Как мы попали в крупнейшей акселлератор Юго-Восточной Азии Chinaccelerator и что получили

В 2021 году мы в amma pregnancy tracker, сервисе для беременных женщин и членов их семей с 1,5+ млн пользователями по всему миру, прошли две акселерационные программы фонда SOSV – Chinaccelerator и MOX. В этой колонке я хотел бы рассказать, почему мы решили принять участие в акселераторе, что потребовалось для отбора, как проходила программа и с…