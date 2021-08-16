Прибыль HeadHunter за квартал выросла на 435% год к году до 1,28 млрд рублей, выручка — на 155% до 3,91 млрд рублей Статьи редакции
Компания объясняет рост высоким спросом на кандидатов и консолидацией приобретённых компаний.
- Во втором квартале 2021 года объявления о вакансиях принесли компании 1,7 млрд рублей, пакетные подписки — 1,02 млрд рублей, доступ к базе резюме — 806 млн рублей, другие сервисы — 372 млн рублей.
- Чистая прибыль выросла на 435% год к году — с 239 млн до 1,28 млрд рублей. В компании связывают рост показателей с высоким спросом на кандидатов, эффектом низкой базы (стартовый показатель был слишком низким), новыми способами монетизации и консолидацией приобретенных компаний.
- В отчёте компания рассказала, что 28 июня 2021 года купила ещё 9,97% в сервисе для автоматизированного рекрутинга Skillaz за 155 млн рублей, общая доля увеличилась до 74,99%.
- В декабре 2020 года HeadHunter закрыла сделку по покупке сервиса «Зарплата.ру».
- В мае 2019 года HeadHunter вышла на биржу Nasdaq. Компания разместила 16,3 млн американских депозитарных акций (ADS) по начальной цене в $13,5 за бумагу. По данным на 16 августа 2021 года, акции стоят $50.31 за штуку.
В 2016 году Мейл.ру продал Хедхантер за 10 млрд рублей (доллар был около 72, как сейчас).
Сейчас Хедхантер стоит 2 млрд долларов: 140 млрд рублей.
Поздравим Гришина с отличной сделкой! И посмотрим на курс акций Мейл.ру!
Куда смотрит ФАС?
сарказм?
Итак, сегодня мы поговорим о самой интимной для любого специалиста теме — его зарплате. Именно из-за интимности этот простой вопрос способен вызвать холивар, бунт или даже маленькую войну. Всё потому, что как и в любой интимной теме люди легко радикализируются и бьются на две противоположные секты. Обзовём их «Адепты бесконечной зарплаты» и…
Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.
В июле 2021 года Счётная палата отклонила претензии компании и посчитала выбор NASA справедливым.
Решение касается рейсов в Дели и Бангкок, сообщили в «Аэрофлоте».
Schmid GmbH разработал систему Elantrie, которая превращает машины с двигателем внутреннего сгорания в электромобили.
А зря.
Что нужно сделать стартапу, чтобы выйти стать лидером и завоевать рынок? Есть много важных составляющих успеха, о некоторых из которых рассказывали герои нашей рублики #20вопросов. Но не менее важно не дать стартапу развалиться из-за внутренних конфликтов внутри команды. А они всегда возникают на том или ином этапе.
Почта активно развивает направление e-commerce. В 2020 году мы доставили 334,6 млн посылок с товарным вложением, а в 2019 году, до коронакризиса — более 400 млн. Чтобы привлечь к сотрудничеству как можно больше новых продавцов, в 2020 году мы запустили электронный договор-оферту. С его помощью подключиться к услугам Почты можно в режиме онлайн за…
Как не убить коллег, эффективно ошибаться и получать заказы от Mercedes Benz узнали слушатели онлайн-лекций «Встречи вне границ», открытого образовательного цикла Высшей школы «Среда обучения».
Запустили всероссийский лайфстайл-квест по поддержке внутреннего туризма.
Сервис DMP система занимается не только аналитикой, но и обогащением данных и расширением аудитории. Он поможет с созданием персонализированных креативов. Разнообразные рекламные креативы и расширенная аудитория могут увеличить продажи кратно. Как это работает, рассказали на совместном выступлении Aidata.me x Aitarget.tech