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Финансы
TJ

Хакеры из All World Cards выложили в даркнет данные 1 млн кредитных карт — CNBC Статьи редакции

Утечка коснулась кредиток, принадлежащих гражданам США и других стран.

CNBC ссылается на аналитиков компании по кибербезопасности Q6. По их данным, хакеры из группы «All World Cards» выложили информацию в даркнете и предлагают её «другим мошенникам».

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс рассказал в твиттере, что группировку «русскоговорящих» киберпреступников создали недавно. По его словам, хакеры готовы предоставить полученные данные бесплатно «в качестве рекламного предложения».

Eamon Javers @EamonJavers
One million stolen credit cards is a large number - even for the Dark Web where large amounts of stolen credit card information have been available for sale for years.
Criminals will likely start using these stolen cards in coming days, so banks should see an impact soon.
«Миллион украденных кредитных карт — это большое количество, даже для даркнета, где большие объёмы украденной информации о кредитных картах были доступны для продажи в течение многих лет. Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия»

Журналист также опубликовал переведённое на английский объявление, якобы распространённое хакерами. В тексте говорится, что речь идёт о кредитках 2018-2019 годов.

Eamon Javers @EamonJavers
This analysis comes to us from CNBC consultants at the firm Q6, who obtained this English translation of the original Russian post that went up earlier today. https://t.co/Pv2wZT9hob

#новость #утечкиданных

1756 просмотров
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16 комментариев
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Evgeniy Zorin

9

- А как они узнали, что это именно «русскоговорящие» хакеры?
- Элементарно, на стене дата-центра появилась надпись "Цой жив"

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Gleb Tyutikov

Evgeniy
1

Киберпанки, Хой, Хой, Хой!

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안톤 김

1

Погуглите Zero Liability Policy у меня с десяток кредиток и с 5 дебетовых карт. И я вообще не парюсь за средства на них. Все возвращается очень быстро и без каких либо сложностей, особенно неавторизированные электронные платежи. Я даже деньги за пол года фитнеса вернул, которым не пользовался и от которого отписался по электронке, а вроде как надо было лично прийти. Банк принял мою сторону и вернул почти 400 долларов. 

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Александр А.

안톤
2

Такое нужно специально написать на русскоязычном сайте для читателей из России? 

Какой Вы садист, однако. В России "нулевая ответственность банка за потери клиентов".

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안톤 김

Александр
–1

Насколько я понял в основном украли данные американских кредиток, потому от действий хакера пострадают американские банки.

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Gleb Tyutikov

안톤
1

В России zero liability policy не работает, так как абсолютному большинству банков плевать на сохранность денег клиентов при внешних угрозах, так как института репутации нет как такового вообще
Наоборот. Банки из проблемы делают доп. инструмент обогащения, впаривая бессмысленные страховки, которые ничего не гарантируют.

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Gabby BenDer

0

Умные банковские юзеры на картах деньги не держат) а переводят на них чисто на траты ближайшие
Тогда особо пофиг что там воруют

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Антон Штадлер

Gabby
1

Кредитные карты для того и нужны, чтобы априори на них деньги не держать. Это деньги банка. Поэтому с точки зрения денег юзера в целом все безопасно. Именно поэтому карточки кредитные в т.ч. в США популярны - риск потери своих собственных денег из-за мошенников стремится к 0

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Gabby BenDer

Антон
2

То в США, где есть многолетний опыт. У нас даже кредитные поди докажи, что увели.
Лимиты и не держать денег - решение

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Sergey Yevseev

Gabby
1

Ага, особенно на кредитных картах 🤦🏻‍♂️

Ответить

Gabby BenDer

Sergey
0

Ограничения поставьте и не рукалицовствуйте, мазоль набьете))

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Gabby BenDer

Gabby
0

Спойлер: держат деньги все на счетах без карт/вкладах универсальных/накопительных счетах etc

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Ezra

Gabby
0

Кредитные не переведешь. В нормальных банках суточные лимиты есть для этого 

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Gabby BenDer

Ezra
0

Кредитные потратил и потом прост пополняешь) плюс помоему очевидно, что есть лимиты расходные-установила дневные и живи спокойно

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Ilya Nepochatov

Gabby
0

Кредитный лимит умные банковские пользователи тоже переводят?

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Gabby BenDer

Ilya
0

Про лимит расходования слыхали?) оч рекомендую изучить)

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