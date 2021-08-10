Как предпринимателю застраховать себя от скачков валют

Поговорим о том, как бизнес может внедрять в практику биржевые инструменты. Хеджирование — особенно актуальная тема для тех, кто работает в сфере ВЭД: владельцев бизнеса, топ-менеджеров, руководителей департаментов и главных бухгалтеров.