Финансы
Nazigul Jusupova

Фонд Palta Юрия Гурского, Алексея Губарева и Александра Фролова привлёк $100 млн Статьи редакции

В его портфолио — Flo, Prisma и другие. Инвестиции компания направит в том числе на новые проекты.

  • Инвестиционный раунд В возглавил гендиректор компании VNV Global Пир Бриллиот при участии Target Global и других новых и существующих инвесторов. Условия сделки стороны не раскрывают.
  • Полученные средства компания направит на развитие портфолио продуктов, в частности приложение для тренировок Zing Coach, а также экспериментального направления Palta Labs и внутренней платформы для продуктовой аналитики и управления данными Palta Brain, уточнили vc.ru в компании.
  • Помимо приложения для анализа женского здоровья Flo, приложения для интервального голодания Simple, фоторедактора Prisma, у компании новый проект Zing Coach и пять продуктов на разной стадии в Palta Lab.

  • Штаб-квартира Palta расположена в Лондоне, компания имеет офисы в Мюнхене, Вильнюсе, Варшаве и других городах. По собственным данным, у приложений компании 100 млн активных пользователей в год и 2,4 млн платных подписчиков. 60% выручки поступает от клиентов из США, 20% — из Европы.

  • Palta была запущена в сентябре 2020 года на основе венчурного фонда Haxus, основанного Юрием Гурским и Алексеем Губаревым в 2016 году. Компания не только инвестирует в проекты, но и выступает сооснователем стартапов. Palta оказывает им юридическую поддержку и помогает в поиске специалистов.

#palta #новости

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