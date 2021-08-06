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Финансы
Nazigul Jusupova

Антимонопольный регулятор в Китае оштрафует сервис доставки еды Meituan на $1 млрд — WSJ Статьи редакции

Meituan с капитализацией в $170 млрд — третья по размеру публичная компания Китая после Tencent и Alibaba.

  • Регулятор считает, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке — она запрещала продавцам торговать на платформах конкурентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • По данным издания, о штрафе объявят в ближайшие недели, и Meituan должна будет пересмотреть свою деятельность. Расследование в отношении Meituan началось в апреле, компания согласилась сотрудничать со следствием. Как отмечает WSJ, антимонопольные штрафы не превышают 10% от годовой выручки компании.
  • В Meituan работают миллионы рабочих с почасовой оплатой. Регулятор обвинил рынок доставки еды в плохом отношении к курьерам и подрядчикам. Также в июне власти потребовали сделать зарплату работников не ниже минимальной в регионе.
  • В компании пообещали застраховать таких сотрудников. Meituan начала снижать комиссии и разрешила ресторанам и продавцам торговать на других платформах.
  • Meituan третья по рыночной стоимости после Tencent и Alibaba публичная компания Китая. Её выручка в 2020 году составила $17,8 млрд с рыночной капитализацией около $170 млрд. Это крупнейшая фирма по доставке еды, которыми пользуются рестораны и продавцы. Также она предлагает бронирование отелей и продажу продуктов в интернете.
  • В июне власти Китая попросили гендиректора и основателя Meituan Ван Сина «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая. Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства.

#meituan #новости

2268 просмотров
65 65 комментариев
15
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65 комментариев
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Юрий Долгоруков

20

Компартия Китая- единственная разрешенная монополия)

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Лев Щенин

Юрий
2

Наоборот, китайцы борются с монополиями:
Регулятор считает, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке — она запрещала продавцам торговать на платформах конкурентов

Ответить

Alex Mont

Лев
3

Ни с чем она не борется
"В июне власти Китая попросили гендиректора и основателя Meituan Ван Сина «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая. Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства."

Это тупая месть, примитивно, но это так. С предупреждениями в виде своего рода конской головы. С алибабой то же самое устроили

Ответить

Фагиз Мавлютов

Alex
0

Началось антимонопольное расследование в апреле 2021г.
Стих опубликован в мае 2021г.  

Ответить

Леонид Белоус

–7

Надеюсь, с таким усердством КПК темпы роста китайской экономики упадут до 2-3%.

И начнётся война.

Ответить

Gleb Tyutikov

Леонид
3

Мечтаете о несбыточном. Нация сильна и едина, как никогда. Перед лицом врагоа и опасностью новой вспышки короновируса идёт сильнейший патриотический подъем. 

Ответить

Владимир Перепелица

Gleb
20

+15 к социальному рейтингу

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Канищев Максим

Gleb
1

Вы точно не состоите в КПК?

Ответить

Gleb Tyutikov

Канищев
0

Мне нравится Китай, его социальное устройство, экономический рост. Я знаю, о чем говорю.

Ответить

Денис Демидов

Gleb
10

Вы там были хоть раз?
Имхо, более лицемерной страны не встречал, когда миллиардеры на полном серьезе обещают коммунизм построить.

Ответить

Gleb Tyutikov

Денис
0

Я сейчас здесь. И говорю за то, что вижу. А вижу в городе с населением в 400.000 зп. у инженеров, не ИТ, по 10-12 тысяч юаней со стажем 10-15 лет, и рабочих с достойной зп. Не все, но вектор очевиден. Я вижу инфраструктуру, вижу работу законов. Я понимаю, для чего экономика этой страны работает. А это главное. Не утереть нос врагам, а вырастить новое поколение сильной нации.
Как раз живу в городе, где зафиксировали новую вспышку. 4 случая короновируса. Весь город протестировали за 3 дня, завтра начинаются вторые тесты. КПК выстроила такую систему, что любая опасность здоровью нации уничтожается в зародыше.

Ответить

Михаил Желтухин

Gleb
6

что любая опасность здоровью нации уничтожается в зародыше.

Тысячелетнее стихотворение тоже является угрозой здоровью нации? 

Ответить

Gleb

Михаил
2

В этом мире порой простой репост уже угроза безопасности. Перегибы есть везде. Свобода ограничена повсеместно. 

Ответить

Сплошной

Gleb
0

Аж плюсанул, первый раз вижу такую любовь к свободе. Начнете с восстановления свободы на Западе, правильно? 

Или всё же для начала освободите родной эфир от какушек, чтобы в своей стране было лучше чем у других? 

