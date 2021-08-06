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Финансы
Nazigul Jusupova

Китайский антимонопольный регулятор оштрафует сервис доставки еды Meituan на $1 млрд — WSJ Статьи редакции

Meituan с капитализацией в $170 млрд — третья по размеру публичная компания Китая после Tencent и Alibaba.

  • Регулятор считает, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке — она запрещала продавцам торговать на платформах конкурентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • По данным издания, о штрафе объявят в ближайшие недели, и Meituan должна будет пересмотреть свою деятельность. Расследование в отношении Meituan началось в апреле, компания согласилась сотрудничать со следствием. Как отмечает WSJ, антимонопольные штрафы не превышают 10% от годовой выручки компании.
  • В Meituan работают миллионы рабочих с почасовой оплатой. Регулятор обвинил рынок доставки еды в плохом отношении к курьерам и подрядчикам. Также в июне власти потребовали сделать зарплату работников не ниже минимальной в регионе.
  • В компании пообещали застраховать таких сотрудников. Meituan начала снижать комиссии и разрешила ресторанам и продавцам торговать на других платформах.
  • Meituan третья по рыночной стоимости после Tencent и Alibaba публичная компания Китая. Её выручка в 2020 году составила $17,8 млрд с рыночной капитализацией около $170 млрд. Это крупнейшая фирма по доставке еды, которыми пользуются рестораны и продавцы. Также она предлагает бронирование отелей и продажу продуктов в интернете.
  • В июне власти Китая попросили гендиректора и основателя Meituan Ван Сина «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая. Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства.

#meituan #новости

899 просмотров
20 20 комментариев
10
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Юрий Долгоруков

9

Компартия Китая- единственная разрешенная монополия)

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Леонид Белоус

–1

Надеюсь, с таким усердством КПК темпы роста китайской экономики упадут до 2-3%.

И начнётся война.

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Gleb Tyutikov

Леонид
1

Мечтаете о несбыточном. Нация сильна и едина, как никогда. Перед лицом врагоа и опасностью новой вспышки короновируса идёт сильнейший патриотический подъем. 

Ответить

Владимир Перепелица

Gleb
5

+15 к социальному рейтингу

Ответить

Канищев Максим

Gleb
0

Вы точно не состоите в КПК?

Ответить

Gleb Tyutikov

Канищев
0

Мне нравится Китай, его социальное устройство, экономический рост. Я знаю, о чем говорю.

Ответить

Канищев Максим

Леонид
–1

Наоборот темпы роста увеличатся. КПК все правильно делает. Нужно боротся с монополиями 

Ответить

Gleb Tyutikov

Канищев
0

КПК всеми правдами в год своего 100-летия стимулирует конкурентную борьбу внутри страны во всех кластерах. Это основа их успеха: конкуренция.

Ответить

Андрей Кустов

Gleb
0

Во всём, кроме политики ;)

Ответить

Сплошной Паша

1

Ну вот этой компании за дело досталось.
Хотя хз как на самом деле, вряд ли открытые судебные разбирательства. Партия сказала нарушали, значит нарушали. 

В любом случае по всему развитому миру будут повторяться истории, когда годами компании вели не самую чистоплотную деятельность, гнобили работников, запрещали публиковаться на других ресурсах партнерам и подобное, теперь вдруг попадают в полосу проблем и миллиардных штрафов. 

Звоночек для Booking, которые уже повстревали в разбирательства из-за подобной деятельности запретов.  им достанется и в Китае, и на в развитых странах, и в развивающихся. Как не откусить штрафа для развивающейся экономики, раз такие дела.

Apple само собой будут регулярно встревать. 
Uber тоже получпли причитающихся люлей. 
Это так навскидку. Конечно претендентов намного больше. 

Ответить

Канищев Максим

0

Вот это я понимаю штрафы. У нас бы так яндекс с мылом штрафовали.

Ответить

Илья М

Канищев
0

Их наверняка есть за что прессовать, но они разве запрещают кабакам пользоваться конкурентной системой доставки?

Ответить

Канищев Максим

Илья
0

Про кабаки не скажу. Но яндекс такси задавил все таксопарки и диспетчерские такси и поездка с 50 рублей по району превратилась в 100 р. Сейчас хоть диди появилось и начались опять снижение цены.

Ответить

Илья М

Канищев
0

а ситимобил исчезли уже?

Ответить

Канищев Максим

Илья
1

Их и небыло. 

Ответить

Дархан

Илья
1

У нас его нет. А яндекс всех убил и закрутил цены до уровня - песдес

Ответить

Иван Иванов

0

Картинки не загружает 😡

@Сломалось

Ответить

Alex Sedoff

0

как же сильно последнее время Китай закручивает гайки

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Руслан Ніколаєнко

0

наконец то хорошие новости с Китая, это уже сворачивание НЭПа или ждем еще?

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Средневековый Илья

0

Вот бы Яндекс так , везде суются 

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