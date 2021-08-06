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Финансы
Маша Цепелева

Фонд бывших топ-менеджеров Mail.ru Group, GEM Capital и одного из разработчиков League of Legends привлёк $17 млн Статьи редакции

Сам фонд с момента запуска в апреле уже инвестировал $2,4 млн в четырёх разработчиков игр из Восточной Европы.

  • Фонд The Games Fund (TGF) для инвестций в игровые компании на ранних стадиях привлёк $17 млн от игровых компаний Scopely и Com2us, сообщили vc.ru стороны сделки.
  • TGF осенью планирует завершить привлечение $50 млн. Фонд анонсировал четыре инвестиции: $510 в украинскую студию Jarvi Games, $1 млн — в белорусскую Vandrouka Games, $450 тысяч — в белорусскую Purple Games и $450 тысяч — в российскую Hypemasters.
  • «Более пяти тысяч игровых компаний находится на территории Восточнои Европы. Созданные здесь игры часто появляются в топах рейтингов. Несмотря на это, регион считается непрозрачным для зарубежных инвесторов и испытывает недостаток нейтрального венчурного капитала без дополнительных обременений», — рассказал сооснователь TGF Илья Еремеев.
  • Фонд запустили в апреле 2021 года бывшие менеджеры инвестиционного фонда Mail.ru Games Ventures (теперь My.Games Venture Capital) Мария Кочмола и Илья Еремеев, инвесткомпания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games Сергей Титов.
  • Советниками фонда стали основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский, основатель Altair Capital Игорь Рябенький, гендиректор Vorhaus Advisors Майк Ворхаус и управляющий директор MGVC Илья Карпинский.

#новость #thegamesfund #инвестиции

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4 4 комментария
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4 комментария
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Анатолий Добров

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Сначала прочел как "Фонд помощи бывшим топ-менеджерам Mail.ru"
Пора к офтальмологу(

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Болезненный велосипед

Анатолий
0

Поверь, им то как раз больше всех нужна помощь психолога.

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Ilya Eremeyev

Болезненный
0

У нас крепкая психика, закаленная!

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Антон Попов

Анатолий
0

Не вы один)

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