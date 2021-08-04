Акции китайских компаний в США – «ненастоящие»

За первое полугодие 2021 года китайские компании провели 34 IPO в США и привлекли $12,5 миллиардов. За аналогичный период прошлого года объемы привлеченного капитала на IPO составили скромные $1,9 миллиардов. Но все акции китайских компаний, размещаемых в США — это акции не китайских, а каймановых компаний. Почему так — разбираемся в материале.