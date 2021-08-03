Компания Palta Юрия Гурского, Алексея Губарева и Александра Фролова привлекла $100 млн на развитие healthtech-проектов Статьи редакции
В её портфолио — Flo, Prisma и другие. Инвестиции компания направит в том числе на новые проекты.
- Раунд В возглавил VNV Global под руководством Пера Бриллиота при участии Target Global и других новых и существующих инвесторов. Условия сделки стороны не раскрывают.
- Полученные средства компания направит на развитие портфолио продуктов, в частности приложение для тренировок Zing Coach, а также экспериментального направления Palta Labs и внутренней платформы для продуктовой аналитики и управления данными Palta Brain, уточнили vc.ru в компании.
- Помимо приложения для анализа женского здоровья Flo, приложения для интервального голодания Simple, фоторедактора Prisma, у компании новый проект Zing Coach и пять продуктов на разной стадии в Palta Lab.
Штаб-квартира Palta расположена в Лондоне, компания имеет офисы в Мюнхене, Вильнюсе, Варшаве и других городах. По собственным данным, у приложений компании 100 млн активных пользователей в год и 2,4 млн платных подписчиков. 60% выручки поступает от клиентов из США, 20% — из Европы.
Palta запущена в сентябре 2020 года на основе венчурного фонда Haxus, основанного Юрием Гурским и Алексеем Губаревым в 2016 году. В 2019 году к ним присоединился основатель фонда Target Global Александр Фролов.
- Компания занимается разработкой технологических health & well-being продуктов, в партнёрстве с предпринимателями запуская продукты с нуля, а также инвестирует в существующие компании. Palta также оказывает юридическую поддержку, помощь с поиском специалистов в команду, доступ к профильным экспертам и иную поддержку.
- В Palta рассказали, что не ставят целью экзит для того или иного проекта, а постепенно наращивают долю. Среднесрочная цель всей компании — IPO, долгосрочная — интеграция продуктов в единую экосистему.
Всем привет! Это юбилейный, 10 дайджест о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. Сегодняшний выпуск за июль. За клавиатурой и редактором статей на vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.
Мы расскажем, зачем разработчики добивались максимально быстрого отклика приложения и чем заменили отвлекающие визуальные оповещения. А также почему мы планируем сделать систему полностью автономной и работающей оффлайн, несмотря на то, что на складе сотни роутеров.
Компания продаёт 100 тысяч устройств в год, а популярна стала благодаря краудфандингу и Amazon. Но в России пока столкнулась с недоверием к небольшим кондиционерам, хотя аномальная жара помогла на старте.
Дублирую эту статью, сначала опубликовал в разделе "Статей" раздела товаров, но связавшись с поддержкой vc.ru, они рекоммендовали разместить статью в разделе "Приемной".
В её портфолио — Flo, Prisma и другие. Инвестиции компания направит в том числе на новые проекты.