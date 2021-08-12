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Финансы
Маша Цепелева

Reddit привлекла $410 млн — оценка компании за полгода выросла с $6 млрд до $10 млрд Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на улучшение продукта, создание рекламного кабинета для клиентов и международную экспансию.

  • Об инвестициях рассказал в интервью NYT гендиректор компании Стив Хаффман. Reddit запланировала привлечь дополнительные средства от действующих инвесторов Fidelity Management, Research Company и других и закрыть раунд на $700 млн.
  • Reddit не собиралась привлекать инвестиции, но «Fidelity сделала предложение, от которого мы не могли отказаться», — сказал Хаффман. В феврале Reddit привлекла $250 млн c оценкой в $6 млрд.
  • Компания потратит инвестиции на модернизацию продукта, чтобы облегчить новичкам изучение и понимание работы сайта, развитие видеонаправления, разработку рекламной платформы для клиентов. Reddit также хочет начать международную экспансию. Большая часть сайта ориентирована на США, «но компания изменит это».
  • Дополнительные средства дадут больше времени для подготовки к выходу на биржу. «Мы все еще планируем стать публичной компанией, но у нас пока нет четких сроков», — сказал Хаффман.
  • Reddit получает большую часть выручки от продажи рекламы. По собственным данным, во втором квартале 2021 года выручка составила $100 млн, это на 192% больше год к году. Ежедневно на Reddit заходит более 50 млн человек, а на сайте более 100 тысяч активных сабреддитов.
Популярная, но недооценённая: что может сделать…
По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки…
vc.ru

#reddit #инвестиции #новость

346 просмотров
5 5 комментариев
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Earth Russia

2

А что там у Пикабу? :))

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Олег Петров

Earth
1

Пикабу взяли 50к рублей микрозайм

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mnktlux

Earth
0

слово на пять букв

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Earth Russia

mnktlux
1

Бундъ? ))

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mnktlux

Earth
0

да

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