Стартап ZeBrains привлёк $1 млн от основателя Ecwid Руслана Фазлыева и сооснователя «Лайфхакера» Сергея Булаева Статьи редакции
Компания планирует потратить инвестиции на проекты, связанные с искусственным интеллектом.
По условиям сделки Руслан Фазлыев вошёл в совет директоров ZeBrains с правом участия в стратегическом планировании, рассказали vc.ru в компании. По данным базы «Контур.Фокус», Фазлыев получил долю в 7%, Булаев — в 3%.
ZeBrains разрабатывает на заказ программы, приложения для магазинов и сервисы, например, систему управления контентом для Avito, занимается ИТ-консалтингом.
ZeBrains планирует потратить $1 млн на разработку и тестирование проектов с искусственным интеллектом и расширение штата разработчиков. Это первые инвестиции для стартапа. Оценка компании по итогам раунда — $8 млн, рассказали в компании.
Компания основана в 2016 году и входит в группу ITECH.group предпринимателя Александра Щербины, ему принадлежит доля в 54,9%. Гендиректору Рамилю Зайнееву — 25,1%, по 5% — двум американским инвесткомпаниям GL Brothers и Votnet. В штате работает 180 человек.
ZeBrains — резидент «Сколково», среди клиентов — страховая компания «Согласие», «Ашан», СОГАЗ и другие. Головной офис находится в Ульяновске, другие в Краснодаре, Москве и Петербурге.
Выручка ООО «Зебрейнс» в 2020 году выросла на 42% год к году до 180,6 млн рублей, прибыль на 160% — с 19 млн до 31,6 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
Лайфхакер такой помойный ресурс с неадекватными модерами
Ну почему же неадекватными, Виктор. Просто не везде готовы терпеть тупые подколки в адрес команды. За что я вас и забанил 23 сентября 2020 года.
Ну и критерии «помойности» в вашей системе координат было бы интересно послушать (на само деле нет).
А Вы записываете дату бана или просто запомнили?
если второе, поделитесь секретом хорошей памяти :)
Конечно же даты бана и имя модератора записываются :) А вот причина бана всегда очевидна по тексту комментария.
Ивановские бизнесмены, нанимают канареек за копейку, а продают за дохулион, норм че.
Комментарий удален
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Компания планирует потратить инвестиции на проекты, связанные с искусственным интеллектом.
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