На рынке есть огромный спрос на талант в сфере ИИ и мобильной разработки и, одновременно, большой дефицит этого таланта. ZeBrains — это компания, которая в таких условиях наращивает талант и делает его доступным рынку, выраженным в реальных проектах с экономическим эффектом.

Кроме того, ZeBrains основана Александром Щербиной, а я принципиально инвестирую только в людей, с которыми интересно работать. Я также знаю, что большой успех часто достигается командами, которые уже сотрудничали в прошлом. С Александром мы работали по проекту «Лайфхакер», он запускал многие другие бизнесы.

Успех нашей совместной работы в прошлом для меня — сильный индикатор. Я с большим оптимизмом смотрю на эту сделку и рад, что присоединяюсь к бизнесу и вхожу в совет директоров компании.

