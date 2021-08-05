Сервис онлайн-мероприятий Hopin привлёк $450 млн при оценке $7,75 млрд — в конце 2020 года он оценивался в $2,1 млрд Статьи редакции
Самый быстрый «единорог» в истории привлёк $1 млрд за полтора года благодаря пандемии.
Повышенный спрос на онлайн-мероприятия во время пандемии сделал Hopin компанией с оценкой в $2 млрд в ноябре 2020 года. В марте оценка выросла до $5,65 млрд, а после инвестиций 5 августа в $450 млн — до $7,75 млрд, пишет CNBC. В последнем раунде стартап привлёк деньги от компаний Arena Holdings и Altimeter Capital.
Общая сумма инвестиций с февраля 2020 года составила $1 млрд, по данным Crunchbase. Последние вложения сделали Hopin одним из самых дорогих технологических «единорогов» Европы.
Джонни Буфархат основал Hopin в Лондоне в июне 2019 года после того, как ему диагностировали аутоиммунное заболевание. Диагноз не позволял выходить из дома.
Платформа Hopin позволяет компаниям проводить онлайн-мероприятия для 100 тысяч человек. У компании более 100 тысяч клиентов, включая American Express и НАТО, и более 17 млн зарегистрированных пользователей. В марте 2020 года в компании было восемь сотрудников, сейчас — 800, все работают удаленно.
В 27 лет Буфархат стал самым молодым self-made-миллиардером Великобритании, пишет CNBC со ссылкой на данные Sunday Times Rich List.
Hopin купил несколько стартапов, например, Streamyard для прямых трансляций и приложение для совместной работы с видео Jamm. Через три-четыре месяца компания планирует запустить новые услуги, связанные с видеомаркетингом. Hopin также хочет организовывать больше «гибридных» мероприятий, которые одновременно проходят в онлайне и офлайне.
Гарантированная выручка, которую компания получит от подписок за год, в августе составила $100 млн, в марте была $70 млн, в декабре — $20 млн.
Hopin был прибыльным, но сейчас он убыточен, потому что большинство денег вкладывает в рост. Буфархат планирует вывести компанию на биржу в течение следующих 2-4 лет.
Ток шоу для примера на тв многие смотрят. Надо только это правильно монетизировать в таком формате.
Например, при просмотре шоу Соловьева, чтоб можно было проорать в мобилу «хохлы — пидарасы» и автоматически с тебя списывалось 200 рублей. А в прямом эфире появлялось сердечко с твоей аватаркой.
Комментарий удален
Комментарий удален
А иногда — тибетская лиса.
Еще каких-то 5-7 лет назад большинство россиян использовали дебетовые карты, чтобы снять с них наличность в день получения аванса и зарплаты, а кредитными старались не пользоваться вовсе.
Друзья, привет! В своё время покупал для личного использования разные сервисы. Теперь решил раздать, может, кому-нибудь будут полезны.
Чего только стоит Spotify с интерфейсом Winamp.
Трей Паркер и Мэтт Стоун также получили 50% прав на показ мультсериала в онлайн-сервисах, их доля — больше $1 млрд.
В сети спорят, можно ли уволить 150 сотрудников из-за недостаточной активности в рабочих программах. HR-директор Тина Макарова и директор по коммуникациям digital-агентства Go Mobile Екатерина Гладкова прокомментировали ситуацию и рассказали, как измерять показатели продуктивности и вовлечённости и что делать, если они низкие. Гоуллеги дополняют.
Борьба с пластиком и со спекулянтами, сотни онлайн-курсов и миллионы долларов на поиск уязвимостей, гендерный баланс и благотворительность: в отчете по ESG рассказываем, что сделали для устойчивого развития в 2020 — и что планируем дальше.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».