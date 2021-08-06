Антимонопольный регулятор в Китае оштрафует сервис доставки еды Meituan на $1 млрд — WSJ Статьи редакции
Meituan с капитализацией в $170 млрд — третья по размеру публичная компания Китая после Tencent и Alibaba.
- Регулятор считает, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке — она запрещала продавцам торговать на платформах конкурентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- По данным издания, о штрафе объявят в ближайшие недели, и Meituan должна будет пересмотреть свою деятельность. Расследование в отношении Meituan началось в апреле, компания согласилась сотрудничать со следствием. Как отмечает WSJ, антимонопольные штрафы не превышают 10% от годовой выручки компании.
- В Meituan работают миллионы рабочих с почасовой оплатой. Регулятор обвинил рынок доставки еды в плохом отношении к курьерам и подрядчикам. Также в июне власти потребовали сделать зарплату работников не ниже минимальной в регионе.
- В компании пообещали застраховать таких сотрудников. Meituan начала снижать комиссии и разрешила ресторанам и продавцам торговать на других платформах.
- Meituan третья по рыночной стоимости после Tencent и Alibaba публичная компания Китая. Её выручка в 2020 году составила $17,8 млрд с рыночной капитализацией около $170 млрд. Это крупнейшая фирма по доставке еды, которыми пользуются рестораны и продавцы. Также она предлагает бронирование отелей и продажу продуктов в интернете.
- В июне власти Китая попросили гендиректора и основателя Meituan Ван Сина «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая. Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства.
Компартия Китая- единственная разрешенная монополия)
Ни с чем она не борется
"В июне власти Китая попросили гендиректора и основателя Meituan Ван Сина «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая. Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства."
Это тупая месть, примитивно, но это так. С предупреждениями в виде своего рода конской головы. С алибабой то же самое устроили
Началось антимонопольное расследование в апреле 2021г.
Стих опубликован в мае 2021г.
Надеюсь, с таким усердством КПК темпы роста китайской экономики упадут до 2-3%.
И начнётся война.
Мечтаете о несбыточном. Нация сильна и едина, как никогда. Перед лицом врагоа и опасностью новой вспышки короновируса идёт сильнейший патриотический подъем.
Вы точно не состоите в КПК?
Мне нравится Китай, его социальное устройство, экономический рост. Я знаю, о чем говорю.
Вы там были хоть раз?
Имхо, более лицемерной страны не встречал, когда миллиардеры на полном серьезе обещают коммунизм построить.
Я сейчас здесь. И говорю за то, что вижу. А вижу в городе с населением в 400.000 зп. у инженеров, не ИТ, по 10-12 тысяч юаней со стажем 10-15 лет, и рабочих с достойной зп. Не все, но вектор очевиден. Я вижу инфраструктуру, вижу работу законов. Я понимаю, для чего экономика этой страны работает. А это главное. Не утереть нос врагам, а вырастить новое поколение сильной нации.
Как раз живу в городе, где зафиксировали новую вспышку. 4 случая короновируса. Весь город протестировали за 3 дня, завтра начинаются вторые тесты. КПК выстроила такую систему, что любая опасность здоровью нации уничтожается в зародыше.
что любая опасность здоровью нации уничтожается в зародыше.
Тысячелетнее стихотворение тоже является угрозой здоровью нации?
Сплошной
Аж плюсанул, первый раз вижу такую любовь к свободе. Начнете с восстановления свободы на Западе, правильно?
Или всё же для начала освободите родной эфир от какушек, чтобы в своей стране было лучше чем у других?
А вы не думали, почему в 1.5 млрд стране они так много платят квалифицированным специалистам? Почему сами не выращивают? Почему не вкладываются в свой человеческий капитал?
Сколько часов в день и дней в неделю работают рабочие, чтобы иметь достойную ЗП?
Не по 12 ли часов в день и без выходных?
Зачем детский труд привлекают?
что любая опасность здоровью нации уничтожается в зародыше.
Чего тогда корону так не победили, в зародыше?
