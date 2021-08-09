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Финансы
Таня Боброва

Владелец TikTok запланировал IPO на Гонконгской бирже на фоне усилившегося контроля китайских властей — Financial Times Статьи редакции

Китайская компания собиралась выйти на биржу в США, но отложила IPO, говорили источники.

  • ByteDance снова задумалась о выходе на биржу, несмотря на усиление давления на ИТ-бизнес со стороны китайских властей, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
  • Компания планирует провести IPO в Гонконге в четвёртом квартале 2021 года или начале 2022 года, рассказали три собеседника. В ноябре 2020 года источники Bloomberg говорили, что ByteDance планирует привлечь инвестиции при оценке в $180 млрд.
  • «Мы ожидаем окончательных указаний от ByteDance в сентябре. Они сейчас подают все необходимые документы китайским властям и проходят процесс проверки перед листингом», — сообщил один из источников. В ByteDance от комментариев отказались.
  • Последние несколько месяцев компания занималась устранением претензий китайских властей о хранении и защите личных данных пользователей, отмечает издание.
  • В июле источники WSJ заявили, что ByteDance отказалась от IPO на неопределённый срок: тогда регулятор рекомендовал компании сосредоточиться на устранении рисков с безопасностью данных. Владелец TikTok планировала провести IPO в США или Гонконге и рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых дочерних предприятий.

#новость #bytedance

646 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Lorne Malvo

3

Ну залетаем на всю котлету, че тут думать то)))

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Вася Пражкин

Lorne
1

Опасная история, китайцы могут и хвост прижать. Вообще покупать китайские акции сейчас рискованно.

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Lorne Malvo

Вася
1

Да это я метаиронию вышучиваю как могу, не обращай внимание (плюс скорее всего только квалы смогут закупиться).
А лично я уже обосрался на Tal и Vips, поэтому буду сидеть на жопе ровно (((

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Яся Зайцев

1

одна акция будет стоить как крыло от боинга через неделю как крыло от kfc

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