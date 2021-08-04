Биржа несколько раз приостанавливала торги.

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4 августа акции Robinhood после открытия биржи росли на 81% к цене закрытия и на максимуме стоили $85 за штуку. На 17:55 мск акции растут на 30,38% и стоят $61,11 за штуку. Торги несколько раз останавливались из-за волатильности.

Рост акций Robinhood 4 августа Nasdaq

Акции начали расти 3 августа после покупки 89 622 акций на $4,2 млн компанией ARK Invest’s Wood популярного инвестора Кэти Вуд. Обычно её внимание способствует росту акций, пишет CNBC. До этого компания Вуд купила 3,15 млн акций Robihood.

Тогда же на компанию обратили внимание и розничные инвесторы, которые купили акции Robinhood на $19,4 млн, что сделало компанию шестой по количеству покупаемых акций, а её бумаги стали 11-ми среди самых популярных в приложениях для инвестиций, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Vanda Securities.

В чатах Reddit тикер HOOD стал самым упоминаемым — более 700 сообщений только в одном сообществе WallStreetBets, пишет CNBC. Это же сообщество в начале 2021 года вызвало резкий рост акций GameStop, в какой-то момент цена увеличилась на 14 300%.

В день своего дебюта на бирже Robinhood занимала 28-е место по объему торгов среди розничных инвесторов в номинальном выражении, после опустилась на 47-е место, а 2 августа и вылетела из 100 лучших, по данным Vanda Securities. Общий объем розничных продаж акций Robinhood 3 августа вырос примерно в 10 раз по сравнению с предыдущим днем.