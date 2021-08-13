«Яндекс.Маркет» доставил другой более дешёвый товар и теперь это только моя проблема

На днях я заказала и оплатила 20кг корма Royal Canin на «Яндекс.Маркет». Именно на Royal у моих котов нет аллергии, а на многие другие есть. В назначенный день и время мне привезли 20кг другого корма, который мне не знаком и который стоит дешевле заказанного.