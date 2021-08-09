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Финансы
Маша Цепелева

Исследование: Москва — лидер по зарплатному неравенству в России, самые низкие и высокие зарплаты отличаются в 17,9 раза Статьи редакции

10% самых низкооплачиваемых работников получают 20 тысяч рублей, 10% с высокой зарплатой — 375 тысяч.

  • Средняя зарплата на крупных и средних столичных предприятиях — 98,2 тысячи рублей после вычета налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование FinExpertiza.
  • Исследователи изучили зарплаты 104,6 тысячи организаций за исключением малых и микропредприятий за апрель 2021 года.
  • Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где 10% самых низкооплачиваемых работников получают 16,6 тысячи рублей, 10% самых высокооплачиваемых — 211,5 тысячи рублей (разница 12,7 раза), третье место у Подмосковья, разница в 12 раз.
  • В первой десятке рейтинга с максимальной разницей в зарплатах Тюменская, Сахалинская, Нижегородская, Астраханская, Амурская, Калужская области. Наименьшая разница в Тыве (16,3 тысячи рублей и 95,6 тысячи рублей), Алтайском крае (11,7 тысячи и 76,8 тысячи), Карелии (17,1 тысячи и 112,4 тысячи), Мордовии, Чечне, Камчатском крае, Калмыкии. Во всех перечисленных регионах низкий уровень средних зарплат.
  • В среднем по России зарплаты 10% самых высокооплачиваемых в 13,5 раза выше зарплат 10% наиболее низкооплачиваемых работников: 164,7 тысячи рублей против 12,2 тысячи рублей.

#новость #исследование #зарплаты

958 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Rownie

11

Прекрасная страна Московия

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Postnikov Edward

Rownie
–5

А что в Дуркаине лучше дела?

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Rownie

Postnikov
0

Наверное, не знаю

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Поджог Сараев

1

10% самых высокооплачиваемых

В смысле 10% от какой-то страты, или 10% от общего числа? Как-то с трудом верится, что каждый десятый наёмный работник в Москве получает овер 375к чистыми.

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Хозяин

Поджог
1

Да вполне верится.

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Поджог Сараев

Поджог
1

Кстати, в статье опечатка - в источнике не 375к, а 357.

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Виктор Вольт

Поджог
0

Почему чистыми обязательно? Думаю в статье речь о белой зарплате

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Рациональный щит

0

Сейчас же поголовная удаленка какая разница где кто сидит? У меня вообще серьезное опасение, что понятие города может через какое-то время такими темпами исчезнуть. Нет будет поколение желающих жить в центре, но пока непонятно центре чего. Возможно в центре интернета?

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Изя Слоу

Рациональный
2

 поголовная удаленка

Это заблуждение.

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Дмитрий Кузнецов

Рациональный
1

Нет, уже давно обратно в загоны вытаскивают. Поголовная только вакцинация.

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Большой жёлтый робот

0

10% самых невовлечённых работников получают 20 тысяч рублей, а баристы - под 200

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Дмитрий Кузнецов

Большой
1

Это в регионе под 200, в московской загранице и 300 выходит😂

Ответить

Канищев Максим

0

Никогда не понимал почему за одну и ту же работу в Москве платят  больше чем в остальной России. Странно как-то.

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Изя Слоу

Канищев
0

Стоимость жизни в Москве и в других регионах различается, дальше додумайте сами.

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Олег Ващуков

0

375... хм, есть куда стремиться!

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A V

0

Начальника отдела в этом исследовании считают работником?

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