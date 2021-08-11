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Финансы
Таня Боброва

ФНС готовит единый налоговый счёт для компаний и ИП: что он даст и какие есть опасения Статьи редакции

Аналог «электронного кошелька» должен упростить взаимодействие бизнеса с налоговой, но к проекту есть вопросы.

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Федеральная налоговая служба готовится ввести единый налоговый счёт для всех налогов, страховых сборов и взносов: ведомство заказало разработку проекта. По плану механизм единого налогового платежа для физлиц, который действует с 2019 года, распространят на ИП и юрлиц.

Сейчас физлица, у которых есть недвижимость, земельные участки и транспорт, могут оплачивать имущественные налоги за один раз, в том числе авансом. Деньги можно внести в личном кабинете налогоплательщика или по реквизитам налогового органа по месту жительства. С 2020 года таким же образом можно оплатить НДФЛ.

Единый налоговый платеж для компаний и предпринимателей ведомство планирует ввести к концу 2022 года.

Какие плюсы для компаний

По мнению Фёдора Бухарова, вице-президента «Тинькофф» и директора «Тинькофф Бизнеса», новая система упростит взаимодействие бизнеса с налоговой. Например, заполнение платёжных поручений по уплате налогов занимает много времени: для каждого налога у ФНС есть свой счёт, коды бюджетной классификации, период оплаты, а компании делают ошибки в реквизитах.

«Предприниматели вынуждены платить повторно и уже после разбираться с прошлыми платежами: уточнять или возвращать. Обычно это занимает много времени и требует дополнительных заявлений в налоговые органы», — отметил он.

По данным ФНС, которые приводило РБК, существует около 1,5 тысяч возможных к заполнению кодов бюджетной классификации (КБК) и более 20 тысяч кодов муниципальных образований (ОКТМО) — из-за этого возникает более 900 трлн вариантов платежей.

Из этого следует около 30 млн ошибок в год. Это зачёты, это поиск своих платежей, это пени, это дополнительная работа, нервы, деньги для налогоплательщиков.

Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы сами разбивайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству.

Даниил Егоров
глава ФНС

Представители ведомства называли изданию и другие плюсы:

  • Удобство, поскольку для исполнения обязанностей по уплате налогов понадобится только ИНН и внесение суммы платежа.
  • Исключение ошибок при заполнении расчётных документов.
  • Взаимоучёт долгов и переплат.
  • Онлайн-сервисы для бизнеса: например, можно будет подключить автоплатёж.
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Главное неудобство в текущей системе, которое призван устранить единый счёт, — налогоплательщик может пропустить срок платежа, и его за это накажут. Директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» Алексей Иванов считает, что это преувеличенная опасность.

Налоги всё-таки считает, как правило, бухгалтер, у которого есть автоматические налоговые календари — они не дают забыть. Также можно ошибиться в реквизитах, и платёж уйдет не туда — придётся его восстанавливать и отправлять заново. При едином счёте за это будет отвечать налоговая, и теоретически налогоплательщик избавится от этой головной боли.

Алексей Иванов
директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Зачем это ФНС

Единый налоговый счёт позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы, говорили в ФНС. Служба ожидает сокращения количества платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии налоговой и казначейства — на 135 тысяч.

Гендиректор сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» Сергей Герштейн считает, что цель — повысить собираемость налогов в малом бизнесе, одновременно снизив нагрузку бизнеса на администрирование этого процесса.

«То есть фактически малому бизнесу предложат перейти на специальный режим, при котором не нужно вести учёт и сдавать отчётность, налоговая сама всё посчитает и сама возьмёт налоги. Можно не платить бухкомпании или бухгалтеру», — отмечает Герштейн. При этом «серые» схемы сделать будет сложно — налоговая всё увидит и посчитает так, как сочтёт правильным.

С какими проблемами может столкнуться бизнес

Непонятно, что с авансовыми платежи и налогами на зарплаты

Алексей Иванов из «Моего дела» считает, что для физлиц схема с единым налоговым платежом рабочая, поскольку ФНС сама знает всё про объекты налогооблажения — квартиры, машины и так далее. Для юрлиц всё неоднозначно: каждый налог считается отдельно, у него есть свои сроки уплаты, и большинство налогов компании и ИП считают сами.

Есть авансовые платежи по этим налогам и, чтобы их посчитать, нужно понимать, как менялся объект налогообложения за отчётный период (первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года). Например на УСН три аванса надо сделать в течение года, исходя из доходов и расходов, полученных за отчётный период, а декларацию сдают только по окончании года.

Налоговая до конца налогового периода (календарного года) не знает величину объекта налогообложения, её сообщает юрлицо или ИП. Соответственно, налоговики не могут посчитать авансовые платежи, а их платить надо. И как их собираются удерживать из единого счёта, большой вопрос.

Алексей Иванов
директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Большие сложности с зарплатной отчётностью, добавляет глава «Кнопки» Сергей Герштейн: если этим займётся налоговая, получается, что через неё надо проводить все отпуска, больничные и так далее.

«Будет ли это удобно? Будет ли это оперативно? Как вообще это будет работать? Если же расчёт зарплаты и кадровая отчётность останется на стороне бизнеса, значит, что от бухгалтерии избавиться не получится. А тогда какой смысл передавать часть функций налоговой, а остальное оставлять внутри?», — отмечает он.

Больше не получится «отложить» налоги, чтобы не брать кредит

Отсрочка уплаты налогов часто рассматривается бизнесом как недорогая альтернатива кредиту, продолжает Иванов. За просрочку начислится пени:

  • Первые 30 дней — 1/300 ставки рефинансирования, умноженная на сумму неуплаченного налога за каждый день просрочки, затем – 1/150 ставки рефинансирования.
  • Сейчас это 6,5%*1/300 в день или 7,9% годовых в первый месяц и 6,5%*1/150 в день или 15,8% годовых дальше.

Для малого бизнеса это ниже ставок по кредитам, поэтому часто выгоднее заплатить налог с просрочкой, чем брать кредит и платить вовремя. С точки зрения финансового директора, это альтернатива, которую нужно использовать, если нет свободных денег.

При едином счёте получается, что бизнес кредитует государство: не только платит вовремя, но ещё эти деньги не работают, когда срочно нужны на другие нужды. На добровольное кредитование государства ни один здравомыслящий предприниматель не пойдёт.

Алексей Иванов

«Непонятно, как будут решаться ситуации, когда налоговая ошибётся, насчитает что-то не то, либо как-то не так проинтерпретирует ситуацию. Фактически налоговая займёт роль бухгалтерии бизнеса, и вряд ли она будет защищать бизнес от себя самой», — добавляет Герштейн.

#налоги #фнс

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