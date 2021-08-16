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Финансы
Маша Цепелева

Прибыль HeadHunter за квартал выросла на 435% год к году до 1,28 млрд рублей, выручка — на 155% до 3,91 млрд рублей Статьи редакции

Компания объясняет рост высоким спросом на кандидатов и консолидацией приобретённых компаний.

  • Во втором квартале 2021 года объявления о вакансиях принесли компании 1,7 млрд рублей, пакетные подписки — 1,02 млрд рублей, доступ к базе резюме — 806 млн рублей, другие сервисы — 372 млн рублей.
  • Чистая прибыль выросла на 435% год к году — с 239 млн до 1,28 млрд рублей. В компании связывают рост показателей с высоким спросом на кандидатов, эффектом низкой базы (стартовый показатель был слишком низким), новыми способами монетизации и консолидацией приобретенных компаний.
  • В отчёте компания рассказала, что 28 июня 2021 года купила ещё 9,97% в сервисе для автоматизированного рекрутинга Skillaz за 155 млн рублей, общая доля увеличилась до 74,99%.
  • В декабре 2020 года HeadHunter закрыла сделку по покупке сервиса «Зарплата.ру».
  • В мае 2019 года HeadHunter вышла на биржу Nasdaq. Компания разместила 16,3 млн американских депозитарных акций (ADS) по начальной цене в $13,5 за бумагу. По данным на 16 августа 2021 года, акции стоят $50.31 за штуку.

#новость #headhun

1361 просмотров
5 5 комментариев
5
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5 комментариев
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Alexey Ivanov

5

В 2016 году Мейл.ру продал Хедхантер за 10 млрд рублей (доллар был около 72, как сейчас).

Сейчас Хедхантер стоит 2 млрд долларов: 140 млрд рублей.

Поздравим Гришина с отличной сделкой! И посмотрим на курс акций Мейл.ру!

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Андрей Фурцев

3

Куда смотрит ФАС? 

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Zaeer Dobryy

Андрей
4

сарказм?

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Илья Шишкунов

Zaeer
2

Федеральная Монопольная Служба 

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Benjamin Green

Андрей
0

https://www.hr-service.at/wp-content/uploads/2021/08/video-villarreal-vs-granadavivo01.html
https://www.hr-service.at/wp-content/uploads/2021/08/video-villarreal-vs-granadavivo02.html

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