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Финансы
Маша Цепелева

Visa запустила в России функцию удаления данных карт с сайтов и приложений Статьи редакции

Через сервис можно увидеть, на каких сайтах сохранены данные и удалить их.

  • Сервис от Visa стал доступен банкам-партнерам, рассказали vc.ru представители компании. Некоторые добавят его в мобильные приложения.
  • Функцию начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и «МТС-Банк», планируют — «СКБ Банк», а «Росбанк», ПСБ, УБРиР и «Дом.рф» изучают возможность, пишут «Известия». Редакция vc.ru отправила вопросы в ВТБ о том, как будет реализована функция.
  • В будущем Visa хочет добавить функцию управления подписками.

  • В MasterCard сообщили газете, что внедряют похожий сервис. В Национальной системе платежных карт (оператор карт «Мир») отметили, что такая функция протестирована в СБП.

#новость #visa

1765 просмотров
25 25 комментариев
12
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25 комментариев
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Настоящий фитиль

21

Ждём подписку на отключение подписок

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Александр Комаров

15

В Тинькофф когда эта функция будет?

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Тинькофф

Александр
4

Пока не можем подсказать по срокам. Следите за новостями :)

Ответить

Артем Вайт

Тинькофф
0

Тинькофф, целовать тебя буду, если сделаешь ;)

Ответить

Даниил Путинцев

Тинькофф
–1

По срокам подсказать не можете?) Значит эта идея рассматривается ?)

Ответить

Елена

Даниил
0

с учетом "следите за новостями" и смайлика - можно предположить, что она уже пилится

Ответить

Johnny Vorony

Александр
0

Когда продумают новую схему по работе с мошенниками, тогда и подключат

Ответить

Aleksandr Volkov

9

Господи наконец-то! Самая долгожданная функция! 10 из 10!

Ответить

Yan Varskii

7

Ждем от Гугла кнопку "Удалить все персональные данные и упоминания о себе по ключевым словам на любых сайтах"

Ответить

Danis

Yan
1

А в Госуслугах - "Удалить все персональные данные, переданные третьим лицам"

Ответить

Yan Varskii

Danis
0

Приравняем Госуслуги к рядовому сайту. 

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mnktlux

7

@Тинькофф когда

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Алексей Кондратьев

mnktlux
0

Позже всех добавят, тк. пчелы против меда.

Тиньков крупнейший игрок на рынке платных автоподписок и прочего полускама

Ответить

Nikolay Nikolayev

3

Наконец-то!

Ответить

Sergey Klochko

2

@Тинькофф как с этим у вас? Уже больше года об этом говорим с вами на разных площадках. Или вы не партнеры и вам недоступно?

Ответить

Данила Сафронов

1

Нужно в тинькофф!

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Кир

0

ура ))

Ответить

Евгений Нуриш

0

Топовая фича, наконец-то отпишусь от каршерингов которыми не пользуюсь и где нельзя "удалить основную карту".

Ответить

Александр Катюшин

0

Давно пора было это сделать. Надоело карты перевыпускать из-за сомнительных сервисов где прячут галочку сохранить карту.

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Covid 19

Александр
0

А что, при наличии галочки вы не сомневаетесь в удалении? Очень зря. С галочкой или без нее ваши данные оказываются на сервере, а что он с ними делает известно только хозяевам сервиса.

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Sergey Klochko

Covid
0

я думаю, это не фактическое удаление данных, а отзыв авторизации будущих транзакций. то есть этот сайт или сервис не сможет больше запросить деньги с тем кодом авторизации, который вы ему выдали, "привязав" карту.

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Rodeus

0

У Гугла есть не менее полезная функция, просмотр и удаление комментов, когда-либо оставленных в его сервисах типа YouTube.

Ответить

Распутин

0

Хорошая и полезная функция, вот ее переняли другие платежные системы.

Ответить

Михаил Золотов

0

И как этот сервис узнает что данные сохранены на фишинговом сайте?) 

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Болезненный Валера

0

@Райффайзенбанк когда запилите?

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