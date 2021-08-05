Сейчас Aviasales показывает результаты выше допандемийного 2019 года. Мы продолжаем расти, запускаем новые продукты и постоянно улучшаем пользовательский опыт. 2020 год мы закончили с операционной прибылью, не снижая размер инвестиций в развитие продукта, продолжили наращивать команду и считаем ее ключевым активом компании.

Aviasales традиционно является первой точкой контакта при планировании путешествия, поэтому мы хотим не только улучшать свой основной продукт — поиск авиабилетов, но и развивать новые направления, способные генерировать для компании небилетную выручку.