Как работать по ночам и сохранить рассудок

Чтобы реагировать на обращения 24/7, наша служба поддержки работает круглосуточно — помогаем клиентам и днём, и ночью. Сегодня наш системный администратор Данил расскажет, как работается в ночную смену и почему она подходит не всем.