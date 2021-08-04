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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис по поиску жилья «Циан» проведёт IPO в 2021 году — Bloomberg Статьи редакции

И уже выбрал организаторов.

  • «Циан» выбрал Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan глобальными координаторами для работы над проведением IPO, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом пишет «Интерфакс».
  • Букраннерами станут BofA, UBS и «Ренессанс Капитал». «Циан» и инвестор сервиса «Эльбрус Капитал» отказались от комментариев. Ещё один основной акционер «Циана» — Goldman Sachs.
  • В январе 2021 года партнёр инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что «Циан» может провести IPO в США в 2022 году. Компанию могут оценить в $1 млрд, считает инвестор.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса ООО «Айриэлтор» в 2020 году составила 4,1 млрд рублей, чистая прибыль — 67 млн рублей против убытка в 597 млн рублей в 2019 году.
От Excel-таблицы для риэлторов до оценки в $1…
Кто создал «Циан», каких конкурентов поглощал и на чём он зарабатывает — краткая история сервиса.
vc.ru

#новость #циан

2015 просмотров
16 16 комментариев
7
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16 комментариев
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Илья Волочков

4

Я не стану участвовать. Объясню причины: я не верю в ЦИАН. Будущее за теми продуктами, которые интегрированы в экосистему банков: ДомКлик, у ВТБ что-то появилось. В Яндекс.недвижимость можно сдавать напрямую уже в некоторых городах. Именно этими сервисами будут пользоваться всё чаще.

А что может предложить ЦИАН?

Во-вторых, выходят на пике продаж недвижимости. Но сейчас идёт спад, рынок остывает.

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Дарья Смолякова

Илья
6

С Циана маленький трафик по моим объектам, а объявления стоят денег. Еще они не решили проблему с мошенниками и риэлторами, риэторы заламывают комиссию, на покупку 2-3%, на аренду 50-100% - это очень много, из-за них много отказов.

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Андрей Рядькин

Дарья
11
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Ivan Zenkov

Дарья
1

вот из-за них вообще не вижу смысла Цианом пользоваться.

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Ivan Ivanov

Илья
0

Говорят уже отменили, аргументы очень сильные. Плюс там расчет был в основном на розничные чеки по 10-20 к, так что такая обратная связь крайне полезна... В общем, баст. 

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Вася Пражкин

6

Куй железо ибо некуй )

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Леонид Константинов

3

Помню, на заре своей тогда ещё риэлторской карьеры, в далёком 2007-м хотел запилить ресурс, который будет конкурентом ЦИАНу. С фичами, которых нет у него. Но потом отмел эту идею, ибо все аналогичные проекты быстро уходили в небытиё, так как ЦИАН набрал скорость как бешеный локомотив. А потом было поглощение интернет версии журнала Недвижимость и Цены, поглощение других именитых конкурентов. И вот, я уже далёкий от недвижки, читаю эту новость)) Сайт созданный на коленке в 2004-2005 году и вот о нем уже говорит Bloomberg, IPO на лярд долларов, мастистые андеррайтеры... Что тут сказать - браво парням! Возможно и не они уже рулят Irealtoro'ом, но тем не менее.

P. S. В России есть 2 основных игрока-аггрегатора на рынке рекламы недвижимости: ЦИАН и Авито (по типу Zillow в США) . Всё остальные Дом-Клики и прочие, даже рядом не стояли. Отнять долю рынка у этих двух будет тяжело (даже не знаю что нужно такого сделать чтобы это получилось)

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Антон Добронравов

Леонид
0

Я про ДомКлик не слышал даже, пока тут в комментариях про него не написали 😁 Домофонд разве что ещё есть, но он за Цианом, Яндексом и Авито где-то внизу, по ощущениям.

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Михаил Синицын

2

Молодцы, помню как было всего 100 квартир у вас, а теперь IPO, поздравления.

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Иван Иванов

2

Сейчас квартиру продаю, циан один и тащит, в отличии от домклика и прочих агрегаторов

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Rownie

Иван
0

а есть у них комиссия? если да то сколько %?

Ответить

Иван Иванов

Rownie
4

Платное размещение и продвижение объявления. Просто разместить в МО 510₽ на 3 дней.

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Сергей Никитин

1

IPO нужно проводить вовремя. 

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Ivan Kolyhalov

0

4 млрд выручки и 65млн.прибыли = $1млрд? Невероятная фантастика.

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Юрий Другач

Ivan
1

Я тоже думаю слишком маленькая оценка при плюсовой прибыли

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Юрий Другач

0

Перемещаюсь в комментарии, чтобы услышать мнение экспертов

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