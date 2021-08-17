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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции Tencent и Alibaba упали на 4% после предложений китайского регулятора по борьбе с конкуренцией в интернете Статьи редакции

Онлайн-операторам хотят запретить скрывать негативные отзывы и использовать алгоритмы для влияния на выбор пользователя.

16 16 комментариев
1066 просмотров

Государственное управление по регулированию рынка Китая 17 августа опубликовала проект правил на борьбу с недобросовестной конкуренцией в интернете, пишет CNBC.

По данным издания, на их фоне резко упали акции компаний, которые торгуются на Гонконгской бирже. Стоимость акций Tencent и Alibaba упали на 4%.

Акции Tencent Google
Акции Alibaba  Google

Что предлагает регулятор:

  • Операторы не должны предоставлять ложные данные, например, о количестве кликов на контент.
  • Операторы не должны скрывать негативные отзывы и показывать только положительные.
  • Интернет-платформы не должны использовать данные, алгоритмы и другие способы для влияния на выбор пользователя и захвата трафика.
  • Операторы не должны использовать алгоритмы для сбора и анализа торговых данных конкурентов.
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Регулятор сообщил, что может нанять сторонние организации для аудита данных, если оператор нарушит правила. Проект вынесен на общественное обсуждение до 15 сентября.

  • В июле Bloomberg посчитал, что на фоне ужесточения требований китайских властей к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах, Tencent за месяц потеряла $170 млрд капитализации, Alibaba — $103,9 млрд.

#новости #китай #tencent #alibaba

16 16 комментариев
2
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16 комментариев
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Дмитрий Иванов

7

Ещё пара таких новостей от регулятора и дешевле будет госпереворот провести ребятам из китайских компаний...

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Bublikov Anton

Дмитрий
1

Переворачивалка не выросла

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No Name

Bublikov
0

Отними у китайцев с алика международный рынок и получим несколько миллионов агрессивно настроенных радикалов 

Ответить

Leo Uvarov

2

регулятор по борьбе с конкуренцией это как?

Ответить

Bublikov Anton

Leo
0

"Умный" перевод vc

Ответить

Mikhail Dragunov

1

По моему неплохие нововведения, мухлевать меньше будут.

Ответить

Superposition

1

$BABA и так падает, а тут еще регулятор со своей конкуренцией…

Ответить

Вася Пражкин

Superposition
0

Распродажа на Алике

Ответить

Chester Rush

1

Китай это колосс на глиняных ногах, казалось бы отличные компании, стабильный бизнес, но отсутствие демократических институтов по щелчку превращают все это в пыль. Стоит еще американцам немного подкинуть дровишек в торговую войну и все это рассыпется как карточный домик. 

Миром правит капитал, в тоталитарный режим никто вкладываться не будет.

Ответить

Nick

0

Помнится была статья, что акции китайских компаний - ненастоящие 🤔

Ответить

Алексей Лебедев

Nick
0

Что значит ненастоящие 😄

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Nick

Алексей
0
Акции китайских компаний в США — «ненастоящие…
За первое полугодие 2021 года китайские компании провели 34 IPO в США и привлекли $12,5…
vc.ru
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Kirk Louson

0

"Интернет-платформы не должны использовать данные, алгоритмы и другие способы для влияния на выбор пользователя и захвата трафика."
- как они это проверять будут? путем получения "sa" и полного аудита?

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Bublikov Anton

Kirk
0

В Китае достаточно рекомендации регулятора и ты уже делаешь даже больше, чем нужно

Ответить

Денис Демидов

0

Интернет-платформы не должны использовать данные, алгоритмы и другие способы для влияния на выбор пользователя и захвата трафика.

Операторы не должны использовать алгоритмы для сбора и анализа торговых данных конкурентов.

Что дальше?
Запрет на рекламу? 
Скорее всего, Си не такой идиот, чтобы верить в реализуемость этих требований, просто хочет заиметь дубину, которой можно будет бить по голове любого несогласного с политикой партии, т.е. с его личным мнение.

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Кирилл Далинин

0

Интересная инициатива, на фоне всего того, что происходит в Китае - даже выглядит неплохо. Последние пункты вызывают сомнение, но не смыслом, а формулировкой. Как проверять будут, не понятно.

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