Акции Tencent и Alibaba упали на 4% после предложений китайского регулятора по борьбе с конкуренцией в интернете Статьи редакции
Онлайн-операторам хотят запретить скрывать негативные отзывы и использовать алгоритмы для влияния на выбор пользователя.
Государственное управление по регулированию рынка Китая 17 августа опубликовала проект правил на борьбу с недобросовестной конкуренцией в интернете, пишет CNBC.
По данным издания, на их фоне резко упали акции компаний, которые торгуются на Гонконгской бирже. Стоимость акций Tencent и Alibaba упали на 4%.
Что предлагает регулятор:
- Операторы не должны предоставлять ложные данные, например, о количестве кликов на контент.
- Операторы не должны скрывать негативные отзывы и показывать только положительные.
- Интернет-платформы не должны использовать данные, алгоритмы и другие способы для влияния на выбор пользователя и захвата трафика.
- Операторы не должны использовать алгоритмы для сбора и анализа торговых данных конкурентов.
Регулятор сообщил, что может нанять сторонние организации для аудита данных, если оператор нарушит правила. Проект вынесен на общественное обсуждение до 15 сентября.
- В июле Bloomberg посчитал, что на фоне ужесточения требований китайских властей к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах, Tencent за месяц потеряла $170 млрд капитализации, Alibaba — $103,9 млрд.
Ещё пара таких новостей от регулятора и дешевле будет госпереворот провести ребятам из китайских компаний...
Переворачивалка не выросла
регулятор по борьбе с конкуренцией это как?
$BABA и так падает, а тут еще регулятор со своей конкуренцией…
Китай это колосс на глиняных ногах, казалось бы отличные компании, стабильный бизнес, но отсутствие демократических институтов по щелчку превращают все это в пыль. Стоит еще американцам немного подкинуть дровишек в торговую войну и все это рассыпется как карточный домик.
Миром правит капитал, в тоталитарный режим никто вкладываться не будет.
Помнится была статья, что акции китайских компаний - ненастоящие 🤔
Что значит ненастоящие 😄
"Интернет-платформы не должны использовать данные, алгоритмы и другие способы для влияния на выбор пользователя и захвата трафика."
- как они это проверять будут? путем получения "sa" и полного аудита?
В Китае достаточно рекомендации регулятора и ты уже делаешь даже больше, чем нужно
Интернет-платформы не должны использовать данные, алгоритмы и другие способы для влияния на выбор пользователя и захвата трафика.
Операторы не должны использовать алгоритмы для сбора и анализа торговых данных конкурентов.
Что дальше?
Запрет на рекламу?
Скорее всего, Си не такой идиот, чтобы верить в реализуемость этих требований, просто хочет заиметь дубину, которой можно будет бить по голове любого несогласного с политикой партии, т.е. с его личным мнение.
Интересная инициатива, на фоне всего того, что происходит в Китае - даже выглядит неплохо. Последние пункты вызывают сомнение, но не смыслом, а формулировкой. Как проверять будут, не понятно.
А зря.
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