Состояние крупнейших ИТ-бизнесменов Китая снизилось на $87 млрд с конца июня из-за давления властей — FT Статьи редакции
Больше всего пострадали главы Pinduoduo и Tencent.
- Cовокупное состояние руководителей 20 крупнейших технологических компаний снизилось на 16% с момента выхода на биржу такси-сервиса Didi, пишет Financial Times со ссылкой на данные Bloomberg.
- Больше всего пострадал основатель китайского магазина Pinduoduo Колин Хуан — он потерял $15,6 млрд или почти треть своего состояния. Основатель Tencent Ма Хуатэн потерял 22% своего состояния — почти $12 млрд.
- Состояние основателя Alibaba Джека Ма сократилось с конца июня на $2,6 млрд. А с ноября 2020 года после отмены IPO Ant Group его состояние уменьшилось почти на $13 млрд.
- В конце июня китайские власти усилили давление на отрасль — тогда Didi вышла на биржу и привлекла $4,4 млрд. Через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей, а сервис удалили из магазинов приложений в Китае.
- Китайские регуляторы уже запретили коммерческим образовательным платформам, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу, а от сервисов доставки еды потребовали сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе.
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