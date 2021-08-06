Хакеры из All World Cards выложили в даркнет данные 1 млн кредитных карт — CNBC Статьи редакции
Утечка коснулась кредиток, принадлежащих гражданам США и других стран.
CNBC ссылается на аналитиков компании по кибербезопасности Q6. По их данным, хакеры из группы «All World Cards» выложили информацию в даркнете и предлагают её «другим мошенникам».
Корреспондент телеканала Эмон Джаверс рассказал в твиттере, что группировку «русскоговорящих» киберпреступников создали недавно. По его словам, хакеры готовы предоставить полученные данные бесплатно «в качестве рекламного предложения».
Журналист также опубликовал переведённое на английский объявление, якобы распространённое хакерами. В тексте говорится, что речь идёт о кредитках 2018-2019 годов.
- А как они узнали, что это именно «русскоговорящие» хакеры?
- Элементарно, на стене дата-центра появилась надпись "Цой жив"
Погуглите Zero Liability Policy у меня с десяток кредиток и с 5 дебетовых карт. И я вообще не парюсь за средства на них. Все возвращается очень быстро и без каких либо сложностей, особенно неавторизированные электронные платежи. Я даже деньги за пол года фитнеса вернул, которым не пользовался и от которого отписался по электронке, а вроде как надо было лично прийти. Банк принял мою сторону и вернул почти 400 долларов.
Такое нужно специально написать на русскоязычном сайте для читателей из России?
Какой Вы садист, однако. В России "нулевая ответственность банка за потери клиентов".
В России zero liability policy не работает, так как абсолютному большинству банков плевать на сохранность денег клиентов при внешних угрозах, так как института репутации нет как такового вообще
Наоборот. Банки из проблемы делают доп. инструмент обогащения, впаривая бессмысленные страховки, которые ничего не гарантируют.
Умные банковские юзеры на картах деньги не держат) а переводят на них чисто на траты ближайшие
Тогда особо пофиг что там воруют
Кредитные карты для того и нужны, чтобы априори на них деньги не держать. Это деньги банка. Поэтому с точки зрения денег юзера в целом все безопасно. Именно поэтому карточки кредитные в т.ч. в США популярны - риск потери своих собственных денег из-за мошенников стремится к 0
То в США, где есть многолетний опыт. У нас даже кредитные поди докажи, что увели.
Лимиты и не держать денег - решение
Ага, особенно на кредитных картах 🤦🏻♂️
Спойлер: держат деньги все на счетах без карт/вкладах универсальных/накопительных счетах etc
Кредитные потратил и потом прост пополняешь) плюс помоему очевидно, что есть лимиты расходные-установила дневные и живи спокойно
Кредитный лимит умные банковские пользователи тоже переводят?
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Меня зовут Виталий, я программист и предприниматель. Или предприниматель и программист. Делюсь историей о том, как я пытался выйти на международный рынок с небольшим IT-продуктом через маркетплейсы, и что из этого получилось.
Спустя 11 дней после закрытия доступа к ресурсу.
Еще каких-то 5-7 лет назад большинство россиян использовали дебетовые карты, чтобы снять с них наличность в день получения аванса и зарплаты, а кредитными старались не пользоваться вовсе.
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