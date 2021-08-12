Топ-5 новых плагинов для Figma

Плагинов в Figma сейчас становится все больше и больше, а стоящие выделить все сложнее. Мы отобрали самые интересные по описанию, протестировали и сделали подборку из пяти реально полезных. Сейчас поговорим про каждый подробнее.