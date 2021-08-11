Cервис для оценки эффективности продаж People.ai привлёк $100 млн и увеличил оценку до $1,1 млрд Статьи редакции
В 2019 году инвесторы оценивали стартап в $500 млн.
- People.ai основал в 2016 году уроженец Украины Олег Рогинский. Компания базируется в Сан-Франциско.
- Стартап разработал сервис на основе ИИ, который помогает бизнесу повысить эффективность продаж за счёт анализа работы сотрудников: телефонных разговоров, почты и деловых встреч. Среди клиентов People.ai — Dropbox, Lyft, Zoom и другие компании.
- Инвесторами в раунде стали Mubadala Investment и Akkadian Ventures при участии уже существующих инвесторов стартапа Iconiq Capital и Lightspeed Venture Partners, пишет Ain.ua.
- Основатель стартапа Олег Рогинский сообщил Bloomberg, что People.ai генерирует выручку в «десятки миллионов», но компания всё ещё не прибыльна. Он также заинтересован в том, чтобы вывести компанию на IPO.
- В октябре 2018 года стартап привлёк $30 млн инвестиций, в мае 2017 года — $7 млн, в мае 2019 года — $60 млн, тогда же инвесторы оценили People.ai в $500 млн.
Идея следующего стартапа - сервис по оценке работы "сервиса по оценке работы отдела продаж."
Сидите разлагаете молекулы на атомы, забыв что разлагается картофель на полях)
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