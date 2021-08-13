Выручка Airbnb за квартал выросла на 300% до $1,34 млрд, убыток сократился на 88% до $68 млн Статьи редакции
В третьем квартале компания ожидает «самую большую выручку за всю историю», но бронирований будет меньше из-за дельта-штамма Covid-19.
- Выручка Airbnb за второй квартал 2021 года оказалась выше прогнозов аналитиков Refinitiv — $1,34 млрд против $1,26 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на данные компании.
- Количество бронирований за квартал выросло до 83,1 млн, это на 29% больше, чем в первом квартале, и на 197% больше, чем в 2020 году, когда туристическая индустрия рухнула на фоне пандемии Covid-19.
- Чистый убыток Airbnb за квартал сократился до $68 млн, это на 88% меньше, чем в 2020 году — $575,6 млн.
- В отчёте компания сообщила инвесторам, что «готовится к нестабильности из-за дельта-штамма Covid-19». После открытия биржи в четверг акции Airbnb упали на 4%, но после вернулись к росту. На 8:50 мск акции стоят $151,15 за штуку.
- В Airbnb заявили, что в третьем квартале «ожидают самую высокую выручку за свою историю, но количество бронирований будет ниже, чем во втором и третьем кварталах 2019 года».
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb вышел на Nasdaq в декабре 2020 года. После IPO акции выросли вдвое, а капитализация превысила $100 млрд.
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