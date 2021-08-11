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Финансы
Евгения Евсеева

Cервис для оценки эффективности продаж People.ai привлёк $100 млн и увеличил оценку до $1,1 млрд Статьи редакции

В 2019 году инвесторы оценивали стартап в $500 млн.

  • People.ai основал в 2016 году уроженец Украины Олег Рогинский. Компания базируется в Сан-Франциско.
  • Стартап разработал сервис на основе ИИ, который помогает бизнесу повысить эффективность продаж за счёт анализа работы сотрудников: телефонных разговоров, почты и деловых встреч. Среди клиентов People.ai — Dropbox, Lyft, Zoom и другие компании.
  • Инвесторами в раунде стали Mubadala Investment и Akkadian Ventures при участии уже существующих инвесторов стартапа Iconiq Capital и Lightspeed Venture Partners, пишет Ain.ua.
  • Основатель стартапа Олег Рогинский сообщил Bloomberg, что People.ai генерирует выручку в «десятки миллионов», но компания всё ещё не прибыльна. Он также заинтересован в том, чтобы вывести компанию на IPO.
  • В октябре 2018 года стартап привлёк $30 млн инвестиций, в мае 2017 года — $7 млн, в мае 2019 года — $60 млн, тогда же инвесторы оценили People.ai в $500 млн.
«Строить компанию — это как играть в Super…
Главное из интервью Олега Рогинского проекту «Русские норм» Елизаветы Осетинской.
vc.ru

#новость #peopleai

1220 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Павел Воронов

7

Идея следующего стартапа - сервис по оценке работы "сервиса по оценке работы отдела продаж."

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Vladimir Osipov

4

Где-то в мире радуется один маленький Агапитов.

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Лагодин Максим

1

Сидите разлагаете молекулы на атомы, забыв что разлагается картофель на полях)

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Тим Пазухин

0

в течение года выйдет на биржу через спак

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Дмитрий Кузнецов

0

А сервис по оценке работы баристы в офисе уже предлагали?

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Ivan Miasnikov

0

Видимо у xsolla внутри есть похожий маленький стартап, но с немного другой направленностью :))

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