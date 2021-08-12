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Финансы
Nazigul Jusupova

Выручка Fix Price за первое полугодие выросла на 28,1% до 106,1 млрд рублей, чистый долг — до 21,5 млрд рублей Статьи редакции

Четверть прироста магазинов приходится на зарубежный рынок.

  • Чистая прибыль выросла на 8,6% до 9,8 млрд рублей.
  • Рост выручки в компании объяснили ростом на 11,9% сопоставимых продаж (LFL) и расширением сети на 418 магазинов, до 4 585.
  • Общая торговая площадь магазинов увеличилась на 94,4 тысячи м² и составила 983,9 тысячи м². По данным компании, увеличение сети позволило получить выгоду от более низких капитальных затрат и компенсировать инфляцию цен на сырьевые товары.
  • За год новые магазины появились в России, Белоруссии, Латвии, Казахстане и Узбекистане. Примерно четверть чистого прироста магазинов приходится на регионы за пределами России, отмечают в Fix Price.
  • EBITDA выросла на 24,1%, до 19,8 млрд рублей. Чистый долг вырос с 6,2 млрд рублей до 21,5 млрд рублей.
  • В марте 2021 года компания провела IPO и разместила акции на Лондонской бирже по цене $9,75 за штуку. В ходе торгов основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян продали акции ритейлера больше чем на $1 млрд.

#новости #fixprice

356 просмотров
2 2 комментария
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Earth Russia

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Ещё бы она не выросла. Хотите в магазине кондиционер? - покупайте за свой счёт, или задыхайтесь от жары. Хотите видеонаблюдение? - покупайте камеры / ПО / ПК за свой счёт.

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Канищев Максим

0

Судя по долгам, руководство выходит в кэш и скоро либо смена собственников, либо закрытие сети. Жалко, сейчас фикспрайсы очень не плохие магазины.

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