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Финансы
Маша Цепелева

Стартап ZeBrains привлёк $1 млн от основателя Ecwid Руслана Фазлыева и сооснователя «Лайфхакера» Сергея Булаева Статьи редакции

Компания планирует потратить инвестиции на проекты, связанные с искусственным интеллектом.

9 9 комментариев
1552 просмотров

По условиям сделки Руслан Фазлыев вошёл в совет директоров ZeBrains с правом участия в стратегическом планировании, рассказали vc.ru в компании. По данным базы «Контур.Фокус», Фазлыев получил долю в 7%, Булаев — в 3%.

ZeBrains разрабатывает на заказ программы, приложения для магазинов и сервисы, например, систему управления контентом для Avito, занимается ИТ-консалтингом.

На рынке есть огромный спрос на талант в сфере ИИ и мобильной разработки и, одновременно, большой дефицит этого таланта. ZeBrains — это компания, которая в таких условиях наращивает талант и делает его доступным рынку, выраженным в реальных проектах с экономическим эффектом.

Кроме того, ZeBrains основана Александром Щербиной, а я принципиально инвестирую только в людей, с которыми интересно работать. Я также знаю, что большой успех часто достигается командами, которые уже сотрудничали в прошлом. С Александром мы работали по проекту «Лайфхакер», он запускал многие другие бизнесы.

Успех нашей совместной работы в прошлом для меня — сильный индикатор. Я с большим оптимизмом смотрю на эту сделку и рад, что присоединяюсь к бизнесу и вхожу в совет директоров компании.

Руслан Фазлыев
инвестор, основатель Ecwid

ZeBrains планирует потратить $1 млн на разработку и тестирование проектов с искусственным интеллектом и расширение штата разработчиков. Это первые инвестиции для стартапа. Оценка компании по итогам раунда — $8 млн, рассказали в компании.

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Компания основана в 2016 году и входит в группу ITECH.group предпринимателя Александра Щербины, ему принадлежит доля в 54,9%. Гендиректору Рамилю Зайнееву — 25,1%, по 5% — двум американским инвесткомпаниям GL Brothers и Votnet. В штате работает 180 человек.

ZeBrains — резидент «Сколково», среди клиентов — страховая компания «Согласие», «Ашан», СОГАЗ и другие. Головной офис находится в Ульяновске, другие в Краснодаре, Москве и Петербурге.

Выручка ООО «Зебрейнс» в 2020 году выросла на 42% год к году до 180,6 млн рублей, прибыль на 160% — с 19 млн до 31,6 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».

#новость #инвестиции #zebrains

9 9 комментариев
12
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9 комментариев
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Виктор Булов

7

Лайфхакер такой помойный ресурс с неадекватными модерами

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Alex Ponomar

Виктор
9

Ну почему же неадекватными, Виктор. Просто не везде готовы терпеть тупые подколки в адрес команды. За что я вас и забанил 23 сентября 2020 года. 

Ну и критерии «помойности» в вашей системе координат было бы интересно послушать (на само деле нет).

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Vadim Semenov ‏⚡☟

Alex
3

проорал

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Valeratal Val

Alex
1

А Вы записываете дату бана или просто запомнили? 
если второе, поделитесь секретом хорошей памяти :)

Ответить

Alex Ponomar

Valerat…
1

Конечно же даты бана и имя модератора записываются :) А вот причина бана всегда очевидна по тексту комментария. 

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new_comment

Виктор
0

Меня забанили за критику веганства. Там же реально секта веганов.

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Влад П

2

Удачи компании.

Ждем статьи с новыми проектами в области ИИ. 

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Truba Shatal

1

Ивановские бизнесмены, нанимают канареек за копейку, а продают за дохулион, норм че.

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Степан Игонин

0

Клёвая статья,
За ИИ будущее!

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Финансы
Маша Цепелева
Стартап ZeBrains привлёк $1 млн от основателя Ecwid Руслана Фазлыева и сооснователя «Лайфхакера» Сергея Булаева Статьи редакции

Компания планирует потратить инвестиции на проекты, связанные с искусственным интеллектом.

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