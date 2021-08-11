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Финансы
Евгения Евсеева

Троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск Статьи редакции

Четвёртый — Кирилл Доронин — уже под арестом.

  • Среди них — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь. Они проходят по делу как подозреваемые, пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по Татарстану.
  • «По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трёх подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — заявил представитель ведомства.
  • Также МВД проводит большую работу со «звездочниками» (теми, кто вовлекает других людей в финансовую пирамиду). Сами они воспринимают себя как добросовестных получателей денежных средств. В отношении этих лиц будет приниматься отдельное решение. С сотрудниками офиса Finiko ведомство работает отдельно.
  • Ещё одного соосонователя Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани 30 июля по делу о мошенничестве. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября.
Все сооснователи Finiko Эдвард Сабиров

#новость #finiko

2301 просмотров
27 27 комментариев
7
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27 комментариев
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Кирилл Паркс

22

Если с другом едешь в суд,
Если с другом едешь в суд,
Веселей дорога!

Без друзей дадут чуть-чуть,
Без друзей дадут чуть-чуть,
А с друзьями много!

Ответить

Пермский микрофон

14

«Зыгмунт Зыгмунтовичь» - это блин что? 🤔

Ответить

Холден Колфилд

Пермский
7

Это базисное имя и фундамент для пирамид

Ответить

Милан Art

Пермский
5

Так ЦБ шифрует своих работников

Ответить

Nan Nan

4

А что мешало сразу это сделать, если и так все было понятно? 

Ответить

Mark Borisov

Nan
8
Ответить

Sergey Naumovich

Nan
2

Такой же вопрос и по БМ

Ответить

Марсель Исмагилов

Nan
–1

Система, она очень тяжёлая и неповоротливая

Ответить

Kirill Kulagin

Марсель
3

Когда нужно почему то системе ничего не мешает, удивительно)))))

Ответить

Марсель

Kirill
0

Тоже верно) работать никто не хочет особо

Ответить

Nan Nan

Марсель
0

Ну, можно было бы их попридержать, как очень важных свидетелей 

Ответить

ЯжПрограммист

Марсель
0

Это вы зря, она просто настолько универсальна что в одной ситуации исполнит чудовищную неповоротливость, а в другой сработает так что моргнуть не успеешь, так что система прекрасная.

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Комментарий удален

Vasiliy coconut

6

Дали время спрятаться :) раз два три четыре пять , я иду искать

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Strana GGG

Vasiliy
1

Да конечно, все контролирующие органы были в курсе, набрали определенную сумму и на слив. А народу в уши льют ай-ай-ай какие плохие ребята

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Dmitry Chornyy

5

Зыгмунт Фрыйд

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Илья Шишкунов

4

Почему-то так смешно с того, что именно Зыгмунт Зыгмунтовичь ушёл от следствия 

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Иван Шеметов

3

Да толку , пока население тупое и жадное, ну также бедное, а власти никак не реагируют ничего не изменится
Сколько сейчас работает пирамид? 100? Больше?  Я лично про 3 пирамиды писал в ЦБ письмо на почту, звонил на номер который указан у них, нигде не ответили 

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Сергей Сетров

Иван
0

а что предложите? запрещать пирамиды? а как это реализовать?

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Cat Cheshire

Сергей
1

Я думаю, речь больше о развитии финансовой грамотности у населения вместе с другими основами информационной грамотности, например, что-то вроде именно.
Все остальное априори бесполезно, самое слабое звено в любом лохотроне - человек, а схема найдется в любом случае

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Марсель Исмагилов

Сергей
0

Ну можно мониторить рекламу как минимум через Яндекс, Гугл, там где доходность высокая рассматривать и хлопать.

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Комментарий удален

Кирилл Паркс

0

За что же эти изверги на честных людей набросились!

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Милан Art

0

Россия страна возможностей! При это Эрик Гафаров до сих пор на свободе находится. Тут явно распил не удался и не договорились я так понимаю

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Комментарий удален

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Зыгмунт Зыгмунтовичь - чо бля? ))))

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Ivan Smirnoff

БАБКА
0

Очевидно же! Еврей-организатор :)

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Комментарий удален

Валерий Крокус

0

Зачем мягкий знак Зыгмунтовичу добавили? Обидели человека...

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Evgeniy Zorin

0

В десять минут я пересеку Центральные, Южные и Среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы (с) 

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Ev S

0

Поделом. Должны сидеть!

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