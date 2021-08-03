Штаб-квартира Palta расположена в Лондоне, компания имеет офисы в Мюнхене, Вильнюсе, Варшаве и других городах. По собственным данным, у приложений компании 100 млн активных пользователей в год и 2,4 млн платных подписчиков. 60% выручки поступает от клиентов из США, 20% — из Европы.

Palta была запущена в сентябре 2020 года на основе венчурного фонда Haxus, основанного Юрием Гурским и Алексеем Губаревым в 2016 году. Компания не только инвестирует в проекты, но и выступает сооснователем стартапов. Palta оказывает им юридическую поддержку и помогает в поиске специалистов.