Ответить

Денис Демидов

Gleb
4

А вы не думали, почему в 1.5 млрд стране они так много платят квалифицированным специалистам? Почему сами не выращивают? Почему не вкладываются в свой человеческий капитал?
Сколько часов в день и дней в неделю работают рабочие, чтобы иметь достойную ЗП?
Не по 12 ли часов в день и без выходных?
Зачем детский труд привлекают?
что любая опасность здоровью нации уничтожается в зародыше.

Чего тогда корону так не победили, в зародыше? 

Ответить

Gleb

Денис
3

Вы сейчас ведёте себя как отъявленный софист. Я могу с Вами вступить в полемику, но она не имеет смысла. Случаи нарушения рабочего законодательства имеют место во всех уголках мира. Просто для Вас удобней назвать Китай логовом Дракона. Смысла с Вами дискутировать я не вижу. Желания тоже не имею. На логические уловки я давно не ведусь. Хороших выходных.
Считайте, что я снялся с соревнований. Лавровый венок сделайте себе из приправы.

Ответить

Руслан

Gleb
4

спросите у ваших китайских друзей о пенсии, вы узнаете много нового, особенно там, где пенсия только чиновникам и силовикам а всем другим "шиш с маслом", и это только один нюанс, я работаю с китайцами 10 лет, и там негатива хватит на года вперед

Ответить

Gleb

Руслан
2

Так и Россия к этому движется, что дети должны о родителях заботиться. И это нормально. Я ежедневно вижу плакаты, предупреждающие рабочих, что они опора родителей, и должны строго и неукоснительно соблюдать технику безопасности на рабочем месте. В России тов. Карелин является проводником идеи планомерного отказа от пенсии в угоду интересам государства. И я его понимаю. Ответственность у граждан надо повышать.

Ответить

Руслан

Gleb
0

а не проще законодательно урегулировать вопросы о частных пенсиях или о вкладах? понимаю, что проще заставить, чем сделать все по нормальному

Ответить

Сплошной

Руслан
1

А еще в Китае  приедет скорая и если пострадавший без страховки и денег, просто уедет.

Ответить

Руслан

Сплошной
0

да, знаю, там также если сбил человека, то они сбивают еще раз насмерть, так им проще чтобы не платить за лечение, песец короче

Ответить

Илья М

Руслан
0

а свидетелей куда? тоже под колеса?

Ответить

Руслан

Илья
0

хз, весь интернет забит этими видео, там камер на дороге хватает, это легко нагуглить Илья

Ответить

Илья М

Руслан
0

интересный перенос с каких-то роликов в интернете на поведение массового водителя китайского в случае аварий.
Просто если есть ролики реальные во множестве на ютубе - должны быть и уголовные дела массовые по статье за убийство, но в инфополе как-то не муссируется эта тема никем вроде бы.

Ответить

Руслан

Илья
0

мы с вами дискутируем давно, эти ролики часто ютуб блокирует, жестокость и все такое, а в российских соцсетях меня нет, но найти это реально, просто это неприятная тема, такие Китай не любит выпускать с своего инфополя

Ответить

Денис

Gleb
2

Я общался с китайскими фабрикантами, если не работать по 12 часов 6-7 дней в неделю, то зарплата будет крохи, нечего будет к себе домой отправить.
Живет там 80% населения как у нас таджики.
Китай это самое мерзкое государственное образование, которое только можно представить, выстроили настоящий феодализм со сказками про коммунизм. Такой же дремучий феодализм много где, только там не врут про коммунизм в будущем. 

Ответить

Gleb

Денис
1

Они как раз таки и выращивают. Здесь прекрасные школы. Достаточно много сильных вузов. Свои ИТ специалисты. Вы много знаете ИТ, кто освоил китайский на должном уровне и востребован в Китае?

Ответить

Руслан

Gleb
1

не поверите, но ИТшников с зарубежья китайцы согласны слушать даже на английском и я бы не говорил о высоком уровне китайского ИТ, разве что они беруть массовкой

Ответить

Денис

Gleb
0

Эти прекрасные школы доступны очень узкой прослойке населения, поэтому, им проще импортировать инженеров. 

Ответить

Руслан

Денис
2

не тратьте время Денис,я вижу тут прослойку людей, которым "Китай лучшее государство, сильная рука коммпартии это хорошо", иногда доходит до смешного

Ответить

Денис

Руслан
1

Да, люди рады обманываться, выдумали себе сказу и веруют в нее, этот тип явно в Китае даже не был ни разу.

Ответить

Руслан

Денис
1

пф, он даже с нормальными китайцами не общался и думаю не знает о цензуре в Китае на всех уровнях, зато " в новостях Китай велик", этого хватает

Ответить

Денис

Руслан
0

Я как-то год учил китайский с китайцем, он бы ему много интересного рассказал о преследовании фалуньгунцев, например.

Ответить

Илья М

Денис
0

что странного в запрете различных деструктивных сект?

Ответить

Денис

Илья
0

Что именно деструктивного в них?
Там не просто запрет, их пытают, по фиктивным обвинениям подводят под вышку, потом на органы.

