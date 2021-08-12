Чем примечательны Кирилл Доронин, Марат Сабиров, Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь, что помогло проекту подняться и есть ли шансы на возврат денег.

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Finiko с 2019 года собрала от 3 млрд до 7 млрд рублей под обещание доходности в 20-30% в месяц. В конце 2020-го против организоторов компании возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды, но в «чёрный» список ЦБ она попала только летом.

Всё это время Finiko продолжала привлекать деньги вкладчиков — без российского юрлица и лицензии регулятора. 30 июля суд в Казани арестовал одного из создателей пирамиды Кирилла Доронина, а в начале августа ещё троих основателей объявили в розыск.

По оценкам МВД, ущерб от деятельности пирамиды составляет не менее чем 80 млн рублей. Источник The Bell в ЦБ рассказал, что сумма может быть почти в десять раз больше.

Кирилл Доронин

41-летний уроженец Казани Кирилл Доронин в 2003 году окончил местный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент». После этого вместе с партнёрами он основал консультационные агентства «Центр креативных технологий» и «Доступная информация».

В 2011-м Доронин выпустил под псевдонимом книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов» и зарегистрировал фирму «Финансовая защита», которая примерно в 2013 году прекратила работу, пишет издание.

После он стал совладельцем МФО «Жилье-займ», а в 2014-м открыл компании Winlevel Capital и Eskalat, которые позиционировали себя как коллекторские агентства. Последняя брала с заёмщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка. На компанию подали в суд, сейчас бизнес закрыт. Сам Доронин обвинил в нечистоплотности партнёров.

Марат Сабиров

Доронин рассказывал, что идея Finiko родилась в 2017 году, когда он познакомился со специалистом по криптовалюте Маратом Сабировым. Последнему 31 год, он единственный из руководителей Finiko никогда не регистрировал ИП и юрлица, указывает издание.

У Сабирова есть онлайн-школа Cyfronschool по работе с криптовалютой, которая оформлена на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»), до Finiko он также работал в компании «Домик-кроватка.рф», писал он в соцсетях.

В 2018 году Доронин предложил Сабирову внедрить модель быстрого заработка на криптовалюте в массы, снизив порог до 25 тысяч рублей — это была плата за «обучение» работы с криптовалютой, из которых 5 тысяч — предоплата, а остальное выплачивалось при получении дохода.

Эдвард Сабиров

Вскоре клиенты стали просить предпринимателей взять их криптовалюту в доверительное управление. На этом можно было построить большой бизнес, пишет The Bell, и Доронин и Сабиров пригласили в команду двух знакомых предпринимателей — однофамильца Марата Эдварда Сабирова и Зыгмунта Зыгмунтовича.

30-летний Эдвард Сабиров, родом из Набережных Челнов, дважды перерегистрировал ИП, но в 2019 году регистрацию окончательно удалил. В 2020-м он зарегистрировал компанию «Вейк станция» с Сергеем Гаевым, которому также принадлежала фирма «Цифрон вейк». Вейк-соревнования под таким же названием — Cyfron Wake Cup 2020 — проводились под эгидой Finiko в Самаре.

Сабиров — бизнес-партнер бывшего министра связи России Николая Никифорова по ООО «З-Сити». Эта компания — застройщик «Иннополиса». Когда у Finiko прошли первые обыски, Никифоров говорил, что работа компании никак не связана с проектом по «Иннополису».

Бывший министр не уточнял, откуда инвесторы берут деньги, и не называл полный список их имён. По поводу Эдварда Сабирова он говорил, что не сомневается в его деловой репутации. 11 августа Никифоров рассказал «Интерфаксу», что «З-Сити» не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не инвестировал в проект и не участвовал в управлении.

«Из-за его отсутствия было невозможно оформить ни решения собрания учредителей, ни другие действия. В настоящее время мы обратились с иском в арбитражный суд с вопросом о его исключении из числа учредителей ООО», — пояснял Никифоров.

Зыгмунт Зыгмунтовичь

Кирилл Доронин называл Зыгмунта Зыгмунтовича «склейкой» команды, пишет The Bell. Они познакомились на проекте «Фабрика предпринимательства»: Доронин был ментором Зыгмунтовича в развитии сельскохозяйственного бизнеса.

