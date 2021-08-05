Российский сервис веб-аналитики Andata привлёк $900 тысяч на выход в США Статьи редакции
Инвесторы оценили проект, который помогает оптимизировать интернет-рекламу, в $5,9 млн.
- Инвесторами стали фонд Алексея Гирина Starta Capital при поддержке платформы Liqvest. В раунде также приняли участие бизнес-ангелы Сергей Дашков, Денис Белоглазов, Николай Гузаков, Сергей Никулин и члены клуба Angelsdeck, рассказали vc.ru в сервисе.
- Оценка компании по итогам раунда составила $5,9 млн. Привлечённые средства пойдут на выход на рынок США.
- Andata — облачный сервис мультиканальной веб-аналитики. На основе больших данных и машинного обучения сервис оптимизирует закупку рекламы в интернете.
- Система создает «цифровой паспорт» — автоматически обновляющийся профиль посетителя сайта, который объединяет его действия с разных устройств. Составление каждого профиля стоит 1 рубль — если система составит 50 тысяч таких профилей, они обойдутся в 50 тысяч рублей.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Андата» в 2020 году составила 13,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,3 млн рублей.
- В России Andata работает с «Объединённым кредитным бюро», «Сбером, Tele2, страховой компанией ВСК и другими компаниями.
Хотелось бы узнать детали алгоритма как формируется паспорт на разных устройствах при условии что клиент не авторизован на сайте и по нему нет user_id.
Так как другой связи между девайсами кроме как по user_id вроде нет.
API Google Analytics и Яндекс.Метрики - там это есть. Вероятно, используют их и объединяют данные
Интересно, кому нужен этот сервис, тем более, за такие деньги. Если конверсий в аккаунте много, то автоматические кампании и так нормально работают, особенно в гугле. А если мало, то никакой "искусственный интеллект" не поможет.
Ну и второй момент - как они собрались объединять неавторизованных пользователей на сайте.
По IP, MAC, cookies
Друзья, привет! В своё время покупал для личного использования разные сервисы. Теперь решил раздать, может, кому-нибудь будут полезны.
А иногда — тибетская лиса.
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