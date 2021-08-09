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Финансы
Маша Цепелева

Акции китайских производителей чипов упали на 6-8% после обвинения властей в необоснованном повышении цен Статьи редакции

Власти предупредили, что будут бороться со спекулянтами.

  • В государственных СМИ Китая 6 августа власти опубликовали предупреждение о борьбе со спекулянтами на рынке микросхем, а 9 августа акции производителей упали в цене на 6-8%, сообщает Bloomberg.
  • Телеканал CCTV сообщил, что некоторые дистрибуторы автомобильных чипов намеренно увеличили цены на фоне дефицита, и призвал продавцов воздержаться от накопления компонентов.
  • Акции крупнейшего в Китае завода Semiconductor Manufacturing International на бирже в Гонконге упали на 5%, а акции Hua Hong Semiconductor снижались на 8,62% — это наибольшее падение за три месяца. Акции Will Semiconductor на Шанхайской бирже упали на 5,7%, Hubei Tech Semiconductors — на 3,3%.
Котировки акций китайских производителей чипов Bloomberg
  • Китайские автопроизводители импортируют около 90% необходимых чипов. Нехватку микросхем спровоцировала пандемия Covid-19. В апреле 2021 года крупнейшие мировые производители заявили, что дефицит сохранится до 2022 года.

#новость #чипы

205 просмотров
3 3 комментария
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Andrei Smirnovsky

1

Коммунистическая партия Китая, главный спонсор шортистов)

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Vitaly

Andrei
0

Кто обладает инсайдом, на какую отрасль будет совершен следующий прыжок может стать миллионером.

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Дима Лазарев

–1

Ребят подскажите где найти специалистов для подбора клиентов под проект?

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