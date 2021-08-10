Власти начали обсуждать приватизацию оператора карт «Мир» — «Ъ» Статьи редакции
В ЦБ отрицают обсуждение с ФАС и Минфином, но признают, что «вопрос периодически поднимается участниками рынка».
- Минфин обсуждает с ЦБ и ФАС приватизацию оператора карт «Мир» «Национальной системы платёжных карт» (НСПК), рассказали «Ъ» участники рынка. Источники «Ъ» в Минфине подтвердили информацию, но подчеркнули, что конкретики мало, есть принципиальное понимание, что приватизация нужна, ведётся разработка концепции.
- Тему приватизации НСПК поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, утверждают источники «Ъ».
- НСПК могут приватизировать по двум схемам: передать 50% плюс 1 акцию от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка. Или государство может выкупить 100% компании в рамках IPO, описывают обсуждение источники.
- В пресс-службе ФАС сказали, что вопрос о вариантах приватизации НСПК «требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении». В ЦБ отмечают, что не ведут обсуждение с Минфином и ФАС, но «вопрос периодически поднимается отдельными представителями рынка». ЦБ не планирует изменений в структуре в ближайшие три-пять лет.
Карты «Мир» — основные для 42% держателей банковских карт в России. Все платежи систем Visa и MasterCard внутри России проходят через НСПК. НСПК — оператор «Системы быстрых платежей». Выручка НСПК за 2020 год выросла на 37,5% за год, до 22,23 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза за год — до 8,23 млрд рублей.
на бюджетные деньги построили - check
законами загнали население в систему - check
дождались прибыли - check
раздадут 49% друзьяшкам по мутным схемам за фантики - check
пилить и выводить прибыль будут "акционеры" - check
санировать, когда обосрется будут из бюджета, ибо "государственная" - check
типичная схема, ничего нового
Абсолютно верно. А россияне всё терпят и терпят. Удобное население
Так всегда так было ещё со времён крещения когда все взрослое население вырезали, потом детей рабами и воспитали, плюс отрицательная селекция на протяжении веков - смелых мужиков в армию пожизненно или на войну как в ВОВ опять же все САмые смелые погибли а крысы потомста наоставляли, да и кого матери одиночки потом повоспитывали ?
Советских граждан, гордо смотрящих вдаль и робко озирающихся по сторонам
Ну тут все по такой схеме работают, вон все штрафы с камер сразу в офшоры улетают друзьям гаранта
Академический Артем
русофоб, живущий в говне , но принципиально не покидающий говно, ведь тут тепло - check
Маленький фитиль
Тут есть большой вопрос кто на самом деле русофоб: тот, кто не понимает зачем эта «приватизация» с перекладыванием денег из правого кармана в левый, или тот, кто принимал активное участие в повышении пенсионного возраста россиян.
Академический
Или тот, кто не понимает приватизацию - но осуждает страну,а не отдельных личностей и категории людей
Маленький фитиль
Недавно был выкуп Сбера у того же ЦБ. У вас есть доступные и понятные широким массам ответы на вопрос зачем и кто с этого получил выгоду? Вот это точно такие же мутные движения, которые никто чётко не понимает.
А кто осудил страну? Что-то у вас бзик на русофобии и осуждении страны. Сразу видно - настоящий кремлебот
Приватизируем прибыль, национализируем убытки!
Чиновники считают что это слишком жирный и сладкий пирог, поэтому нужно прихватизировать и пихать деньги по своим карманам.
Сообщение удалено
Это этап обсуждения. Все должно быть красиво и прилично, чтобы не спугнуть и не вызвать массового возмущения. Если перед выборами написать "Полный контроль получит ....берг и лет 30-50-70 он и его потомки будут иметь с этого доход" - схема не сработает.
Маленький фитиль
Чистая прибыль 8 млрд/год. Больше похоже на пирожное картошку. Они что-то хотят прооптимизировать или какие-то технические движения сделать. Плохо, что не объясняют доходчиво в чём причина и зачем.
Я не понял, разве это наоборот, не национализирование собственности? Приватизация - когда частники выкупают, а не наоборот 🤨
Читаем внимательно:
НСПК могут приватизировать по двум схемам: передать 50% плюс 1 акцию от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка...
Одна только проблема: никому не нужен этот убыточный мир...
Льготники уже на нем и работники гос предприятий. А остальных и заставлять не надо будет. Вот настанет момент, когда при всех закрученных гайках мир станет лучшим выбором, тогда и перейдем
Женатый Абдужаббор
Льготники уже на нем и работники гос предприятий. А остальных и заставлять не надо будет. Вот настанет момент, когда при всех закрученных гайках мир станет лучшим выбором, тогда и перейдем
Ещё и гос. служащие все на нём и большинство пособий можно только на мир получать. Так что гайки закручены уже больше сильнее)
На мессенджерах триллион распилят, а тут какие-то жалкие миллиарды. Тьфу, нищеброды.
Понятно что значит «системно значимые участники рынка», лучше бы оставили государству 50%+1 голосующая акция а стольное на IPO в Free float, тогда пришли бы нормальные инвестиционные фонды и частные физ лица в структуру, это намного прозрачнее и честнее. Тогда пришлось бы этой структуре отсчитываться по всем правилась инвестиционного рынка о своих финансовых потоках и движениях денег внутри компаний. А так не увидишь куда прибыль уходит, каким очередным приближённым офшорным компаниям друзей Пукина. Может компания будет финансировать стройку дворца Пукина.
У системнозначимых платёжных участников рынка есть иностранные инвесторы, зачем строить нац платежную систему и отдавать её под контроль запада? 🤷♂️
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В ЦБ отрицают обсуждение с ФАС и Минфином, но признают, что «вопрос периодически поднимается участниками рынка».
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