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Финансы
Маша Цепелева

Сервис онлайн-мероприятий Hopin привлёк $450 млн при оценке $7,75 млрд — в конце 2020 года он оценивался в $2,1 млрд Статьи редакции

Самый быстрый «единорог» в истории привлёк $1 млрд за полтора года благодаря пандемии.

4 4 комментария
1404 просмотров

Повышенный спрос на онлайн-мероприятия во время пандемии сделал Hopin компанией с оценкой в $2 млрд в ноябре 2020 года. В марте оценка выросла до $5,65 млрд, а после инвестиций 5 августа в $450 млн — до $7,75 млрд, пишет CNBC. В последнем раунде стартап привлёк деньги от компаний Arena Holdings и Altimeter Capital.

Общая сумма инвестиций с февраля 2020 года составила $1 млрд, по данным Crunchbase. Последние вложения сделали Hopin одним из самых дорогих технологических «единорогов» Европы.

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Джонни Буфархат основал Hopin в Лондоне в июне 2019 года после того, как ему диагностировали аутоиммунное заболевание. Диагноз не позволял выходить из дома.

Платформа Hopin позволяет компаниям проводить онлайн-мероприятия для 100 тысяч человек. У компании более 100 тысяч клиентов, включая American Express и НАТО, и более 17 млн зарегистрированных пользователей. В марте 2020 года в компании было восемь сотрудников, сейчас — 800, все работают удаленно.

В 27 лет Буфархат стал самым молодым self-made-миллиардером Великобритании, пишет CNBC со ссылкой на данные Sunday Times Rich List.

Hopin купил несколько стартапов, например, Streamyard для прямых трансляций и приложение для совместной работы с видео Jamm. Через три-четыре месяца компания планирует запустить новые услуги, связанные с видеомаркетингом. Hopin также хочет организовывать больше «гибридных» мероприятий, которые одновременно проходят в онлайне и офлайне.

Гарантированная выручка, которую компания получит от подписок за год, в августе составила $100 млн, в марте была $70 млн, в декабре — $20 млн.

Hopin был прибыльным, но сейчас он убыточен, потому что большинство денег вкладывает в рост. Буфархат планирует вывести компанию на биржу в течение следующих 2-4 лет.

Самый быстрый «единорог» в истории: сервис…
Выручка стартапа за полгода выросла в 50 раз — с $450 тысяч до $25 млн. Этот «гиперрост…
vc.ru

#новость #hopin

4 4 комментария
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Дневной турник

5

Единственное онлайн мероприятие куда я хожу - командный созвон в гугл мит или zoom.

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D S

Дневной
1

Красивое

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Валентин Потапов

0

Ток шоу для примера на тв многие смотрят. Надо только это правильно монетизировать в таком формате. 

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Marat Nigametzianov

Валентин
–2

Например, при просмотре шоу Соловьева, чтоб можно было проорать в мобилу «хохлы — пидарасы» и автоматически с тебя списывалось 200 рублей. А в прямом эфире появлялось сердечко с твоей аватаркой.

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