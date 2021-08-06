«Мегафон» вышел из капитала «AliExpress Россия» Статьи редакции
Среди владельцев ретейлера — Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций.
- Долю «Мегафона» купила компания USM International — единственный акционер «Мегафона», пишет РБК.
- В «Мегафоне» сообщили, что остались довольны сотрудничеством с «AliExpress Россия» и совместные проекты продолжат развиваться. В «AliExpress Россия» прокомментировали, что сделка поможет им «в строительстве крупнейшей e-commerce платформы в России». В USM от комментариев отказались.
- Компания «AliExpress Россия» была создана, как совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
- На момент создания основным владельцем стал Alibaba Group с долей в капитале 55,7%. «Мегафон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. При этом голосующие доли распределялись следующим образом: у Alibaba Group было 49,9%, у «Мегафона» — 30,2%, у Mail.Ru Group — 18,7%, а у РФПИ — 1,2%.
- В январе РФПИ вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими ближневосточными суверенными фондами выкупили 7,85% акций у Alibaba Group.
Усманов преместил из правого кармана в левый, а новость, будто реальная сделка со сторонним инвестором )
Осталось за кадром, как это им поможет в строительстве крупнейшей екомерс платформы, у Усманова один карман душнее другого?
Думаю, просто использовали как инфоповод ради упоминаний в СМИ + видимость инвест-движухи в РФ
Никак. Он давно использует Мегафон для вывода средств.
Где-то была отличная статья с цифрами и фактами.
Может какие-то авторитетные бенефициары захотели получить дивиденды. Мегафон уже несколько лет не платил
Тьфу на тебя!
Алишер понимает что россияне не перестанут скупать тоннами дешевые товары из китая, так зачем и себе отказывать?)
Усманов и привел али в РФ, он прикупит приличный пакет акций алибабы еще до создании самого алиэкспресс и увеличения беспошлинного порога до 1000 евро
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