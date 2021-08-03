Акции Tencent и NetEase упали на 10% после сравнения игр с наркотиками в китайских государственных СМИ Статьи редакции
Инвесторы опасаются, что ограничения китайских регуляторов распространятся и на игровой рынок.
- В статье китайского госиздания Economic Information Daily, связанного с газетой Xinhua, говорится, что среди детей «широко распространена» зависимость от онлайн-игр, которая может негативно повлиять на их развитие.
- Акции Tencent падали на 10%, акции NetEase — почти на 14%.
- Кроме того, в статье игры назвали «опиумом для ума» и «электронными наркотиками», пишет Bloomberg. Авторы текста призвали к большему регулированию игровой отрасли в Китае.
- Согласно статье, игровые платформы должны не только гоняться за прибылью, но и нести социальную ответственность, пишет WSJ со ссылкой на перевод. Для этого нужно пересмотреть контент игр и ограничить время, которое дети проводят за ними.
- Инвесторы восприняли это как сигнал к возможным ограничениям отрасли. Китайские регуляторы уже запретили образовательным платформам получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу, а от сервисов доставки еды потребовали сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе.
"Кроме того, в статье игры назвали «опиумом для ума» и «электронными наркотиками»"
Все, США может расслабиться, соперничать с китаем скоро не придется. Одна большая страна так уже говорила про религию.
Поразительно, везде приводили китай в пример, казалось вырулил, но нет, эта зараза и его достала.
Какая именно?
Регулирование игр там давно
Коммунистическая, какая еще. Окрепли, деньги появились, решили что лучше знают что нужно народу, дальше по накатанной колее.
Регулировать и истерические вопли в проправительственных СМИ а-ля 40-е в германии это разные вещи. Рынок коммерческого образования уже угрохали, молодцы, крипту угрохали, молодцы, сейчас весь геймдев тоже побежит. Во Казахстану-то свезло.
Старший брат идёт по следам младшего, гнобя и регулируя собственные компании, прикольно)
Опускают, покупают, поднимают. Тем самым выдавливают иностранные инвестиции. Такая корова самим нужна.
Старший брат идёт по следам младшего, гнобя и регулируя собственные компании, прикольно)
Тут уже скорее всего большая политика причем на десятилетия вперёд, а не просто игра на понижение и передел рынка. Китай создаёт свою полностью контролируемую партией Матрицу, где с рождения в китайчонке будут лепить моральный облик строителя госкапитализма.
Зачем инвесторы вообще ввязывались в этот дико маргинальный и несвободный рынок?
Но в статье вообще правы. Не относится напрямую к статье , но я даже уверен что скачивание пиратского развлекательного контента это ужасно вредно, сначала научись зарабатывать на развлечение, потом развлекайся, а то столько халявы бесплатной что никто не старается заработать больше чтобы позволить себе его оплатить. Развлечение должны быть наградой за усилие.
До этого компания использовала чипы Qualcomm.
Инвесторы опасаются, что ограничения китайских регуляторов распространятся и на игровой рынок.
Являюсь клиентом Беру.ру, потом Яндекс.Маркет с 23.07.2019, а также подписчиком Яндекс.Плюс, пользователем Драйва. С тех пор сделан 41 заказ на общую сумму 207000 р. Есть аккаунты в Я.Маркете также у жены, мамы и тёщи, но они не такие активные. В начале года завели двух кошек, с тех пор регулярно заказывал там корм для них и наполнитель для…
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