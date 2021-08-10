ФНС заказала разработку проекта единого налогового счёта для всех налогов, страховых сборов и взносов Статьи редакции
У службы уже есть единый налоговый платёж для физлиц — ФНС хочет его доработать и распространить на бизнес.
ФНС разместила контракт на разработку концепции единого налогового счета. Сумма лота — 4,6 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Согласно описанию контракта, службе необходимо модернизировать механизм единого налогового платежа для физлиц. Он действует с 1 января 2019 года при уплате имущественного, транспортного и земельного налогов, с 1 января 2020 года — при расчётах по НДФЛ.
ФНС хочет распространить механизм в том числе на ИП и юрлиц, дав им возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.
При внедрении ЕНС налогоплательщику нужно будет внести сумму на налоговый счёт, а служба сама распределит её по соответствующим налогам. Это сделает уплату налогов удобнее, исключит ошибки, позволит подключать автоплатежи и заказывать детализацию.
О том, что ФНС планирует к концу 2022 года внедрить единый налоговый платеж для компаний и предпринимателей, в июне 2021 года говорил глава ФНС Даниил Егоров. В ведомстве на запрос РБК ответили, что единый налоговый платеж и единый налоговый счёт (ЕНС) — понятия в рамках одной концепции.
Зачем нужен единый налоговый счёт
Одна из целей — избежание «технических» долгов по забывчивости и при заполнении расчетных документов с ошибкой, отмечал Егоров. Предприниматели при уплате налогов и сборов должны заполнить много расчётных документов с отдельными реквизитами — видом, принадлежностью, получателем платежа и другими.
В пресс-службе ФНС пояснили, что только возможных к заполнению кодов бюджетной классификации около 1,5 тысячи и более 20 тысячи кодов муниципальных образований. Всего более 900 трлн вариантов платежей. Из-за этого часто появляются ошибки — всего в год в налоговые службы поступает более 30 млн ошибочных платежей.
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что это ускорит уплату налогов, при этом предпринимателям придётся оплачивать их все разом, без возможности оттянуть срок.
Законопроект о распространении единого налогового платежа на юрлица и ИП в сентябре 2020 разработал Минфин. В апреле 2021 года ведомство сообщило, что документ одобрен правительством. В нем описываются те же принципы механизма, что и в разработках ФНС, однако не используется понятие «единый налоговый счет», отмечает РБК.
Давно пора, только не верится, что всего 4.6 млн нужно, может все таки млрд имелось ввиду?
VC как обычно косячит при перепечатке новостей. Это бабло за разработку
у концепции:
Федеральная налоговая служба (ФНС) в конце июля разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета». Сумма лота — 4,6 млн.
Фух, все нормально, млрд будут как и подумал. За "млн." чинуши только бумагу готовы в принтер вставить.
Я смотрю это национальная забава, типа плитки.
Лет пять назад у ип была единая платежка на соц.взоносы, потом разделили. Сейчас снова объединим
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что это ускорит уплату налогов, при этом предпринимателям придётся оплачивать их все разом, без возможности оттянуть срок
А сказал как глава ФНС
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