Акции китайских производителей чипов упали на 6-8% после обвинения властей в необоснованном повышении цен Статьи редакции
Власти предупредили, что будут бороться со спекулянтами.
- В государственных СМИ Китая 6 августа власти опубликовали предупреждение о борьбе со спекулянтами на рынке микросхем, а 9 августа акции производителей упали в цене на 6-8%, сообщает Bloomberg.
- Телеканал CCTV сообщил, что некоторые дистрибуторы автомобильных чипов намеренно увеличили цены на фоне дефицита, и призвал продавцов воздержаться от накопления компонентов.
- Акции крупнейшего в Китае завода Semiconductor Manufacturing International на бирже в Гонконге упали на 5%, а акции Hua Hong Semiconductor снижались на 8,62% — это наибольшее падение за три месяца. Акции Will Semiconductor на Шанхайской бирже упали на 5,7%, Hubei Tech Semiconductors — на 3,3%.
- Китайские автопроизводители импортируют около 90% необходимых чипов. Нехватку микросхем спровоцировала пандемия Covid-19. В апреле 2021 года крупнейшие мировые производители заявили, что дефицит сохранится до 2022 года.
Коммунистическая партия Китая, главный спонсор шортистов)
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