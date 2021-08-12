Выручка Fix Price за первое полугодие выросла на 28,1% до 106,1 млрд рублей, чистый долг — до 21,5 млрд рублей Статьи редакции
Четверть прироста магазинов приходится на зарубежный рынок.
- Чистая прибыль выросла на 8,6% до 9,8 млрд рублей.
- Рост выручки в компании объяснили ростом на 11,9% сопоставимых продаж (LFL) и расширением сети на 418 магазинов, до 4 585.
- Общая торговая площадь магазинов увеличилась на 94,4 тысячи м² и составила 983,9 тысячи м². По данным компании, увеличение сети позволило получить выгоду от более низких капитальных затрат и компенсировать инфляцию цен на сырьевые товары.
- За год новые магазины появились в России, Белоруссии, Латвии, Казахстане и Узбекистане. Примерно четверть чистого прироста магазинов приходится на регионы за пределами России, отмечают в Fix Price.
- EBITDA выросла на 24,1%, до 19,8 млрд рублей. Чистый долг вырос с 6,2 млрд рублей до 21,5 млрд рублей.
- В марте 2021 года компания провела IPO и разместила акции на Лондонской бирже по цене $9,75 за штуку. В ходе торгов основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян продали акции ритейлера больше чем на $1 млрд.
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