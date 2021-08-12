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Финансы
Евгения Евсеева

Шереметьево купит туроператора «Библио-Глобус» Статьи редакции

В 2019 году британский Thomаs Cook был готов купить его за $150 млн — но сделка не состоялась.

  • Шереметьево договорился о покупке 75% «Туроператора БГ» — основного юрлица «Библио-Глобуса», пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Шереметьево, и партнёра туроператора. Переговоры подтвердила директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.
  • По данным «Контур.Фокуса», «Туроператор БГ» принадлежит Юлии Туголуковой. Вместе с мужем Александром она создала группу «Библио-Глобус» в 1994 году.
  • Туголукова продолжит возглавлять совет директоров компании, а у основателей останется миноритарный пакет. Вырученные от сделки средства могут пойти на развитие других проектов семьи — например, отелей. Сумма сделки не раскрывается.
  • «Библио-Глобус» — это крупнейший туроператор России. По данным на 2019 год, он занимает 117 место среди «200 крупнейших частных компаний России» из рейтинга Forbes.
  • Одна из причин продажи «Библио-Глобуса» — падение спроса на зарубежные путешествия в пандемию, рассказал один из собеседников РБК.
  • В 2019 году туроператор Thomas Cook планировал приобрести «Библио-Глобус». Сумма сделки была разделена на несколько траншей: сначала владельцы туроператора получили бы $10 млн, а общая сумма могла достичь $150 млн, если бы «Библио-Глобус» показал определённые результаты. Но сделка не состоялась.

#новость #библиоглобус #туризм

1173 просмотров
6 6 комментариев
3
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Уоррен Баффет

3

Сумма сделки-то какая?

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Лев Щенин

2

Наконец-то поставщики услуг (производители) начали покупать продавцов (посредников).
Так победим !
Россия, вперёд !

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Большой жёлтый робот

2

Библио-Шарик

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Evgeniy Zorin

1

Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года и считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, обанкротилась как раз в 2019

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Anton Kuznetsov

Evgeniy
1

Ещё до пандемии отмучились! 

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Антон Агальцов

0

Тревожно, не пойму правда почему

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