Зыгмунтовичь зарегистрирован как ИП, на его ИНН в 2019 году со сроком действия до конца января 2022-го был зарегистрирован один из доменов Finiko. Свой номер ИП он получил в январе 2019 года, одновременно со стартом продвижения финансовой пирамиды. Перед этим, с 2016-го у него был другой номер ИП — для работы в области права.

В 2020-2021 годах на ИП Зыгмунтовича была зарегистрирована онлайн-касса, по которой последние платежи проводились в мае со средним чеком за месяц в 150 тысяч рублей. Самый большой средний чек был в январе 2021-го — более 490 млн рублей, самый маленький — в марте, более 60 тысяч. Общая сумма платежей неизвестна.

На Зыгмунтовича с апреля 2020 года также зарегистрировано ООО «Зыгмунтовичь» для производства одежды, столового и постельного белья. В 2020 году чистая прибыль компании составила более 4 млн рублей, указывает издание.The Bell предполагает, что через это ООО торговали брендированными товарами Finiko.

Почему «выстрелила» Finiko

Компания предлагала клиентам три программы:

Депозит от $1000 с доходностью 20-30% в месяц. Чтобы внести деньги, нужно было приобрести внутреннюю валюту Finiko — цифрон, но купить её можно только за биткоины или криптовалюту Tether с комиссией 3,5%.

Покупку автомобиля или квартиры: вкладчик должен был перевести Finiko 35% от их стоимости и 10 тысяч рублей комиссии. Через четыре месяца он мог забрать автомобиль или стать собственником жилья.

Погашение кредита: клиент пополняет свой счёт на 35% от суммы долга и ещё 1% от суммы платит Finiko за обслуживание. После этого компания обещала каждый месяц выплачивать банку долг и полностью закрыть кредит за 10 месяцев.



При этом в пользовательских соглашениях компания указала, что не несёт ответственности за убытки клиента, не гарантирует безопасность услуги и достоверность информации на сайте, пишет The Bell. В документе также было указано юрлицо Cyfron FNK LTD, зарегистрированное в Сент-Люсии. По законам этого государства, юрлица не подают аудиторских отчетов и не открывают доступ третьих лиц к финансовой отчётности.

В октябре 2020 года менеджер Finiko рассказывала «Бизнес Online», что у компании более 200 тысяч клиентов. Данные о количестве пользователей летом 2021 года ни компания, ни правоохранители пока не раскрыли.

По словам близкого к ЦБ источника The Bell, объём перечисленных компании денег «очень примерно» можно оценить в 3-7 млрд рублей. «Неясно, сколько покупалось криптовалюты, покупалась ли она на самом деле, не предъявляли ли вкладчикам одни и те же биткоины под видом вновь приобретенных и так далее», — пояснил собеседник. Он считает, что вернуть деньги инвесторам «практически невозможно».

Среди других причин популярности Finiko у россиян источник издания называет обаяние Кирилла Доронина. По его словам, предприниматель «целился» в женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Кроме того, сыграл роль регион: в последние годы Татарстан стал колыбелью финансовых пирамид, писало «Бизнес Online».

Знакомый с расследованием источник The Bell замечает, что Татарстан — «один из самых финансово неграмотных регионов»: в республике мало доверия банкам и любым официальным институтам, работающим с инвестициями. «Там охотнее отдадут деньги кому-то, кто пообещает золотые горы, потом по сарафанному радио ещё и привлекут следом весь район, в котором живут», — добавляет источник.

Смогут ли вкладчики вернуть деньги

После того, как ЦБ обнаружил у Finiko признаки финансовой пирамиды, Кирилл Доронин объявил о старте выплат вкладчикам. Расплатиться он обещал за полугода. Он также заявил, что набрал команду трейдеров, специалистов и учёных, чтобы создать новую компанию и начать выплаты вкладчикам Finiko.

В июле Доронин рассказал, что его «выперли из компании», другие основатели заявили, что сами считают себя обманутыми.

Источник The Bell, знакомый с расследованием, говорит, что МВД Татарстана «сейчас активно агитирует обманутых людей на подачу заявлений, но это делается лишь для того, чтобы собрать состав для серьезного обвинения Доронина». По его словам, шансов вернуть деньги вкладчикам нет, и полиция знает об этом.

Представитель ЦБ считает, что люди иногда «до последнего верят в чудо и продолжают нести деньги в пирамиду», привлекая знакомых и друзей. Он рекомендует не молчать при встрече с мошенниками.