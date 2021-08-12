Reddit привлекла $410 млн — оценка компании за полгода выросла с $6 млрд до $10 млрд Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на улучшение продукта, создание рекламного кабинета для клиентов и международную экспансию.
- Об инвестициях рассказал в интервью NYT гендиректор компании Стив Хаффман. Reddit запланировала привлечь дополнительные средства от действующих инвесторов Fidelity Management, Research Company и других и закрыть раунд на $700 млн.
- Reddit не собиралась привлекать инвестиции, но «Fidelity сделала предложение, от которого мы не могли отказаться», — сказал Хаффман. В феврале Reddit привлекла $250 млн c оценкой в $6 млрд.
- Компания потратит инвестиции на модернизацию продукта, чтобы облегчить новичкам изучение и понимание работы сайта, развитие видеонаправления, разработку рекламной платформы для клиентов. Reddit также хочет начать международную экспансию. Большая часть сайта ориентирована на США, «но компания изменит это».
- Дополнительные средства дадут больше времени для подготовки к выходу на биржу. «Мы все еще планируем стать публичной компанией, но у нас пока нет четких сроков», — сказал Хаффман.
- Reddit получает большую часть выручки от продажи рекламы. По собственным данным, во втором квартале 2021 года выручка составила $100 млн, это на 192% больше год к году. Ежедневно на Reddit заходит более 50 млн человек, а на сайте более 100 тысяч активных сабреддитов.
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