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Финансы
Таня Боброва

Aviasales привлёк $43 млн от «Эльбрус Капитал» и iTech Capital на запуск новых продуктов и маркетинг Статьи редакции

Компания планирует развивать направления, способные генерировать небилетную выручку.

4 4 комментария
773 просмотров

В сервис для поиска авиабилетов инвестируют Elbrus Capital Fund III и iTech Fund II, рассказали vc.ru в Aviasales.

Детали сделки и оценку сервиса стороны не раскрывают. В начале 2021 года Forbes назвал Aviasales одной из 30 самых дорогих российских интернет-компаний с оценкой $174 млн, в компании с этой оценкой «не спорят». В 2014 году iTech Capital купил миноритарную долю за $10 млн при оценке $65 млн.

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Средства сервис планирует направить на запуск новых продуктов, рост маркетинговых инвестиций в России, СНГ и на новых для компании рынках, а также развитие сервиса для организации командировок и платформы для автоматизации партнёрского маркетинга Travelpayouts.

Один из новых проектов уже тестируется — это карты популярных городов при поиске билетов, уточнили в компании, но детали не привели.

Сейчас Aviasales показывает результаты выше допандемийного 2019 года. Мы продолжаем расти, запускаем новые продукты и постоянно улучшаем пользовательский опыт. 2020 год мы закончили с операционной прибылью, не снижая размер инвестиций в развитие продукта, продолжили наращивать команду и считаем ее ключевым активом компании.

Aviasales традиционно является первой точкой контакта при планировании путешествия, поэтому мы хотим не только улучшать свой основной продукт — поиск авиабилетов, но и развивать новые направления, способные генерировать для компании небилетную выручку.

Макс Крайнов
гендиректор Aviasales

Доли, которые получили инвесторы, стороны не раскрывают. В интервью «Интерфаксу» в апреле 2021 года гендиректор компании Макс Крайнов говорил, что конечные бенефициары Aviasales — семья основателя Константина Калинова, фонд iTech Capital и команда менеджмента.

По словам управляющего партнёра iTech Capital Глеба Давидюка, «сейчас идеальное время для инвестиций»: восстановление рынков и несколько новых продуктов Aviasales «заложат фундамент для «амбициозных планов по росту и развитию бизнеса». Несмотря на пандемию, 2020 году показатели сервиса «били все рекорды», отмечал он.

По собственным данным, ежемесячная аудитория Aviasales составляет более 15 млн пользователей. За год с помощью сервиса продаётся авиабилетов на сумму более $1,6 млрд. При сохранении текущей динамики по итогам 2021 года совокупные продажи через площадку (GMV) вырастут на 50% по сравнению с 2019–2020 годом и превысят $2 млрд, говорил Давидюк «Ведомостям».

В апреле Крайнов сообщал, что в пиковые часы через Aviasales бронируют по 50 тысяч кресел, и в компании считают, что эти показатели можно удвоить. Июль стал рекордным для сервиса — 65 тысяч кресел в сутки, уточнили в Aviasales.

#новость #инвестиции #aviasales

4 4 комментария
2
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4 комментария
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No Name

4

Как раз Дудю на рекламу

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Трейдер мамкин

1

Только они не ищут рейсы нормальных авиакомпаний типа эмиратес, следовательно мне нахер не уперлись

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Максим Наумов

0

Огонь!

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Денис Иванов

–1

Сколько не пробовал Авиасэйлс, сценарий все равно один. Поиск на momondo, затем бронь на оффсайте выбранной авиакомпании. В эти дикие времена это единственный способ хоть как-то уберечь вложения в путешествия. 

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