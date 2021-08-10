Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5270,"title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u044f \u0434\u043b\u044f \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430? \u0412\u043e\u0442, \u043a\u0442\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043d\u0435\u0451 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f","url":"\/redirect?component=advertising&id=5270&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/275791-korotko-prokachat-startap-ot-idei-do-pervoy-vyruchki-za-6-mesyacev&hash=4429270770005726c079a47c48dcc425814d65605f07fe2dd871c77fc699728e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

ФНС заказала разработку проекта единого налогового счёта для всех налогов, страховых сборов и взносов Статьи редакции

У службы уже есть единый налоговый платёж для физлиц — ФНС хочет его доработать и распространить на бизнес.

11 11 комментариев
834 просмотров

ФНС разместила контракт на разработку концепции единого налогового счета. Сумма лота — 4,6 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно описанию контракта, службе необходимо модернизировать механизм единого налогового платежа для физлиц. Он действует с 1 января 2019 года при уплате имущественного, транспортного и земельного налогов, с 1 января 2020 года — при расчётах по НДФЛ.

ФНС хочет распространить механизм в том числе на ИП и юрлиц, дав им возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.

Реклама на vc.ru Отключить рекламу

При внедрении ЕНС налогоплательщику нужно будет внести сумму на налоговый счёт, а служба сама распределит её по соответствующим налогам. Это сделает уплату налогов удобнее, исключит ошибки, позволит подключать автоплатежи и заказывать детализацию.

О том, что ФНС планирует к концу 2022 года внедрить единый налоговый платеж для компаний и предпринимателей, в июне 2021 года говорил глава ФНС Даниил Егоров. В ведомстве на запрос РБК ответили, что единый налоговый платеж и единый налоговый счёт (ЕНС) — понятия в рамках одной концепции.

Зачем нужен единый налоговый счёт

Одна из целей — избежание «технических» долгов по забывчивости и при заполнении расчетных документов с ошибкой, отмечал Егоров. Предприниматели при уплате налогов и сборов должны заполнить много расчётных документов с отдельными реквизитами — видом, принадлежностью, получателем платежа и другими.

В пресс-службе ФНС пояснили, что только возможных к заполнению кодов бюджетной классификации около 1,5 тысячи и более 20 тысячи кодов муниципальных образований. Всего более 900 трлн вариантов платежей. Из-за этого часто появляются ошибки — всего в год в налоговые службы поступает более 30 млн ошибочных платежей.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что это ускорит уплату налогов, при этом предпринимателям придётся оплачивать их все разом, без возможности оттянуть срок.

Законопроект о распространении единого налогового платежа на юрлица и ИП в сентябре 2020 разработал Минфин. В апреле 2021 года ведомство сообщило, что документ одобрен правительством. В нем описываются те же принципы механизма, что и в разработках ФНС, однако не используется понятие «единый налоговый счет», отмечает РБК.

#новость #налоги #фнс

11 11 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043d\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438"], "comments": 11, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 280120, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Aug 2021 16:26:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон Колтунов

9
Ответить

Денис Демидов

4

Давно пора, только не верится, что всего 4.6 млн нужно, может все таки млрд имелось ввиду?  

Ответить

Вася Пражкин

Денис
3

VC как обычно косячит при перепечатке новостей. Это бабло за разработку
у концепции:
 Федеральная налоговая служба (ФНС) в конце июля разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета». Сумма лота — 4,6 млн.

Ответить

Денис Демидов

Вася
1

Фух, все нормально, млрд будут как и подумал. За "млн." чинуши только бумагу готовы в принтер вставить. 

Ответить

Евгения Евсеева

Вася
1

спасибо, что стоите на страже косяков :( поправила!

Ответить

Игорь Протасов

3

Я смотрю это национальная забава, типа плитки. 
Лет пять назад у ип была единая платежка на соц.взоносы, потом разделили. Сейчас снова объединим

Ответить

Юрист24

Игорь
0

Тренажер) 

Ответить

Iaroslav Timofeev

2

One nalog to rule them all.

