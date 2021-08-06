Китайский антимонопольный регулятор оштрафует сервис доставки еды Meituan на $1 млрд — WSJ Статьи редакции
Meituan с капитализацией в $170 млрд — третья по размеру публичная компания Китая после Tencent и Alibaba.
- Регулятор считает, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке — она запрещала продавцам торговать на платформах конкурентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- По данным издания, о штрафе объявят в ближайшие недели, и Meituan должна будет пересмотреть свою деятельность. Расследование в отношении Meituan началось в апреле, компания согласилась сотрудничать со следствием. Как отмечает WSJ, антимонопольные штрафы не превышают 10% от годовой выручки компании.
- В Meituan работают миллионы рабочих с почасовой оплатой. Регулятор обвинил рынок доставки еды в плохом отношении к курьерам и подрядчикам. Также в июне власти потребовали сделать зарплату работников не ниже минимальной в регионе.
- В компании пообещали застраховать таких сотрудников. Meituan начала снижать комиссии и разрешила ресторанам и продавцам торговать на других платформах.
- Meituan третья по рыночной стоимости после Tencent и Alibaba публичная компания Китая. Её выручка в 2020 году составила $17,8 млрд с рыночной капитализацией около $170 млрд. Это крупнейшая фирма по доставке еды, которыми пользуются рестораны и продавцы. Также она предлагает бронирование отелей и продажу продуктов в интернете.
- В июне власти Китая попросили гендиректора и основателя Meituan Ван Сина «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая. Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства.
Надеюсь, с таким усердством КПК темпы роста китайской экономики упадут до 2-3%.
И начнётся война.
Мечтаете о несбыточном. Нация сильна и едина, как никогда. Перед лицом врагоа и опасностью новой вспышки короновируса идёт сильнейший патриотический подъем.
Вы точно не состоите в КПК?
Мне нравится Китай, его социальное устройство, экономический рост. Я знаю, о чем говорю.
Наоборот темпы роста увеличатся. КПК все правильно делает. Нужно боротся с монополиями
КПК всеми правдами в год своего 100-летия стимулирует конкурентную борьбу внутри страны во всех кластерах. Это основа их успеха: конкуренция.
Ну вот этой компании за дело досталось.
Хотя хз как на самом деле, вряд ли открытые судебные разбирательства. Партия сказала нарушали, значит нарушали.
В любом случае по всему развитому миру будут повторяться истории, когда годами компании вели не самую чистоплотную деятельность, гнобили работников, запрещали публиковаться на других ресурсах партнерам и подобное, теперь вдруг попадают в полосу проблем и миллиардных штрафов.
Звоночек для Booking, которые уже повстревали в разбирательства из-за подобной деятельности запретов. им достанется и в Китае, и на в развитых странах, и в развивающихся. Как не откусить штрафа для развивающейся экономики, раз такие дела.
Apple само собой будут регулярно встревать.
Uber тоже получпли причитающихся люлей.
Это так навскидку. Конечно претендентов намного больше.
Вот это я понимаю штрафы. У нас бы так яндекс с мылом штрафовали.
Про кабаки не скажу. Но яндекс такси задавил все таксопарки и диспетчерские такси и поездка с 50 рублей по району превратилась в 100 р. Сейчас хоть диди появилось и начались опять снижение цены.
наконец то хорошие новости с Китая, это уже сворачивание НЭПа или ждем еще?
Личная подборка инструментов, которыми пользуюсь сам.
Выполнять задачи можно под музыку.
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