Финансы
Евгения Евсеева

Акции Tencent и NetEase упали на 10% после сравнения игр с наркотиками в китайских государственных СМИ Статьи редакции

Инвесторы опасаются, что ограничения китайских регуляторов распространятся и на игровой рынок.

  • В статье китайского госиздания Economic Information Daily, связанного с газетой Xinhua, говорится, что среди детей «широко распространена» зависимость от онлайн-игр, которая может негативно повлиять на их развитие.
  • Акции Tencent падали на 10%, акции NetEase — почти на 14%.
  • Кроме того, в статье игры назвали «опиумом для ума» и «электронными наркотиками», пишет Bloomberg. Авторы текста призвали к большему регулированию игровой отрасли в Китае.
  • Согласно статье, игровые платформы должны не только гоняться за прибылью, но и нести социальную ответственность, пишет WSJ со ссылкой на перевод. Для этого нужно пересмотреть контент игр и ограничить время, которое дети проводят за ними.
  • Инвесторы восприняли это как сигнал к возможным ограничениям отрасли. Китайские регуляторы уже запретили образовательным платформам получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу, а от сервисов доставки еды потребовали сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе.
Что происходит в Китае: партия ограничивает…
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий…
vc.ru

#новость #китай #tencent #netease

912 просмотров
15 15 комментариев
5
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Alex Mont

2

"Кроме того, в статье игры назвали «опиумом для ума» и «электронными наркотиками»"

Все, США может расслабиться, соперничать с китаем скоро не придется. Одна большая страна так уже говорила про религию.

Поразительно, везде приводили китай в пример, казалось вырулил, но нет, эта зараза и его достала.

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Bublikov Anton

Alex
0

Какая именно?
Регулирование игр там давно

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Oleg Major

Bublikov
0

ссср ;)

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Alex Mont

Bublikov
0

Коммунистическая, какая еще. Окрепли, деньги появились, решили что лучше знают что нужно народу, дальше по накатанной колее.

Регулировать и истерические вопли в проправительственных СМИ а-ля 40-е в германии это разные вещи. Рынок коммерческого образования уже угрохали, молодцы, крипту угрохали, молодцы, сейчас весь геймдев тоже побежит. Во Казахстану-то свезло.

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Кирилл Фотькин

1

Старший брат идёт по следам младшего, гнобя и регулируя собственные компании, прикольно)

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Иван Иванов

0

Опускают, покупают, поднимают. Тем самым выдавливают иностранные инвестиции. Такая корова самим нужна.

Ответить

Кирилл Фотькин

0

Старший брат идёт по следам младшего, гнобя и регулируя собственные компании, прикольно)

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Bublikov Anton

Кирилл
0

Удоли

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Дмитрий Иванов

0

Тут уже скорее всего большая политика причем на десятилетия вперёд, а не просто игра на понижение и передел рынка. Китай создаёт свою полностью контролируемую партией Матрицу, где с рождения в китайчонке будут лепить моральный облик строителя госкапитализма.

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Hoken PWNZ

0

График из поста на vc от 2020 года(сейчас еще больше, я думаю)

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К X

0

 Зачем инвесторы вообще ввязывались в этот дико маргинальный и несвободный рынок?

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Alex Mont

К
0

Бабки

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mnktlux

–1

яжматери?

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Эдуард Лиринг

–2

Но в статье вообще правы. Не относится напрямую к статье , но я даже уверен что скачивание пиратского развлекательного контента это ужасно вредно, сначала научись зарабатывать на развлечение, потом развлекайся, а то столько халявы бесплатной что никто не старается заработать больше чтобы позволить себе его оплатить. Развлечение должны быть наградой за усилие.

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Bublikov Anton

Эдуард
0

Там про легальный контент

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