Вы сейчас ведёте себя как отъявленный софист. Я могу с Вами вступить в полемику, но она не имеет смысла. Случаи нарушения рабочего законодательства имеют место во всех уголках мира. Просто для Вас удобней назвать Китай логовом Дракона. Смысла с Вами дискутировать я не вижу. Желания тоже не имею. На логические уловки я давно не ведусь. Хороших выходных.
Считайте, что я снялся с соревнований. Лавровый венок сделайте себе из приправы.
Так и Россия к этому движется, что дети должны о родителях заботиться. И это нормально. Я ежедневно вижу плакаты, предупреждающие рабочих, что они опора родителей, и должны строго и неукоснительно соблюдать технику безопасности на рабочем месте. В России тов. Карелин является проводником идеи планомерного отказа от пенсии в угоду интересам государства. И я его понимаю. Ответственность у граждан надо повышать.
Сплошной
А еще в Китае приедет скорая и если пострадавший без страховки и денег, просто уедет.
интересный перенос с каких-то роликов в интернете на поведение массового водителя китайского в случае аварий.
Просто если есть ролики реальные во множестве на ютубе - должны быть и уголовные дела массовые по статье за убийство, но в инфополе как-то не муссируется эта тема никем вроде бы.
Я общался с китайскими фабрикантами, если не работать по 12 часов 6-7 дней в неделю, то зарплата будет крохи, нечего будет к себе домой отправить.
Живет там 80% населения как у нас таджики.
Китай это самое мерзкое государственное образование, которое только можно представить, выстроили настоящий феодализм со сказками про коммунизм. Такой же дремучий феодализм много где, только там не врут про коммунизм в будущем.
Что именно деструктивного в них?
вряд ли кружок по изучению оздоровительной гимнастики и просветлению (как их частенько описывают западные источники) может собирать сторонников на антиправительственные митинги весомые. Как по мне - это примерно как ФБК с Навальным, но на максималках, и, видимо, весьма упорные и идейные ребята раз их под вышку подводят, а на они не кончаются.
У бедных не получилось построить, может у богатых получиться. 🤔
А зачем богатым коммунизм?
Наоборот темпы роста увеличатся. КПК все правильно делает. Нужно боротся с монополиями
КПК всеми правдами в год своего 100-летия стимулирует конкурентную борьбу внутри страны во всех кластерах. Это основа их успеха: конкуренция.
Во всём, кроме политики ;)
А где есть конкуренция в политике? В США? Или в ес?
Зачем ты надеешься, что начнется война? Какие у тебя ожидания от войны? Кто с кем будет воевать?
наконец то хорошие новости с Китая, это уже сворачивание НЭПа или ждем еще?
Ну вот этой компании за дело досталось.
Хотя хз как на самом деле, вряд ли открытые судебные разбирательства. Партия сказала нарушали, значит нарушали.
В любом случае по всему развитому миру будут повторяться истории, когда годами компании вели не самую чистоплотную деятельность, гнобили работников, запрещали публиковаться на других ресурсах партнерам и подобное, теперь вдруг попадают в полосу проблем и миллиардных штрафов.
Звоночек для Booking, которые уже повстревали в разбирательства из-за подобной деятельности запретов. им достанется и в Китае, и на в развитых странах, и в развивающихся. Как не откусить штрафа для развивающейся экономики, раз такие дела.
Apple само собой будут регулярно встревать.
Uber тоже получпли причитающихся люлей.
Это так навскидку. Конечно претендентов намного больше.
Как отмечает WSJ, антимонопольные штрафы не превышают 10% от годовой выручки компании.
Это же всё равно чрезмерно много. Так и закрыться можно.
Вот это я понимаю штрафы. У нас бы так яндекс с мылом штрафовали.
Про кабаки не скажу. Но яндекс такси задавил все таксопарки и диспетчерские такси и поездка с 50 рублей по району превратилась в 100 р. Сейчас хоть диди появилось и начались опять снижение цены.
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Meituan с капитализацией в $170 млрд — третья по размеру публичная компания Китая после Tencent и Alibaba.