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Финансы
Евгения Евсеева

Российский сервис веб-аналитики Andata привлёк $900 тысяч на выход в США Статьи редакции

Инвесторы оценили проект, который помогает оптимизировать интернет-рекламу, в $5,9 млн.

  • Инвесторами стали фонд Алексея Гирина Starta Capital при поддержке платформы Liqvest. В раунде также приняли участие бизнес-ангелы Сергей Дашков, Денис Белоглазов, Николай Гузаков, Сергей Никулин и члены клуба Angelsdeck, рассказали vc.ru в сервисе.
  • Оценка компании по итогам раунда составила $5,9 млн. Привлечённые средства пойдут на выход на рынок США.
  • Andata — облачный сервис мультиканальной веб-аналитики. На основе больших данных и машинного обучения сервис оптимизирует закупку рекламы в интернете.
  • Система создает «цифровой паспорт» — автоматически обновляющийся профиль посетителя сайта, который объединяет его действия с разных устройств. Составление каждого профиля стоит 1 рубль — если система составит 50 тысяч таких профилей, они обойдутся в 50 тысяч рублей.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Андата» в 2020 году составила 13,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,3 млн рублей.
  • В России Andata работает с «Объединённым кредитным бюро», «Сбером, Tele2, страховой компанией ВСК и другими компаниями.

#новость #стартапы #инвестиции #andata

1457 просмотров
8 8 комментариев
3
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Дмитрий Филиппов

1

От этого сброда приходится шифроваться на всех устройствах.

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Alexey Laptev

1

Хотелось бы узнать детали алгоритма как формируется паспорт на разных устройствах при условии что клиент не авторизован на сайте и по нему нет user_id.

Так как другой связи между девайсами кроме как по user_id вроде нет.

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Yerzhan Mamatov

Alexey
0

Есть Device_id, быть может в таких случаях используют его

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Олег Хриенко

Alexey
0

API Google Analytics и Яндекс.Метрики - там это есть. Вероятно, используют их и объединяют данные

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Андрей Дудич

0

Интересно, кому нужен этот сервис, тем более, за такие деньги. Если конверсий в аккаунте много, то автоматические кампании и так нормально работают, особенно в гугле. А если мало, то никакой "искусственный интеллект" не поможет.

Ну и второй момент - как они собрались объединять неавторизованных пользователей на сайте.

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Дмитрий Филиппов

Андрей
0

По IP, MAC, cookies

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Мельников Николай

Дмитрий
1

MAC через браузер? Бред

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Юрий Другач

0

Что ни пост про стартап, то реклама «Контур.ФокусА»

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