Запуск стартапа мечты: каких ошибок можно избежать?

Привет. Я - Денис Грязнов, сооснователь SaaS-продукта Web Leads Master. Это был первый серьёзный стартап, который я строил, и теперь я хочу поделиться с вами тем, какие ошибки мы допускали, что блокировало нас, и что мешало быстрому росту и эволюции продукта.