Владелец TikTok запланировал IPO на Гонконгской бирже на фоне усилившегося контроля китайских властей — Financial Times Статьи редакции
Китайская компания собиралась выйти на биржу в США, но отложила IPO, говорили источники.
- ByteDance снова задумалась о выходе на биржу, несмотря на усиление давления на ИТ-бизнес со стороны китайских властей, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
- Компания планирует провести IPO в Гонконге в четвёртом квартале 2021 года или начале 2022 года, рассказали три собеседника. В ноябре 2020 года источники Bloomberg говорили, что ByteDance планирует привлечь инвестиции при оценке в $180 млрд.
- «Мы ожидаем окончательных указаний от ByteDance в сентябре. Они сейчас подают все необходимые документы китайским властям и проходят процесс проверки перед листингом», — сообщил один из источников. В ByteDance от комментариев отказались.
- Последние несколько месяцев компания занималась устранением претензий китайских властей о хранении и защите личных данных пользователей, отмечает издание.
- В июле источники WSJ заявили, что ByteDance отказалась от IPO на неопределённый срок: тогда регулятор рекомендовал компании сосредоточиться на устранении рисков с безопасностью данных. Владелец TikTok планировала провести IPO в США или Гонконге и рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых дочерних предприятий.
Ну залетаем на всю котлету, че тут думать то)))
Опасная история, китайцы могут и хвост прижать. Вообще покупать китайские акции сейчас рискованно.
Да это я метаиронию вышучиваю как могу, не обращай внимание (плюс скорее всего только квалы смогут закупиться).
А лично я уже обосрался на Tal и Vips, поэтому буду сидеть на жопе ровно (((
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