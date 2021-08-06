Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

«Мегафон» вышел из капитала «AliExpress Россия» Статьи редакции

Среди владельцев ретейлера — Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций.

  • Долю «Мегафона» купила компания USM International — единственный акционер «Мегафона», пишет РБК.
  • В «Мегафоне» сообщили, что остались довольны сотрудничеством с «AliExpress Россия» и совместные проекты продолжат развиваться. В «AliExpress Россия» прокомментировали, что сделка поможет им «в строительстве крупнейшей e-commerce платформы в России». В USM от комментариев отказались.
  • Компания «AliExpress Россия» была создана, как совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
  • На момент создания основным владельцем стал Alibaba Group с долей в капитале 55,7%. «Мегафон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. При этом голосующие доли распределялись следующим образом: у Alibaba Group было 49,9%, у «Мегафона» — 30,2%, у Mail.Ru Group — 18,7%, а у РФПИ — 1,2%.
  • В январе РФПИ вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими ближневосточными суверенными фондами выкупили 7,85% акций у Alibaba Group.

#новость #aliexpressrussia

2765 просмотров
15 15 комментариев
3
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","aliexpressrussia"], "comments": 15, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 278787, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Aug 2021 21:54:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Maxim Sergeevich

29

Усманов преместил из правого кармана в левый, а новость, будто реальная сделка со сторонним инвестором )

Ответить

Денис Демидов

Maxim
2

Осталось за кадром, как это им поможет в строительстве крупнейшей екомерс платформы, у Усманова один карман душнее другого? 

Ответить

Maxim Sergeevich

Денис
3

Думаю, просто использовали как инфоповод ради упоминаний в СМИ + видимость инвест-движухи в РФ

Ответить

Pavel Voronkov

Денис
0

Никак. Он давно использует Мегафон для вывода средств.
Где-то была отличная статья с цифрами и фактами.

Ответить

Tiberius Lartius

Денис
–1

Может какие-то авторитетные бенефициары захотели получить дивиденды. Мегафон уже несколько лет не платил

Ответить

Tiberius Lartius

10

Тьфу на тебя!

Ответить

Дмитрий Беленов

Tiberius
0

Тьфу на тебя ещё раз

Ответить

Леонид Федотов

0

Алишер понимает что россияне не перестанут скупать тоннами дешевые товары из китая, так зачем и себе отказывать?)

Ответить

Денис Демидов

Леонид
2

Усманов и привел али в РФ, он прикупит приличный пакет акций алибабы еще до создании самого алиэкспресс и увеличения беспошлинного порога до 1000 евро

Ответить

Ivan Zenkov

0

Сколько Али нахлебников вынуждена кормить...

Ответить

Md sujoy

0

gfggfgfgfgg
https://www.southlandcasino.com/erv/video-diving-v-olympics-1.html
https://www.southlandcasino.com/erv/video-diving-v-olympics-2.html
https://www.southlandcasino.com/erv/video-diving-v-olympics-3.html

[!DIVING!]Men's 10m platform final:Diving…
Men's 10m platform final Live
www.southlandcasino.com
[!DIVING!]Men's 10m platform final:Diving…
Men's 10m platform final Live
www.southlandcasino.com
Ответить

Md sujoy

0

ttttttttttt

Ответить

Md sujoy

0

yyyyyyy
https://www.southlandcasino.com/erv/video-diving-v-olympics-us1.html
https://www.southlandcasino.com/erv/video-diving-v-olympics-us1.html
https://www.southlandcasino.com/erv/video-diving-v-olympics-us1.html

[!DIVING!]Men's 10m platform final:Diving…
Boxing 2021
www.southlandcasino.com
Ответить

Md sujoy

0

rrrrrrrrr
https://aesa.group/advert/finallivediving-mens-10m-platform-live-streaming-07-2021-2/
https://aesa.group/advert/watchtv-diving-mens-10m-platform-final-live-stream-2/
https://aesa.group/advert/livetv-diving-mens-10m-platform-final-live-stream/

@![[Watch*!TV]]# Diving Men’s 10m platform Final…
@![[Watch*!TV]]# Diving Men’s 10m platform Final Live Stream Galal Yafai vs Carlo Paalam Live…
aesa.group
@![[LIVE*!TV]]# Diving Men’s 10m platform Final…
@![[Watch*!TV]]# Diving Men’s 10m platform Final Live Stream Galal Yafai vs Carlo Paalam Live…
aesa.group
Ответить

Md sujoy

0

fghjfgjghj
https://aesa.group/advert/live-rugby-bledisloe-cup-2021-all-blacks-vs-wallabies-live-stream-optus-stadium/
https://aesa.group/advert/rugby-tv-bledisloe-cup-2021-all-blacks-vs-wallabies-live-stream-optus-stadium/
https://aesa.group/advert/rugby-live-bledisloe-cup-2021-all-blacks-vs-wallabies-live-stream-optus-stadium/

[[RUGBY-TV]] Bledisloe Cup 2021 – All Blacks vs…
New Zealand vs Australia TV channel, Rugby live stream info, start time How to watch New Zealand…
aesa.group
[[RUGBY-LIVE]] Bledisloe Cup 2021 – All Blacks…
New Zealand vs Australia TV channel, Rugby live stream info, start time How to watch New Zealand…
aesa.group
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Финансы
Алексей К
Не стоит скупать Китайские акции на "распродаже" и вот почему

После недавней «распродажи» в акциях Китайских образовательных (и не только) компаний, многим инвесторам захотелось докупить подешевевший рынок.

26 26 комментариев
56
Право
Таня Боброва
Суд приговорил основателя Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно Статьи редакции

Инвестор заявил о своей невиновности и отметил, что решение суда может повлиять «на всё российское бизнес-сообщество».

Майкл Калви Фото AP
102 102 комментария
19
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Mail.ru Group
Mail.ru Group представила новую концепцию устойчивого развития

Борьба с пластиком и со спекулянтами, сотни онлайн-курсов и миллионы долларов на поиск уязвимостей, гендерный баланс и благотворительность: в отчете по ESG рассказываем, что сделали для устойчивого развития в 2020 — и что планируем дальше.

0 Обсудить
4
Финансы
Арсений Шарипов
Давайте обсудим куда можно вложить 500к?

Интересно мнение других, со стороны, людей, куда бы вы вложили 500 тысяч рублей?

12 12 комментариев
0
Циан
Эксперимент: выбрать квартиру в другом городе с помощью 3D-тура

«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».

33 33 комментария
7
Будущее
Маша Цепелева
SpaceX собрала самую высокую ракету в истории — это прототип Starship для первого орбитального полёта Статьи редакции

Общая высота ракеты — около 120 метров.

Прототип Starship NASA
194 194 комментария
82
Открытие Брокер
Очень страшный август

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК "Открытие"

0 Обсудить
1
Приёмная
Таня Илларионова
Эльдорадо не отдаёт оплаченный предзаказ

Сразу к сути.

13 13 комментариев
4
Приёмная
pay.law
VKDonate — история о том, как «ВКонтакте» покрывает мошенников
32 32 комментария
92
Первая грузовая компания
Быстрая онлайн оценка грузового вагона. Кейс ПГК и Монди СЛПК

Инженер цеха отгрузки готовой продукции Монди СЛПК Оксана Елина рассказала, как строится работа с приложением "Мобильный репортер ПГК" и какие бонусы оно дает.

0 Обсудить
2
Приёмная
Владимир Маханьков
Тинькофф с легкостью передает доступ в личный кабинет банка мошенникам, а после кражи средств встает на их сторону
319 319 комментариев
248
Больше статей
null