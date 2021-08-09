Исследование: Москва — лидер по зарплатному неравенству в России, самые низкие и высокие зарплаты отличаются в 17,9 раза Статьи редакции
10% самых низкооплачиваемых работников получают 20 тысяч рублей, 10% с высокой зарплатой — 375 тысяч.
- Средняя зарплата на крупных и средних столичных предприятиях — 98,2 тысячи рублей после вычета налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование FinExpertiza.
- Исследователи изучили зарплаты 104,6 тысячи организаций за исключением малых и микропредприятий за апрель 2021 года.
- Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где 10% самых низкооплачиваемых работников получают 16,6 тысячи рублей, 10% самых высокооплачиваемых — 211,5 тысячи рублей (разница 12,7 раза), третье место у Подмосковья, разница в 12 раз.
- В первой десятке рейтинга с максимальной разницей в зарплатах Тюменская, Сахалинская, Нижегородская, Астраханская, Амурская, Калужская области. Наименьшая разница в Тыве (16,3 тысячи рублей и 95,6 тысячи рублей), Алтайском крае (11,7 тысячи и 76,8 тысячи), Карелии (17,1 тысячи и 112,4 тысячи), Мордовии, Чечне, Камчатском крае, Калмыкии. Во всех перечисленных регионах низкий уровень средних зарплат.
- В среднем по России зарплаты 10% самых высокооплачиваемых в 13,5 раза выше зарплат 10% наиболее низкооплачиваемых работников: 164,7 тысячи рублей против 12,2 тысячи рублей.
Прекрасная страна Московия
А что в Дуркаине лучше дела?
10% самых высокооплачиваемых
В смысле 10% от какой-то страты, или 10% от общего числа? Как-то с трудом верится, что каждый десятый наёмный работник в Москве получает овер 375к чистыми.
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10% самых невовлечённых работников получают 20 тысяч рублей, а баристы - под 200
Никогда не понимал почему за одну и ту же работу в Москве платят больше чем в остальной России. Странно как-то.
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