«Животные не чистят зубы, и человеку не нужно, а беременные теряют зубы»: 13 мифов о стоматологии, которые ещё живы

Верить в некоторые из них опасно. Например, если верить в то, что молочные зубы не нужно лечить, можно довести ребёнка до хронических ЛОР-заболеваний и проблем с прикусом.