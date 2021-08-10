Robinhood купил за $140 млн платформу для общения розничных инвесторов с компаниями Статьи редакции
Она помогает инвесторам задавать вопросы руководству компаний и голосовать через доверенных лиц.
- Покупка Say Technologies даст Robinhood доступ к платформе для общения с руководством компаний, пишет Bloomberg.
- Сервис помогает розничным инвесторам задавать вопросы компаниям, чьи акции они покупают. Как отмечает TechCrunch, у них уже есть возможность участвовать в ежеквартальных звонках, но платформа даёт больше возможностей.
- Также сервис помогает голосовать на собраниях акционеров с помощью доверенных лиц, а компаниям даёт возможность отвечать на вопросы инвесторов.
- Robinhood отметил, что у обоих сервисов одинаковая миссия — помочь частным инвесторам получить доступ к финансовому рынку.
- Как отмечает Bloomberg, обычно голоса мелких инвесторов не имеют большого веса, а голосуют из них немногие. При этом, например, в июле 2021 года Lucid Motors вышла на биржу путём слияния со специальной компанией Churchill Capital Corp IV. Чтобы сделка состоялась, нужно было одобрение инвесторов — и компании пришлось обратиться к ним в соцсетях и через Reddit.
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