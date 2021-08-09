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Финансы
Евгения Евсеева

Состояние крупнейших ИТ-бизнесменов Китая снизилось на $87 млрд с конца июня из-за давления властей — FT Статьи редакции

Больше всего пострадали главы Pinduoduo и Tencent.

  • Cовокупное состояние руководителей 20 крупнейших технологических компаний снизилось на 16% с момента выхода на биржу такси-сервиса Didi, пишет Financial Times со ссылкой на данные Bloomberg.
  • Больше всего пострадал основатель китайского магазина Pinduoduo Колин Хуан — он потерял $15,6 млрд или почти треть своего состояния. Основатель Tencent Ма Хуатэн потерял 22% своего состояния — почти $12 млрд.
  • Состояние основателя Alibaba Джека Ма сократилось с конца июня на $2,6 млрд. А с ноября 2020 года после отмены IPO Ant Group его состояние уменьшилось почти на $13 млрд.
  • В конце июня китайские власти усилили давление на отрасль — тогда Didi вышла на биржу и привлекла $4,4 млрд. Через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей, а сервис удалили из магазинов приложений в Китае.
  • Китайские регуляторы уже запретили коммерческим образовательным платформам, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу, а от сервисов доставки еды потребовали сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе.
Что происходит в Китае: партия ограничивает…
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий…
vc.ru

#новость #tencent #pinduoduo #китай

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