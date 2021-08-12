Новое приложение Gett доступно в 1000 городов

С запуском нового приложения компания Gett расширяет свою географию. Заказать такси теперь можно в 1000 городов и населенных пунктов России, от Калининграда до Владивостока, а время подачи при этом сократилось в среднем до 40%.