому людей

В один из августовских дней 2019 моей теще позвонили из УК

Капитал Инвест и спросили, нет ли у нее протечки в квартире.

Я в тот момент был в ее квартире, собирал мебель. Мы бросились

смотреть туалет и ванную, все было в порядке, о чем и сообщили

звонившей. Та ответила, что протечка возле стояка, проверили -

везде чисто и сухо.

Минут через 20…