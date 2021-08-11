Троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск Статьи редакции
Четвёртый — Кирилл Доронин — уже под арестом.
- Среди них — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь. Они проходят по делу как подозреваемые, пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по Татарстану.
- «По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трёх подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — заявил представитель ведомства.
- Также МВД проводит большую работу со «звездочниками» (теми, кто вовлекает других людей в финансовую пирамиду). Сами они воспринимают себя как добросовестных получателей денежных средств. В отношении этих лиц будет приниматься отдельное решение. С сотрудниками офиса Finiko ведомство работает отдельно.
- Ещё одного соосонователя Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани 30 июля по делу о мошенничестве. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября.
Если с другом едешь в суд,
Если с другом едешь в суд,
Веселей дорога!
Без друзей дадут чуть-чуть,
Без друзей дадут чуть-чуть,
А с друзьями много!
А что мешало сразу это сделать, если и так все было понятно?
Система, она очень тяжёлая и неповоротливая
Когда нужно почему то системе ничего не мешает, удивительно)))))
Это вы зря, она просто настолько универсальна что в одной ситуации исполнит чудовищную неповоротливость, а в другой сработает так что моргнуть не успеешь, так что система прекрасная.
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Дали время спрятаться :) раз два три четыре пять , я иду искать
Да конечно, все контролирующие органы были в курсе, набрали определенную сумму и на слив. А народу в уши льют ай-ай-ай какие плохие ребята
Почему-то так смешно с того, что именно Зыгмунт Зыгмунтовичь ушёл от следствия
Да толку , пока население тупое и жадное, ну также бедное, а власти никак не реагируют ничего не изменится
Сколько сейчас работает пирамид? 100? Больше? Я лично про 3 пирамиды писал в ЦБ письмо на почту, звонил на номер который указан у них, нигде не ответили
а что предложите? запрещать пирамиды? а как это реализовать?
Я думаю, речь больше о развитии финансовой грамотности у населения вместе с другими основами информационной грамотности, например, что-то вроде именно.
Все остальное априори бесполезно, самое слабое звено в любом лохотроне - человек, а схема найдется в любом случае
Ну можно мониторить рекламу как минимум через Яндекс, Гугл, там где доходность высокая рассматривать и хлопать.
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Россия страна возможностей! При это Эрик Гафаров до сих пор на свободе находится. Тут явно распил не удался и не договорились я так понимаю
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Зыгмунт Зыгмунтовичь - чо бля? ))))
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