Ответить

Илья М

Денис
0

Что именно деструктивного в них?

вряд ли кружок по изучению оздоровительной гимнастики и просветлению (как их частенько описывают западные источники) может собирать сторонников на антиправительственные митинги весомые. Как по мне - это примерно как ФБК с Навальным, но на максималках, и, видимо, весьма упорные и идейные ребята раз их под вышку подводят, а на они не кончаются.

Ответить

Денис

Илья
0

Деструктивность это недовольство властями?

Ответить

Илья М

Денис
0

Это  тоталитаризм самой секты с миллионным составом и открытая конфронтация с КПК, да еще и с помощью внешних сил. Кто такой коктейль на своей территории допустит из вменяемых стран?

Ответить

Денис

Илья
0

КПК не тоталитарная секта с много миллионным составом?

Ответить

Илья М

Денис
0

При чем тут кпк? вы спрашивали что деструктивного в этой секте Ф - я ответил, если с вашей точки зрения перечисленное не тянет на деструктивность для государства, повлекшее за собой бан и преследования - не вопрос.

Ответить

Канищев Максим

Денис
0

У бедных не получилось построить, может у богатых получиться. 🤔

Ответить

Денис Демидов

Канищев
1

А зачем богатым коммунизм?

Ответить

Il Russ

Денис
1

Заработать деньги можно только на населении у которого есть деньги)

Ответить

Канищев Максим

Gleb
2
Ответить

Канищев Максим

Леонид
0

Наоборот темпы роста увеличатся. КПК все правильно делает. Нужно боротся с монополиями 

Ответить

Gleb Tyutikov

Канищев
0

КПК всеми правдами в год своего 100-летия стимулирует конкурентную борьбу внутри страны во всех кластерах. Это основа их успеха: конкуренция.

Ответить

Андрей Кустов

Gleb
4

Во всём, кроме политики ;)

Ответить

Канищев Максим

Андрей
0

А где есть конкуренция в политике? В США? Или в ес? 

Ответить

Игорь Брюнин

Канищев
1

и не только

Ответить

Giant Schlong

Леонид
0

Да дело и так к войне идёт 

Ответить

Eugene Danilov

Леонид
0

Зачем ты надеешься, что начнется война? Какие у тебя ожидания от войны? Кто с кем будет воевать?

Ответить

Леонид Белоус

Eugene
0

Омерика победит Китай и наступит новый Золотой Век.

Ответить

Руслан Ніколаєнко

4

наконец то хорошие новости с Китая, это уже сворачивание НЭПа или ждем еще?

Ответить

Сплошной Паша

1

Ну вот этой компании за дело досталось.
Хотя хз как на самом деле, вряд ли открытые судебные разбирательства. Партия сказала нарушали, значит нарушали. 

В любом случае по всему развитому миру будут повторяться истории, когда годами компании вели не самую чистоплотную деятельность, гнобили работников, запрещали публиковаться на других ресурсах партнерам и подобное, теперь вдруг попадают в полосу проблем и миллиардных штрафов. 

Звоночек для Booking, которые уже повстревали в разбирательства из-за подобной деятельности запретов.  им достанется и в Китае, и на в развитых странах, и в развивающихся. Как не откусить штрафа для развивающейся экономики, раз такие дела.

Apple само собой будут регулярно встревать. 
Uber тоже получпли причитающихся люлей. 
Это так навскидку. Конечно претендентов намного больше. 

Ответить

Средневековый Илья

1

Вот бы Яндекс так , везде суются 

Ответить

Эмилия Теплова

1

Как отмечает WSJ, антимонопольные штрафы не превышают 10% от годовой выручки компании.

Это же всё равно чрезмерно много. Так и закрыться можно.

Ответить

Канищев Максим

0

Вот это я понимаю штрафы. У нас бы так яндекс с мылом штрафовали.

Ответить

Илья М

Канищев
1

Их наверняка есть за что прессовать, но они разве запрещают кабакам пользоваться конкурентной системой доставки?

Ответить

Канищев Максим

Илья
0

Про кабаки не скажу. Но яндекс такси задавил все таксопарки и диспетчерские такси и поездка с 50 рублей по району превратилась в 100 р. Сейчас хоть диди появилось и начались опять снижение цены.

Ответить

Илья М

Канищев
0

а ситимобил исчезли уже?

Ответить

Дархан

Илья
3

У нас его нет. А яндекс всех убил и закрутил цены до уровня - песдес

Ответить

Канищев Максим

Илья
1

Их и небыло. 

Ответить

Иван Иванов

0

Картинки не загружает 😡

@Сломалось

Ответить

Alex Sedoff

0

как же сильно последнее время Китай закручивает гайки

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Shlomo Goldenberg

0

Доставка еды - 170 млрд долл

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