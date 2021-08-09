Как «Связной» на 96% повысил выручку с брошенной механики в email (и еще 2 инсайта)

Привет! Я Дмитрий Кружилин, начальник отдела интернет-маркетинга «Связного». Три года назад мы в «Связном» запустил первые триггерные цепочки на базе CDP, а теперь совершенствуем их и тестируем новые механики.