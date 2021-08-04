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Финансы
Маша Цепелева

Акции Robihhood выросли более чем на 80% на фоне роста интереса инвесторов с Reddit Статьи редакции

Биржа несколько раз приостанавливала торги.

10 10 комментариев
1671 просмотров

4 августа акции Robinhood после открытия биржи росли на 81% к цене закрытия и на максимуме стоили $85 за штуку. На 17:55 мск акции растут на 30,38% и стоят $61,11 за штуку. Торги несколько раз останавливались из-за волатильности.

Рост акций Robinhood 4 августа Nasdaq

Акции начали расти 3 августа после покупки 89 622 акций на $4,2 млн компанией ARK Invest’s Wood популярного инвестора Кэти Вуд. Обычно её внимание способствует росту акций, пишет CNBC. До этого компания Вуд купила 3,15 млн акций Robihood.

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Тогда же на компанию обратили внимание и розничные инвесторы, которые купили акции Robinhood на $19,4 млн, что сделало компанию шестой по количеству покупаемых акций, а её бумаги стали 11-ми среди самых популярных в приложениях для инвестиций, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Vanda Securities.

В чатах Reddit тикер HOOD стал самым упоминаемым — более 700 сообщений только в одном сообществе WallStreetBets, пишет CNBC. Это же сообщество в начале 2021 года вызвало резкий рост акций GameStop, в какой-то момент цена увеличилась на 14 300%.

В день своего дебюта на бирже Robinhood занимала 28-е место по объему торгов среди розничных инвесторов в номинальном выражении, после опустилась на 47-е место, а 2 августа и вылетела из 100 лучших, по данным Vanda Securities. Общий объем розничных продаж акций Robinhood 3 августа вырос примерно в 10 раз по сравнению с предыдущим днем.

  • Robinhood начала торговаться на бирже Nasdaq 29 июля c минимальной ценой за акцию — $38. Сразу после начала торгов цена акций Robinhood упала на 12% и опускалась до $33,35 за штуку.

#новость #robinhood

10 10 комментариев
6
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Vladimir Mirolubow

7

В чатах Reddit тикер HOOD стал самым упоминаемым — более 700 сообщений только в одном сообществе WallStreetBets, пишет CNBC.

Не уточнив, что 99% процентов упоминаний – негативные с призывом держаться как можно дальше от этой компании. Хотя что ещё ожидать от CNBC )))

Да, идеальный пример Pump&Dump.

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Странный

Vladimir
17

Купил на хаях - прокатился на хуях.

Ответить

Канищев Максим

Vladimir
1

Ничего страшного. Потом идет аккумуляция на полгодика и вперед к устойчивому росту. 

Ответить

Best Practice

2

Кто в этот раз напишет комментарий про то, что Робингуд должен раздать деньги бедным?)

Ответить

Zaripov Ruslan

Best
3

Робин Гуд грабил бы и бедных!!! просто у них не х"й взять

Ответить

Вася Пражкин

Zaripov
0

Да как нех.й? В долги вгоняет доверчивых бедняков влегкую - когда он с плечами набирает до отсечки.

Ответить

Александр Сорокин

0

Получается, народ видел, что акции так сильно подлетела, без какой-либо новости, и начали ее покупать, дабы заработать, но кто-то останется на вершине и будут долго говорить, как это опасно - играть на бирже

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Denis Kolesnikov

0

Койнбэйс Вуд тоже интересует, но че-то такого взлёта не было, как у этого скама.

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Гриша Булыжников

0

Это было ожидаемо, еще в теме про ipo писал что они сами пропампят. Интересно сколько еще слили...

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Лев Щенин

0

Тут пару дней назад на VC уже обсуждали вопрос " стоит ли участвовать в IPO компании Робингуд".
Так кто выиграл?
Надо было участвовать или нет?

Акции онлайн-брокера Robinhood резко потеряли в…
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