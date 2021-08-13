Visa запустила в России функцию удаления данных карт с сайтов и приложений Статьи редакции
Через сервис можно увидеть, на каких сайтах сохранены данные и удалить их.
- Сервис от Visa стал доступен банкам-партнерам, рассказали vc.ru представители компании. Некоторые добавят его в мобильные приложения.
- Функцию начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и «МТС-Банк», планируют — «СКБ Банк», а «Росбанк», ПСБ, УБРиР и «Дом.рф» изучают возможность, пишут «Известия». Редакция vc.ru отправила вопросы в ВТБ о том, как будет реализована функция.
- В будущем Visa хочет добавить функцию управления подписками.
В MasterCard сообщили газете, что внедряют похожий сервис. В Национальной системе платежных карт (оператор карт «Мир») отметили, что такая функция протестирована в СБП.
В Тинькофф когда эта функция будет?
По срокам подсказать не можете?) Значит эта идея рассматривается ?)
Когда продумают новую схему по работе с мошенниками, тогда и подключат
Ждем от Гугла кнопку "Удалить все персональные данные и упоминания о себе по ключевым словам на любых сайтах"
Позже всех добавят, тк. пчелы против меда.
Тиньков крупнейший игрок на рынке платных автоподписок и прочего полускама
@Тинькофф как с этим у вас? Уже больше года об этом говорим с вами на разных площадках. Или вы не партнеры и вам недоступно?
Топовая фича, наконец-то отпишусь от каршерингов которыми не пользуюсь и где нельзя "удалить основную карту".
Давно пора было это сделать. Надоело карты перевыпускать из-за сомнительных сервисов где прячут галочку сохранить карту.
я думаю, это не фактическое удаление данных, а отзыв авторизации будущих транзакций. то есть этот сайт или сервис не сможет больше запросить деньги с тем кодом авторизации, который вы ему выдали, "привязав" карту.
У Гугла есть не менее полезная функция, просмотр и удаление комментов, когда-либо оставленных в его сервисах типа YouTube.
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Через сервис можно увидеть, на каких сайтах сохранены данные и удалить их.
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