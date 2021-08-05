Самый быстрый «единорог» в истории привлёк $1 млрд за полтора года благодаря пандемии.

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Повышенный спрос на онлайн-мероприятия во время пандемии сделал Hopin компанией с оценкой в $2 млрд в ноябре 2020 года. В марте оценка выросла до $5,65 млрд, а после инвестиций 5 августа в $450 млн — до $7,75 млрд, пишет CNBC. В последнем раунде стартап привлёк деньги от компаний Arena Holdings и Altimeter Capital.

Общая сумма инвестиций с февраля 2020 года составила $1 млрд, по данным Crunchbase. Последние вложения сделали Hopin одним из самых дорогих технологических «единорогов» Европы.

Джонни Буфархат основал Hopin в Лондоне в июне 2019 года после того, как ему диагностировали аутоиммунное заболевание. Диагноз не позволял выходить из дома.

Платформа Hopin позволяет компаниям проводить онлайн-мероприятия для 100 тысяч человек. У компании более 100 тысяч клиентов, включая American Express и НАТО, и более 17 млн зарегистрированных пользователей. В марте 2020 года в компании было восемь сотрудников, сейчас — 800, все работают удаленно.

В 27 лет Буфархат стал самым молодым self-made-миллиардером Великобритании, пишет CNBC со ссылкой на данные Sunday Times Rich List.

Hopin купил несколько стартапов, например, Streamyard для прямых трансляций и приложение для совместной работы с видео Jamm. Через три-четыре месяца компания планирует запустить новые услуги, связанные с видеомаркетингом. Hopin также хочет организовывать больше «гибридных» мероприятий, которые одновременно проходят в онлайне и офлайне.

Гарантированная выручка, которую компания получит от подписок за год, в августе составила $100 млн, в марте была $70 млн, в декабре — $20 млн.