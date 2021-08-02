Финансы
Nazigul Jusupova

Онлайн-школа английского языка Novakid с основателями из России привлекла $35 млн от Owl Ventures и других Статьи редакции

Компания хочет выйти на рынки Азии и расширить сотрудничество с лингвистическими лабораториями Европы и США.

  • Лид-инвесторами раунда стали фонды Owl Ventures и Goodwater Capital, также в раунде приняли участие текущие инвесторы компании LETA Capital, PortfoLion, TMT Investments и другие, пишет Forbes.
  • Средства направят на выход на новые рынки в Азии и укрепление позиций в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африке. Также компания хочет усилить разработку образовательного контента, улучшить технологии геймификации и расширить сотрудничество с лингвистическими лабораториями Европы и США.
  • Novakid — это международная онлайн-школа английского языка для детей в возрасте 4–12 лет. Обучение проходит на собственной платформе с использованием технологий виртуальной реальности и геймификации. Взаимодействие учеников проходит в формате ролевых онлайн-игр, а учителя модерируют процесс. Одно занятие стоило 490 рублей.
  • Максим Азаров, Дмитрий Малин и Эми Кролевецкая основали Novakid в 2017 году в Кремниевой долине. До создания стартапа предприниматели работали в Google, VipKid, Groupon, Red Bull и LG Electronics.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка компании по итогам 2020 года составила 40,73 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн. По данным Crunchbase, до текущего раунда компания привлекла $6,5 млн. В январе 2020 года она привлекла $1,5 млн от фондов Leta Capital и BonAngels, в в декабре 2020 года — $4,25 млн от TMT Investments и других.

#новости #novakid

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Vlad Gerasimov

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@novakid - эх. Вот я был в поиске работы (UI/UX designer), отправил вам свое резюме, получил предложение о собеседовании, ответил согласием, спросил когда, подождал ответа пару недель, а тут и другой оффер наступил. Видно, не судьба!

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Денис Зацепин

0

Во сколько оценили компанию?

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Максим Валентиров

0

Компания хочет выйти на рынки Азии и расширить сотрудничество с лингвистическими лабораториями Европы и США. Это действительно очень круто.

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Денис Орлов

0

Денис, 22 года. Можно к вам?

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Александр Комаров

Денис
0

Можно. Выучи только это:

Две мястных котлеты-гриль,
Специальный соус-сыр.
Огурцы, салат и лук.
Всё на булочке с кунжутом
Только так!
Это Биг-Мак!

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Денис Орлов

Александр
0

Если у вас проблемы с желудком, то не нужно их перекладывать на меня!

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 Anatoly Bereznyak

0

Поздравления ребятам!

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Gen Tech

0

Пздц
Скайенг на их фоне выглядит гигантом
Существуют с 2017 года, вложений очень много, взрывного роста не было 
Уйдут на дно в ближайшем будущем 
Еще и компания международная 
И доходы почти на 80% снг 

Не понимаю как можно такие бабки вкладывать в продукт, каких 1000 на рынке и платформа у них так себе, с точки зрения опыта пользователя 

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