Сервис по поиску жилья «Циан» проведёт IPO в 2021 году — источники Статьи редакции
И уже выбрал организаторов.
- «Циан» выбрал Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan глобальными координаторами для работы над проведением IPO, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом пишет «Интерфакс».
- Букраннерами станут BofA, UBS и «Ренессанс Капитал». «Циан» и инвестор сервиса «Эльбрус Капитал» отказались от комментариев. Ещё один основной акционер «Циана» — Goldman Sachs.
- Два источника Reuters на финансовом рынке уточнили, что IPO может пройти осенью в США и Москве. Компания рассчитывает привлечь $300 млн, добавил один из собеседников.
- В январе 2021 года партнёр инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что «Циан» может провести IPO в США в 2022 году. Компанию могут оценить в $1 млрд, считает инвестор.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса ООО «Айриэлтор» в 2020 году составила 4,1 млрд рублей, чистая прибыль — 67 млн рублей против убытка в 597 млн рублей в 2019 году.
Я не стану участвовать. Объясню причины: я не верю в ЦИАН. Будущее за теми продуктами, которые интегрированы в экосистему банков: ДомКлик, у ВТБ что-то появилось. В Яндекс.недвижимость можно сдавать напрямую уже в некоторых городах. Именно этими сервисами будут пользоваться всё чаще.
А что может предложить ЦИАН?
Во-вторых, выходят на пике продаж недвижимости. Но сейчас идёт спад, рынок остывает.
С Циана маленький трафик по моим объектам, а объявления стоят денег. Еще они не решили проблему с мошенниками и риэлторами, риэторы заламывают комиссию, на покупку 2-3%, на аренду 50-100% - это очень много, из-за них много отказов.
Говорят уже отменили, аргументы очень сильные. Плюс там расчет был в основном на розничные чеки по 10-20 к, так что такая обратная связь крайне полезна... В общем, баст.
Помню, на заре своей тогда ещё риэлторской карьеры, в далёком 2007-м хотел запилить ресурс, который будет конкурентом ЦИАНу. С фичами, которых нет у него. Но потом отмел эту идею, ибо все аналогичные проекты быстро уходили в небытиё, так как ЦИАН набрал скорость как бешеный локомотив. А потом было поглощение интернет версии журнала Недвижимость и Цены, поглощение других именитых конкурентов. И вот, я уже далёкий от недвижки, читаю эту новость)) Сайт созданный на коленке в 2004-2005 году и вот о нем уже говорит Bloomberg, IPO на лярд долларов, мастистые андеррайтеры... Что тут сказать - браво парням! Возможно и не они уже рулят Irealtoro'ом, но тем не менее.
P. S. В России есть 2 основных игрока-аггрегатора на рынке рекламы недвижимости: ЦИАН и Авито (по типу Zillow в США) . Всё остальные Дом-Клики и прочие, даже рядом не стояли. Отнять долю рынка у этих двух будет тяжело (даже не знаю что нужно такого сделать чтобы это получилось)
Я про ДомКлик не слышал даже, пока тут в комментариях про него не написали 😁 Домофонд разве что ещё есть, но он за Цианом, Яндексом и Авито где-то внизу, по ощущениям.
Молодцы, помню как было всего 100 квартир у вас, а теперь IPO, поздравления.
Сейчас квартиру продаю, циан один и тащит, в отличии от домклика и прочих агрегаторов
Платное размещение и продвижение объявления. Просто разместить в МО 510₽ на 3 дней.
4 млрд выручки и 65млн.прибыли = $1млрд? Невероятная фантастика.
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Может быть в Москве он и хорошо работает. К примеру, в Нижнем Новгороде, крайне мало объявлений. Поискал по своему жилому району - 0. У нас есть местный ресурс - gipernn. Там есть и оценка стоимости квартиры и информация по домам. Очень всё удобно по поиску (всё таки специализированная платформа по недвижке, а не какое-то там авито) , объявлений много.
Так что со стороны провинции циан выглядит как раскрученная посредственность.
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