Акции Robihhood выросли более чем на 80% на фоне роста интереса инвесторов с Reddit Статьи редакции
Биржа несколько раз приостанавливала торги.
4 августа акции Robinhood после открытия биржи росли на 81% к цене закрытия и на максимуме стоили $85 за штуку. На 17:55 мск акции растут на 30,38% и стоят $61,11 за штуку. Торги несколько раз останавливались из-за волатильности.
Акции начали расти 3 августа после покупки 89 622 акций на $4,2 млн компанией ARK Invest’s Wood популярного инвестора Кэти Вуд. Обычно её внимание способствует росту акций, пишет CNBC. До этого компания Вуд купила 3,15 млн акций Robihood.
Тогда же на компанию обратили внимание и розничные инвесторы, которые купили акции Robinhood на $19,4 млн, что сделало компанию шестой по количеству покупаемых акций, а её бумаги стали 11-ми среди самых популярных в приложениях для инвестиций, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Vanda Securities.
В чатах Reddit тикер HOOD стал самым упоминаемым — более 700 сообщений только в одном сообществе WallStreetBets, пишет CNBC. Это же сообщество в начале 2021 года вызвало резкий рост акций GameStop, в какой-то момент цена увеличилась на 14 300%.
В день своего дебюта на бирже Robinhood занимала 28-е место по объему торгов среди розничных инвесторов в номинальном выражении, после опустилась на 47-е место, а 2 августа и вылетела из 100 лучших, по данным Vanda Securities. Общий объем розничных продаж акций Robinhood 3 августа вырос примерно в 10 раз по сравнению с предыдущим днем.
- Robinhood начала торговаться на бирже Nasdaq 29 июля c минимальной ценой за акцию — $38. Сразу после начала торгов цена акций Robinhood упала на 12% и опускалась до $33,35 за штуку.
В чатах Reddit тикер HOOD стал самым упоминаемым — более 700 сообщений только в одном сообществе WallStreetBets, пишет CNBC.
Не уточнив, что 99% процентов упоминаний – негативные с призывом держаться как можно дальше от этой компании. Хотя что ещё ожидать от CNBC )))
Да, идеальный пример Pump&Dump.
Ничего страшного. Потом идет аккумуляция на полгодика и вперед к устойчивому росту.
Кто в этот раз напишет комментарий про то, что Робингуд должен раздать деньги бедным?)
Робин Гуд грабил бы и бедных!!! просто у них не х"й взять
Да как нех.й? В долги вгоняет доверчивых бедняков влегкую - когда он с плечами набирает до отсечки.
Получается, народ видел, что акции так сильно подлетела, без какой-либо новости, и начали ее покупать, дабы заработать, но кто-то останется на вершине и будут долго говорить, как это опасно - играть на бирже
Койнбэйс Вуд тоже интересует, но че-то такого взлёта не было, как у этого скама.
Это было ожидаемо, еще в теме про ipo писал что они сами пропампят. Интересно сколько еще слили...
Тут пару дней назад на VC уже обсуждали вопрос " стоит ли участвовать в IPO компании Робингуд".
Так кто выиграл?
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