Ответить

sugar free

–1

Чтобы быстрее налоги собирать и Лукашенко отдавать, спасибо вам русские)

Ответить

Valeratal Val

0

был же уже ЕСН, но чет не получалось пилить деньги?

Ответить

Nfagh Gherd

0

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что это ускорит уплату налогов, при этом предпринимателям придётся оплачивать их все разом, без возможности оттянуть срок

А сказал как глава ФНС

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Право
Nazigul Jusupova
ФАС завела дело на «Райффайзенбанк» из-за рекламы кэшбека по картам — банк обещал «кэшбек на всё» Статьи редакции

В рекламе банк пообещал «кэшбек на всё», но не указал исключения — это вводит зрителей в заблуждение, считает ведомство.

33 33 комментария
16
Транспорт
Дарья Протасевич
Электромобили Arrival похожи на Lego: как устроены микрофабрики, роботы и модульные машины Дениса Свердлова Статьи редакции

Компания строит дешёвые электрофургоны, отказывается от крупных заводов и хочет составить конкуренцию Ford и General Motors. Что происходит внутри неё — в пересказе Wired.

Фургоны Arrival, которые тестирует UPS Motor1.com
6 6 комментариев
12
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Трибуна
Алексей Журавлев
Как сделать социально-психологический тренинг в онлайн возможным? Наш опыт оцифровки нестандартных форматов

В этой публикации мы хотим поделиться историей разработки двух связанных цифровых сервисов — «T-Matrix» и «GetLocus», созданных для подготовки и проведения онлайн-тренингов, а также опытом их использования в своей тренерской практике.

4 4 комментария
20
Финансы
Маша Цепелева
Стартап ZeBrains привлёк $1 млн от основателя Ecwid Руслана Фазлыева и сооснователя «Лайфхакера» Сергея Булаева Статьи редакции

Компания планирует потратить инвестиции на проекты, связанные с искусственным интеллектом.

9 9 комментариев
12
Boomstarter
«Плохая видеоигра — та, которая ставит заработок над игровым процессом»

Игровой журналист Андрей Коцевич — о правилах игры на жёстком мобильном рынке, нравах геймерской аудитории и личных проектах.

0 Обсудить
0
Rambler&Co
RamblerMeetup&AGIMA. «TeamLead: как стать руководителем команды разработки»
0 Обсудить
0
Т1 Консалтинг
Т1 Консалтинг автоматизирует деятельность зарубежных представительств Faberlic

Т1 Консалтинг запускает проект по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberlic. Это первая для Т1 Консалтинг реализация решения на базе 1C:ERP World Edition на международном рынке.

0 Обсудить
0
БКС Мир инвестиций
Как предпринимателю застраховать себя от скачков валют

Поговорим о том, как бизнес может внедрять в практику биржевые инструменты. Хеджирование — особенно актуальная тема для тех, кто работает в сфере ВЭД: владельцев бизнеса, топ-менеджеров, руководителей департаментов и главных бухгалтеров.

0 Обсудить
0
Торговля
Маша Цепелева
«Пятёрочка» запустила в магазине Казани робота для проверки выкладки товаров и ценников Статьи редакции

Робот автономно ездит по магазину, проверяет полки каждый час и отправляет отчёты сотрудникам.

Сканирование ценников «Пятёрочка»
190 190 комментариев
42
Southbridge
Мониторинг интернет-магазина: почему надо следить не только за сайтами конкурентов, но и за своим
0 Обсудить
6
Маркетинг
Дмитрий Скворцов
Гайд по креативам для рекламы: как создавать конверсионные объявления

В 2017 году компания Nielsen Research провела исследование 5 Keys to Advertising Effectiveness (5 ключевых факторов эффективности рекламы) — анализировала 500 рекламных кампаний и определила, какие параметры влияют на их успех.

4 4 комментария
21
Больше статей
null