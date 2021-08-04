Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами Статьи редакции
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
- Сервис создаст за 14,7 млн рублей подконтрольная «Сберу» компания RCO, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. По данным «СПАРК», RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»
- Согласно конкурсной документации, сервис должен отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
- Также он будет мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.
- Внедрение системы должно помочь ведомству «повысить уровень законопослушности финансовых институтов» с учётом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Росфинмониторинг планирует с помощью модуля снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
Помогут скрыть "своих" участников даркнета, а тех кто не делиться, за решетку.
Как они будут отслеживать движение битка после миксера?
А если на Монеро все же перейдут?
Снова бюджетные деньги просто попилят и скажут «ну не шмогла я, не шмогла». Как с Телеграм.
Создадут сервис за 14.7 млн, а внедрят за 1.47 млрд
Подсказка Росфинмониторингу: через компании-прокладки нужно сделать как бы независимые обменники и раскидать по всей стране. Прорекламировать в даркнете том же. Гарантировать анонимность, низкий процент, все дела. А в действительности все данные с таких обменников будут поступать напрямую товарищу маёру.
Не благодарите.
Давно пора.
А то расплодилось этих битеойнов. Деньги из воздуха просто.
Правильно! Запретить и всех на каменоломни сослать! Пусть делают деньги из камня, а не воздуха
Невыносимый Никита
Согласен, хорошая аналогия для пустышки в виде биткоина
кому пустышка, кому доход))
а аналогию эту можно приписать многому множеству видов деятельности
Тов, Старых, не хочется Вас расстраивать, но с тех пор как леи примерно 600 назад корову перестали ОБМЕНИВАТЬ на пол-кило серебра (Фунт стерлинга) - ВСЕ деньги - "из воздуха".
Вот например взять тов. Пикассо. Он покупает 4 рейки, кусок холста, банку китайской черной краски, и рисует картину "Черный квадрат".
По Марксу она должна стОить: затраты на материалы + норма прибыли.
Те же, кто не в курсе теории Маркса, платят за нее на аукционе "Сотбис" 40 миллионов долларов денег.
Так вот, по Вашей методике, эти 40 млн - как раз и есть "деньги из воздуха".
А по мнению покупателя, не знакомого с Вашим подходом, - это деньги из ЕГО КАРМАНА.
//А потом мы удивляемся, почему в Африке дети гододают ( и почему Байден сменил Трампа)
/// а также как тамкое может быть что "народное"бабло пилится направо и налево и выводится в офшоры, так мало того - еще и Росмониторинг решил приобщитьс я к теме и попилить бабло под вывеской "нада пощитать биткойны!"
Биткоен, он нам и нахуй не нужон, биткоен ваш!
Ща набегут противники и всем будут отказывать, что биткоин это пирамида
Ща набегут бегуны и будут просто тупо бегать, без подтекста
Комментарий удален
RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»
Это уже блокчейн
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
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