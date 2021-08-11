Аналог «электронного кошелька» должен упростить взаимодействие бизнеса с налоговой, но к проекту есть вопросы.

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Федеральная налоговая служба готовится ввести единый налоговый счёт для всех налогов, страховых сборов и взносов: ведомство заказало разработку проекта. По плану механизм единого налогового платежа для физлиц, который действует с 2019 года, распространят на ИП и юрлиц.

Сейчас физлица, у которых есть недвижимость, земельные участки и транспорт, могут оплачивать имущественные налоги за один раз, в том числе авансом. Деньги можно внести в личном кабинете налогоплательщика или по реквизитам налогового органа по месту жительства. С 2020 года таким же образом можно оплатить НДФЛ.

Единый налоговый платеж для компаний и предпринимателей ведомство планирует ввести к концу 2022 года.

Какие плюсы для компаний

По мнению Фёдора Бухарова, вице-президента «Тинькофф» и директора «Тинькофф Бизнеса», новая система упростит взаимодействие бизнеса с налоговой. Например, заполнение платёжных поручений по уплате налогов занимает много времени: для каждого налога у ФНС есть свой счёт, коды бюджетной классификации, период оплаты, а компании делают ошибки в реквизитах.

«Предприниматели вынуждены платить повторно и уже после разбираться с прошлыми платежами: уточнять или возвращать. Обычно это занимает много времени и требует дополнительных заявлений в налоговые органы», — отметил он.

По данным ФНС, которые приводило РБК, существует около 1,5 тысяч возможных к заполнению кодов бюджетной классификации (КБК) и более 20 тысяч кодов муниципальных образований (ОКТМО) — из-за этого возникает более 900 трлн вариантов платежей.

Из этого следует около 30 млн ошибок в год. Это зачёты, это поиск своих платежей, это пени, это дополнительная работа, нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы сами разбивайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству. Даниил Егоров глава ФНС

Представители ведомства называли изданию и другие плюсы:

Удобство, поскольку для исполнения обязанностей по уплате налогов понадобится только ИНН и внесение суммы платежа.

Исключение ошибок при заполнении расчётных документов.



Взаимоучёт долгов и переплат.

Онлайн-сервисы для бизнеса: например, можно будет подключить автоплатёж.

Главное неудобство в текущей системе, которое призван устранить единый счёт, — налогоплательщик может пропустить срок платежа, и его за это накажут. Директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» Алексей Иванов считает, что это преувеличенная опасность.

Налоги всё-таки считает, как правило, бухгалтер, у которого есть автоматические налоговые календари — они не дают забыть. Также можно ошибиться в реквизитах, и платёж уйдет не туда — придётся его восстанавливать и отправлять заново. При едином счёте за это будет отвечать налоговая, и теоретически налогоплательщик избавится от этой головной боли. Алексей Иванов директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Зачем это ФНС

Единый налоговый счёт позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы, говорили в ФНС. Служба ожидает сокращения количества платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии налоговой и казначейства — на 135 тысяч.

Гендиректор сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» Сергей Герштейн считает, что цель — повысить собираемость налогов в малом бизнесе, одновременно снизив нагрузку бизнеса на администрирование этого процесса.

«То есть фактически малому бизнесу предложат перейти на специальный режим, при котором не нужно вести учёт и сдавать отчётность, налоговая сама всё посчитает и сама возьмёт налоги. Можно не платить бухкомпании или бухгалтеру», — отмечает Герштейн. При этом «серые» схемы сделать будет сложно — налоговая всё увидит и посчитает так, как сочтёт правильным.

С какими проблемами может столкнуться бизнес

Непонятно, что с авансовыми платежи и налогами на зарплаты

Алексей Иванов из «Моего дела» считает, что для физлиц схема с единым налоговым платежом рабочая, поскольку ФНС сама знает всё про объекты налогооблажения — квартиры, машины и так далее. Для юрлиц всё неоднозначно: каждый налог считается отдельно, у него есть свои сроки уплаты, и большинство налогов компании и ИП считают сами.

Есть авансовые платежи по этим налогам и, чтобы их посчитать, нужно понимать, как менялся объект налогообложения за отчётный период (первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года). Например на УСН три аванса надо сделать в течение года, исходя из доходов и расходов, полученных за отчётный период, а декларацию сдают только по окончании года. Налоговая до конца налогового периода (календарного года) не знает величину объекта налогообложения, её сообщает юрлицо или ИП. Соответственно, налоговики не могут посчитать авансовые платежи, а их платить надо. И как их собираются удерживать из единого счёта, большой вопрос. Алексей Иванов директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Большие сложности с зарплатной отчётностью, добавляет глава «Кнопки» Сергей Герштейн: если этим займётся налоговая, получается, что через неё надо проводить все отпуска, больничные и так далее.

«Будет ли это удобно? Будет ли это оперативно? Как вообще это будет работать? Если же расчёт зарплаты и кадровая отчётность останется на стороне бизнеса, значит, что от бухгалтерии избавиться не получится. А тогда какой смысл передавать часть функций налоговой, а остальное оставлять внутри?», — отмечает он.

Больше не получится «отложить» налоги, чтобы не брать кредит

Отсрочка уплаты налогов часто рассматривается бизнесом как недорогая альтернатива кредиту, продолжает Иванов. За просрочку начислится пени:

Первые 30 дней — 1/300 ставки рефинансирования, умноженная на сумму неуплаченного налога за каждый день просрочки, затем – 1/150 ставки рефинансирования.

Сейчас это 6,5%*1/300 в день или 7,9% годовых в первый месяц и 6,5%*1/150 в день или 15,8% годовых дальше.



Для малого бизнеса это ниже ставок по кредитам, поэтому часто выгоднее заплатить налог с просрочкой, чем брать кредит и платить вовремя. С точки зрения финансового директора, это альтернатива, которую нужно использовать, если нет свободных денег. При едином счёте получается, что бизнес кредитует государство: не только платит вовремя, но ещё эти деньги не работают, когда срочно нужны на другие нужды. На добровольное кредитование государства ни один здравомыслящий предприниматель не пойдёт. Алексей Иванов